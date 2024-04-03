AR 设备配有摄像头、传感器和显示器。这可以包括创造移动 AR 体验的智能手机和平板电脑，或智能眼镜和耳机等“可穿戴设备”。这些设备可以捕捉物理世界的信息，然后将数字内容（例如，3D 模型、图像或视频）集成到场景中，将数字世界和虚拟世界融为一体。

增强现实技术在商业、制造和娱乐领域有广泛的应用。