采购领域 AI 智能体

采购领域正处于转型阶段，已经远远超越了简单的自动化流程。IBM 商业价值研究院最近发布的一份关于采购领域生成式 AI 的报告1强调，各组织已经开始拥抱生成式 AI 革命。在受访的 CSCO 和 COO 中，64% 表示生成式 AI 已经正在改变他们的供应链运营工作流程。

处于转型最前沿的是 AI 智能体，现在被认为是采购和合同管理的未来。采购会带来来自组织内部、供应商或市场洞察数据库的大量数据。组织需要利用这些数据并采取行动，以更快、更好的方式取得结果。

传统的采购自动化方法侧重于将文书工作数字化，以减少日常任务并简化工作流，以帮助团队更高效地移动。

智能体式 AI 正在利用预测分析的力量，并利用机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP)，实现采购转型。其结果是 AI 智能体能够进行战略性思考、从体验中学习并自主行动。AI 智能体能够与供应商谈判、优化成本节约并作为人类员工的决策伙伴创造战略价值。