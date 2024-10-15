组织总是使用某种程度的科技来提供卓越的 客户体验，但客户服务的未来将需要更多的改进以满足客户不断增长的期望。
毫无疑问，在新兴趋势（例如，人工智能 (AI)）的带动下，客户服务即将实现巨大飞跃。事实上，近 50% 的 CEO 认为客户期望各大组织能加速使用生成式 AI 等新技术（根据“IBV CEO 面向客户服务的生成式 AI 指南”研究）。毫无疑问，未来的客户服务必须基于 AI，组织才能改善客户体验并提高客户忠诚度。
在最近的一份报告中，Gartner 预测 80% 的客户服务和支持组织将应用生成式 AI 技术来改善客户服务体验。简而言之，CEO 们知道生成式 AI 和其他 AI 技术对于制定面向未来的客户服务战略的重要性。
这其中的利害关联重大，尤其是在新冠疫情大流行以来，客户增加了更换品牌的可能性。研究表明，80% 的客户（ibm.com 外部链接）可能会在对某个品牌有不止一次的不良体验后转向竞争对手。客户支持是防止客户流失的重要手段。
我们正处于客户服务历史上一个激动人心的时刻，组织可以尝试这些新工具，并构建一条通往 AI 引导每次客户互动的世界的道路。IBV 的同一项研究还发现，63% 的高管预计到 2023 年底已经投资了生成式 AI 用例，以直接为代理提供服务。
AI 将成为客服中心的中枢神经系统，而组织则会在此处与客户群开展互动。人工智能驱动式客户服务并不一定意味着所有交互均为自助服务。相反，它意味着人工支持团队会在帮助客户时利用 AI 与机器学习工具。
尽管一线员工将继续成为任何客户服务互动中不可或缺的一部分，但新技术的使用正迅速成为一种竞争优势。
基于 AI 的以下六种客户服务趋势将有助于在整个客户旅程中提供更优质的客户服务。
所有人才发展计划均会受益于基于生成式 AI 的个性化培训，但客户服务培训会实现特定的优点。由于问题本身可能会因客户而异，因此客户服务代表在协助客户时需保持敏捷。通过使用生成式 AI 来训练真实情况中可能出现的特有场景，销售代表将更为擅长处理遇到的所有客户问题。
希望提高客户满意度的组织应该在问题发生之前满足这些客户的需求。例如，组织可以使用 AI 根据客户档案向新客户发送个性化电子邮件，解释其新产品的优点和用途。
各组织越来越多地建立起代理直接与技术应用程序交互的能力，从而为客户提供即时帮助。一些客户仍然希望与真人交谈，但呼叫中心的客户服务代理可通过能实时更新的生成式 AI 脚本和工作流程来获得更多增强。这样，客户服务代表就可以更新手头的信息，自信地解决客户的问题。
传统的聊天机器人虽然有用，但在一定程度上受到编程所使用的静态脚本的限制。会话式 AI 机器人将能够更好地对客户的输入做出反应并实时更新信息。这些机器人的使用体验更接近于人际互动，其更可能有效地帮助客户。它们将为喜欢自助服务工具的客户提供更具吸引力和个性化的体验。
AI 擅长在数据中发现模式，而这些模式要么需要人工花费大量时间才能挖掘出来，要么便可能无法被发现。组织可利用 AI 来分析全渠道客户体验的完整历史记录，其中包括客户服务通话记录、电子邮件、社交媒体和论坛发帖以及客户关系管理 (CRM) 平台，从而做出更明智的决策。如果客户反复误用该产品，它还可反馈数据；在此情况下，组织可编写更具体的说明，从而警告对方请勿错误使用该解决方案。
组织不能再根据自己的知识起草常见问题解答，并且数月或数年都忘记更新它们。在我们快节奏的世界中，常见问题解答需要不断更新，以反映新的问题或解决方案的用途。组织可以使用 AI 来分析客户电话、电子邮件和社交媒体帖子以汇总最常见的问题。然后，生成式 AI 工具可以利用客户服务运行手册来创建最有用的回复，以帮助实现用户留存。
提供优质的客户服务需要组织使用他们可以使用的所有工具。随着 AI 等新技术变得越来越普遍，组织应寻求在每个业务部门和支持团队中利用它们。
十多年来，IBM 一直在帮助企业在这一领域应用可信 AI，而生成式 AI 具有进一步潜力，可显着实现客户和现场服务的转型，并且能够理解复杂的查询并生成更人性化的会话式响应。
IBM 提供体验设计与服务、数据和 AI 转型方面的端到端咨询功能。我们使用 IBM 的企业级 AI 和数据平台 watsonx，以及 IBM 市场领先的会话式 AI 解决方案 watsonx Assistant，在 AI 价值创造流程中与您展开合作，增强会话式 AI、改善客服代理体验并优化呼叫中心运营和数据分析。
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