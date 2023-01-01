糟糕的计划周期会阻碍增长，威胁成功的销售并流失最优秀的销售领导者。采用新方法：一体化销售分析和计划解决方案。
帮助销售人员完成销售目标。提高每个目标市场的平均利润率。缩短销售周期。IBM® Planning Analytics 帮助组织实时跟踪并分析销售代表的业绩和销售数据。借助 AI 的力量，深入了解目标客户、优化 KPI、增加潜在客户并推动新业务。
获得销售目标、销售配额、产能和激励的实时可视结果，优化有效的销售计划、提高生产力并实现收入目标。将销售计划过程与其他部门（例如财务、运营或 CRM）的业务动因关联，让所有项目相关人员获得一致的销售评价标准。
部署 AI 辅助预测，实现自动化资源分配和地域规划，从而获得竞争优势并实现业务目标。 借助销售分析解决方案，销售经理可以预测市场情况，根据客户概要信息定制销售计划模板，设定切合实际的销售目标，并创建增长路线图。
规划可靠的地域预测。通过决策优化和假设情景建模，制定可实现的配额目标和补偿行动计划。汇集各种数据源，简化地域规划，赋能团队成员触及理想客户并加快实现收入目标。
将计划和分析 (xP&A) 扩展到所有业务线，确保销售策略和运营计划与市场营销策略保持统一。帮助企业的团队架构保持透明性、协作性、一致性。
开展超越当前财政年度的连续、实时销售预算和预测。以每月、每天和每小时为基础，评估短期里程碑和未来的潜在客户目标。根据需要快速调整销售业务计划。
利用 AI 的力量并增强人类智能，无需数据科学家即可创建更准确、一致、及时的销售预测。获得销售代表拿下新销售订单所需的资源规划和管理。