主页 分析 Planning Analytics as a Service 销售计划和分析
通过 360 度全方位洞悉销售活动，增加收入并提高生产力
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几何形状内折线图和条形图的插图
协作式销售计划软件


糟糕的计划周期会阻碍增长，威胁成功的销售并流失最优秀的销售领导者。采用新方法：一体化销售分析和计划解决方案。

帮助销售人员完成销售目标。提高每个目标市场的平均利润率。缩短销售周期。IBM® Planning Analytics 帮助组织实时跟踪并分析销售代表的业绩和销售数据。借助 AI 的力量，深入了解目标客户、优化 KPI、增加潜在客户并推动新业务。

 

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您可以做什么
360 度全方位洞悉销售运营

获得销售目标、销售配额、产能和激励的实时可视结果，优化有效的销售计划、提高生产力并实现收入目标。将销售计划过程与其他部门（例如财务、运营或 CRM）的业务动因关联，让所有项目相关人员获得一致的销售评价标准。

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AI 辅助销售预测

部署 AI 辅助预测，实现自动化资源分配和地域规划，从而获得竞争优势并实现业务目标。 借助销售分析解决方案，销售经理可以预测市场情况，根据客户概要信息定制销售计划模板，设定切合实际的销售目标，并创建增长路线图。

 探索更多功能
强大的地域管理销售工具

规划可靠的地域预测。通过决策优化和假设情景建模，制定可实现的配额目标和补偿行动计划。汇集各种数据源，简化地域规划，赋能团队成员触及理想客户并加快实现收入目标。
为何选择 IBM Planning Analytics？ 通过对销售数据的实时分析，发现并满足目标受众的动态需求。迈向基于 TM1 技术的顶级计算性能支撑的基准。轻松打入新市场，推广新产品。 阅读解决方案简介 符合公司使命

将计划和分析 (xP&A) 扩展到所有业务线，确保销售策略和运营计划与市场营销策略保持统一。帮助企业的团队架构保持透明性、协作性、一致性。

 持续计划与调整

开展超越当前财政年度的连续、实时销售预算和预测。以每月、每天和每小时为基础，评估短期里程碑和未来的潜在客户目标。根据需要快速调整销售业务计划。

 获得准确性和一致性

利用 AI 的力量并增强人类智能，无需数据科学家即可创建更准确、一致、及时的销售预测。获得销售代表拿下新销售订单所需的资源规划和管理。
产品评论
成功案例
行业：银行业 动态银行条件下 AI 辅助的财务规划

中国工商银行阿根廷分行借助 AI 辅助的功能，自动执行和简化其财务规划、预算编制和报告流程，从而节省宝贵的时间。在制定“假设”计划场景时，该工具能够将为期两天的流程缩短到几秒钟。

 阅读成功案例
“在构建系统时获得认可要比发布时容易得多，”他解释道。“因此，我们让人们参与这些项目，并始终获得他们的认可。” Christoffer Zielfelt 集团业务主任， Länsförsäkringar AB 了解更多信息

常见问题及解答

IBM Planning Analytics with Watson 可以集成电子表格、Word 文档、预算和预测应用程序等平面文件以及 ERP、CRM 和任何 API。

根据公司的需求和要求，安装过程可能需要 8 周至几个月。

该引擎是一个多维数据库，具有类似于电子表格的单元格导向布局，也是 IBM Planning Analytics 的核心。其单元格通过您的公式链接到底层数据库。Excel 的所有数据可视化和分析功能都可以在集中式平台中使用。
应用场合

跨行业用例

 财务

通过简化、集成的财务计划和分析功能，摆脱人工规划的局限。在损益表、资产负债表和现金流量之间取得一致。

 供应链

将AI高级分析和无限制的What-if多场景分析能力融入到供应链计划流程中。凭借快速调整的远见卓识，您可以化干扰为机遇。

 人力资源和劳动力

自动执行和简化人力资源管理流程，无论是雇佣、薪水、奖金、人数还是福利规划，全都可在一个平台完成。根据员工配置、地点、返岗、薪酬、保留率、流失率等方面的变化，制定准确的基于AI的人力计划和预测分析方案。
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查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何将销售计划和分析流程提升到全新水平。

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