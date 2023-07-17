无论是下订单、要求更换产品还是询问账单问题，当今的客户都要求获得卓越的体验，包括快速、详尽地回答他们的询问。他们还希望通过多个渠道获得 24/7 全天候服务。
虽然传统的 AI 方法为客户提供快速服务，但有其局限性。目前，聊天机器人依靠基于规则的系统或传统的机器学习算法（或模型）来自动执行任务，并为客户查询提供预定义的响应。
借助大型语言模型 (LLM) 和深度学习技术来理解复杂的查询并提供更自然的对话响应，生成式 AI 将有可能大大变革客户服务。企业组织（其中许多已经开始了他们的 AI 之旅）渴望利用生成 AI 的力量来提供客户服务。生成式 AI 模型可以分析对话背景，生成连贯且符合上下文的响应，并更有效地处理客户的询问和场景。它们可以处理复杂的客户查询，包括细微的意图、情绪和上下文，并提供相关响应。生成式 AI 还可以充分利用客户数据，提供个性化的答案和建议，并提供量身定制的建议和解决方案，以增强客户体验。
生成式 AI 为企业提供了提高生产力、改善个性化支持和促进增长的绝佳机会。以下是生成式 AI 可以改变客户服务游戏规则的五个令人兴奋的用例：
IBM Consulting 可以帮助您借助 IBM 提供的一套 AI 解决方案来发挥生成式 AI 的强大功能，以便为客户服务。例如，企业可以使用 watsonx Assistant 在客户服务中提供自动应答；这是一款会话式 AI 产品，旨在帮助企业克服传统支持方式的摩擦，提供卓越的客户服务。结合可自动化和简化工作流程的 watsonx Orchestrate，watsonx Assistant 可帮助管理和解决客户问题，同时集成呼叫中心技术以创造无缝的帮助体验。
随着 AI 产品组合 IBM watsonx 的推出，三个强大的组件助力 AI 进入新的阶段，即 watsonx.ai、watsonx.data 和即将推出的 watsonx.governance。Watsonx.ai 是一个用于为生成式人工智能培训、验证、调整和部署机器学习 (ML) 和基础模型的开发平台。Watsonx.data 允许使用客户数据扩展 AI 工作量。Watsonx.governance 旨在提供端到端解决方案，以实现负责任、透明且可解释的 AI 工作流。
为了提供为联络中心量身定制的生成式 AI 解决方案，IBM Consulting 与包括 Salesforce、Amazon、Genesys、Five9 和 NICE 在内的生态系统合作伙伴密切合作，帮助客户从开源和其他技术中获益。
作为多阶段合作的一部分，Bouygues Telecom 一直在与 IBM Consulting 合作，通过企业级生成式 AI 功能来转变其客户服务中心的运营。在此阶段之前，这家欧洲电信公司与 IBM 合作，在 IBM 生态系统合作伙伴 Amazon Web Services (AWS) 云上扩展其首批四个云原生 AI 应用程序。
尽管有 800 万次充满见解的客户-客服对话，但该电信公司的客服代理只能在客户关系管理 (CRM) 系统中捕获部分信息。更重要的是，他们没有时间彻底阅读以前通话的自动转录内容。IBM Consulting 使用基础模型来完成呼叫的自动摘要和主题提取，并通过可操作的洞察分析快速更新 CRM。这项创新结果使通话前和通话后的操作减少了 30％，预计每年的运营改善将节省超过 500 万美元。
在另一个案例中，Lloyds Banking Group 发现要满足客户对现有网络和移动设备应用程序的需求存在困难。几周之内，由数据科学家、UX 顾问和策略顾问组成的 IBM 团队构建了一个概念验证 (POC)，以证明 LLM 可通过减少不成功的搜索、提高虚拟助手性能，以及为客户提供个性化搜索性能来改善虚拟助手体验。实施 LLM 解决方案后，人工工作量减少了 80%，对错误分类的对话进行分类的准确性提高了 85%。
在 IBM 商业价值研究院 2023 年进行的一项研究中，75% 接受调查的 CEO 认为，拥有最先进生成式 AI 的组织将具有竞争优势。不过，这些高管也担心会遇到偏见、道德和安全等风险。¹
为了帮助客户成功实施生成式 AI，IBM Consulting 最近启动了生成式 AI 卓越中心 (CoE)。它与 IBM Consulting 现有的全球 AI 和自动化业务相辅相成；现有的此类业务包括 21,000 名熟练的数据和 AI 顾问，他们完成了超过 40,000 项企业项目，专门帮助各个行业的组织采用和扩展 AI 以检测和降低风险，并提供教育和指导。
无论您的客户服务转型之旅进展到哪一阶段，IBM Consulting 都可以凭借独特的优势，帮助您以开放和有针对性的方式充分利用生成式 AI 的潜力，满足业务需求。
了解 CEOs 如何在生成式 AI 所能创造的价值与其所需的投资和带来的风险之间取得平衡。
学习基本概念并通过亲手实验、课程、指导项目、试用等方式培养您的技能。
了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
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