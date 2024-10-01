AI 正迅速走向普遍应用。电子商务的早期迭代主要使用传统 AI 来创建动态营销活动（ibm.com 外部链接），改善在线购物体验，或分类客户请求。如今，该技术的先进功能促使其得到广泛应用。AI 可以集成到整个商务旅程中的每个接触点。根据IBM 商业价值研究院最近的一份报告，一半的 CEO 正在将生成式 AI 融入到产品和服务中。与此同时，43% 的人正在利用该技术为策略决策提供信息。

但客户尚未完全接受。随着 ChatGPT 和 Amazon 的 Alexa 等虚拟助手的推出，人们对 AI 的熟练程度也不断提高。但是，随着全球企业迅速采用该技术来增强从销售到订单管理的流程，存在一些风险。备受瞩目的失败和昂贵的诉讼可能会破坏公众舆论，并削弱生成式 AI 驱动的商务技术的承诺。

生成式 AI 对社交媒体领域的影响偶尔会招致负面报道（ibm.com 外部链接）。老一代人对使用 AI 的品牌或零售商的反对率高达 38%，这需要企业付出更多努力才能赢得他们的信任。

IBM 商业价值研究院的一份报告发现，客户体验还有很大的改进空间。只有 14% 的受访消费者表示自己对网购体验“满意”。整整三分之一的消费者发现，他们早期的客户支持和聊天机器人体验（使用自然语言处理 (NLP)）非常令人失望，以至于他们不想再次使用这项技术。而且，这些体验的集中性不仅限于 B2C 供应商。超过 90% 的商业买家表示，公司的客户体验与其销售产品同样重要（ibm.com 外部链接）。

如果传统或生成式 AI 技术在商业领域中的实施效果不佳，例如部署基于不充分或不适当数据训练的深度学习模型会导致消费者和企业都疏远的糟糕体验。

为了避免这种情况，企业必须仔细规划和设计智能自动化计划，优先考虑客户（无论他们是消费者还是 B2B 买家）的需求和偏好。通过这样做，品牌可以创建与情境相关的个性化购买体验，无缝且无摩擦，从而培养客户的忠诚度和信任。

本文探讨了 AI 在商务领域的四个变革性用例，这些用例已经在提升客户体验，尤其是在整个全渠道体验中的电子商务业务和电子商务平台部分。它还讨论了具有前瞻性思维的公司如何有效地集成 AI 算法为消费者和品牌开创智能商务体验的新时代。但这些用例都不是孤立存在的。随着商业的未来发展，每个用例都会整体地相互作用，从端到端改变客户、员工和合作伙伴的客户旅程。