将 AI 驱动的工具与 CRM 系统相结合，便可通过数据驱动的方法改善消费者与企业之间的互动，实现双赢。使用集成了 AI 和自动化技术的 CRM 软件，能够帮助企业将客户数据提升到全新水平，从而更深入地了解客户行为、需求和偏好等重要因素。

但是，要如何做到这一点呢？客户参与是 CRM 的核心所在。随着技术不断发展，客户的需求也在不断变化。虽然 CRM 软件供应商一直支持使用 AI，但 AI 最近才开始得到广泛应用，并彻底改变公司与客户的互动方式。

最初的 CRM 系统是会计部门保存和使用的客户信息和客户互动的数据库。随着时间的推移，系统开始包含更多供其他部门使用的功能和工具，例如营销、销售团队和客户支持。然而，随着业务的增长，客户期望和用户留存的需求也一同增长。

CRM 平台生成的大量数据对于传统系统来说已经太多了，必须找到新的解决方案。这就是生成式 AI 工具发挥作用的节点，并且其已经改变了当今 CRM 系统的工作方式。

如今，公司在寻找 AI 和 CRM 合作伙伴时有很多选择，包括 IBM CRM (IBM® watsonx Assistant)、Salesforce CRM (Einstein GPT)、Hubspot CRM (ChatSpot)、Freshworks (Freddy AI)、Zoho CRM (Zia) 和 Pipedrive CRM (AI Sales Assistant)。

基于 AI 的新工具（例如可操作的会议摘要、自定义电子邮件模板和自动工单路由）改变了 CRM 流程。其他技术工具（例如使用智能通知）提供对销售渠道的见解。客户体验现在是 CRM 的关键，并依赖实时数据洞察来实现客户期望的个性化及时交互。