基于 AI 的以下六种客户服务趋势将有助于在整个客户旅程中提供更优质的客户服务。

基于生成式 AI 的客户服务团队培训

所有人才发展计划均会受益于基于生成式 AI 的个性化培训，但客户服务培训会实现特定的优点。由于问题本身可能会因客户而异，因此客户服务代表在协助客户时需保持敏捷。通过使用生成式 AI 来训练真实情况中可能出现的特有场景，销售代表将更为擅长处理遇到的所有客户问题。

AI 驱动式个性化

希望提高客户满意度的组织应该在问题发生之前满足这些客户的需求。例如，组织可以使用 AI 根据客户档案向新客户发送个性化电子邮件，解释其新产品的优点和用途。

生成式 AI 调用脚本

各组织越来越多地建立起代理直接与技术应用程序交互的能力，从而为客户提供即时帮助。一些客户仍然希望与真人交谈，但呼叫中心的客户服务代理可通过能实时更新的生成式 AI 脚本和工作流程来获得更多增强。这样，客户服务代表就可以更新手头的信息，自信地解决客户的问题。

会话式 AI 机器人

传统的聊天机器人虽然有用，但在一定程度上受到编程所使用的静态脚本的限制。会话式 AI 机器人将能够更好地对客户的输入做出反应并实时更新信息。这些机器人的使用体验更接近于人际互动，其更可能有效地帮助客户。它们将为喜欢自助服务工具的客户提供更具吸引力和个性化的体验。

来自客户数据的 AI 驱动见解

AI 擅长在数据中发现模式，而这些模式要么需要人工花费大量时间才能挖掘出来，要么便可能无法被发现。组织可利用 AI 来分析全渠道客户体验的完整历史记录，其中包括客户服务通话记录、电子邮件、社交媒体和论坛发帖以及客户关系管理 (CRM) 平台，从而做出更明智的决策。如果客户反复误用该产品，它还可反馈数据；在此情况下，组织可编写更具体的说明，从而警告对方请勿错误使用该解决方案。

基于生成式 AI 的常见问题解答 (FAQ)

组织不能再根据自己的知识起草常见问题解答，并且数月或数年都忘记更新它们。在我们快节奏的世界中，常见问题解答需要不断更新，以反映新的问题或解决方案的用途。组织可以使用 AI 来分析客户电话、电子邮件和社交媒体帖子以汇总最常见的问题。然后，生成式 AI 工具可以利用客户服务运行手册来创建最有用的回复，以帮助实现用户留存。