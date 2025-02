智能体的目标和特征由属性定义。crewAI 的智能体有三个主要属性:角色、目标和背景故事。

例如,crewAI 中智能体的实例化可能如下所示:

agent = Agent('Customer Support','Handles customer inqueries and problems','You are a customer support specialist for a chain restaurant. You are responsible for handling customer calls and providingcustomer support and inputting feedback data.'

crewAI 提供多个可选参数,包括选择智能体使用的 LLM 和工具依赖项的属性。17