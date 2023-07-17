无论是下订单、要求更换产品还是询问账单问题，当今的客户都要求获得卓越的体验，包括快速、详尽地回答他们的询问。他们还希望通过多个渠道获得 24/7 全天候服务。

虽然传统的 AI 方法为客户提供快速服务，但有其局限性。目前，聊天机器人依靠基于规则的系统或传统的机器学习算法（或模型）来自动执行任务，并为客户查询提供预定义的响应。

借助大型语言模型 (LLM) 和深度学习技术来理解复杂的查询并提供更自然的对话响应，生成式 AI 将有可能大大变革客户服务。企业组织（其中许多已经开始了他们的 AI 之旅）渴望利用生成 AI 的力量来提供客户服务。生成式 AI 模型可以分析对话背景，生成连贯且符合上下文的响应，并更有效地处理客户的询问和场景。它们可以处理复杂的客户查询，包括细微的意图、情绪和上下文，并提供相关响应。生成式 AI 还可以充分利用客户数据，提供个性化的答案和建议，并提供量身定制的建议和解决方案，以增强客户体验。