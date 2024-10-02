“团队”一词是指协同工作、自主委派任务并相互提问的 AI 智能体，类似于现实生活中的工作团队。每个多智能体团队由互补的角色扮演 AI 智能体组成，它们充分利用现有和自定义工具完成一组分配的任务。语言模型通过选择一系列操作来充当智能体的推理引擎。2crewAI 的智能体可以配置为使用任何开源大型语言模型 (LLM) 或应用程序编程接口 (API)。

最近的研究扩大了 LLM 模型的范围，使其不仅仅局限于文本生成，还证明它们可以作为多功能智能体进行对话互动、决策和完成任务。3在蓬勃发展的 AI 领域以及围绕 AI 智能体和智能体框架的研究中，包括 crewAI 在内的多智能体框架已经出现在生成式 AI 领域。

下一代 AI 应用将使用智能体型架构构建基于智能体的自主系统。4这些智能体型框架通过增强生成式 AI 任务来解决大量 AI 解决方案的复杂任务。例如，AI 聊天机器人可以成为实施智能体型 AI 框架的一种模式。与非智能体型聊天机器人不同，智能体型聊天机器人可以使用可用工具，在运行之前计划行动并保留内存。这些功能可以产生更精细、更有意义的对话。