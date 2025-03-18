根据其目的和可用传感器，AI 系统可通过视觉、声音、文本、环境因素和预测分析来感知世界。



这些不同类型的感知使 AI 智能体能够与周围的世界交互，从而优化工作流、增强自动化等等。

视觉感知

视觉感知可支持智能体通过图像、视频和其他视觉数据解释世界并对其做出响应。这种能力模仿人类视觉，使 AI 能够识别物体和理解环境。



计算机视觉和深度学习的进步增强了 AI 的视觉感知，从而在自动驾驶汽车、医疗保健和机器人技术等众多领域取得突破。



随着 AI 模型变得更加复杂，AI 智能体将越来越多地展现出与人类相似的视觉理解能力，从而能够在复杂的真实场景中自主安全地运行。

听觉感知

听觉感知使智能体能够处理和理解声音。这种能力让 AI 能够解读语音、识别环境噪音，并通过语音通信与用户进行互动。



自然语言处理 (NLP) 和深度学习的进步极大地增强了 AI 的听觉感知，从而使 AI 应用程序广泛应用于虚拟助理、无障碍工具和监控系统。

人工智能听觉感知的主要技术之一是自动语音识别 (ASR)。ASR 系统可将口语转换为文本，使 Siri、Alexa 和 Google Assistant 等语音助手能够理解和响应用户命令。



这些系统依靠神经网络和大量数据集来提高准确性，即使是在嘈杂的环境或有不同口音的情况下也是如此。

除了语音之外，AI 还可以分析其他声音，例如通过呼吸音分析来诊断医疗状况，或检测工厂设备中的异常。

文本感知

文本感知使智能体能够处理、理解和生成文本。智能体使用 NLP 从文本中提取含义并促进各种应用程序（例如聊天机器人、搜索引擎和自动摘要工具）中的通信。基于转换器的大语言模型 (LLM)（如 GPT -4）的进步提高了 AI 理解和推理文本的能力。

文本感知的关键组成部分之一是语义理解，它使人工智能能够超越对单词的识别，理解其在特定语境中的含义。这对于机器翻译、情感分析以及法律或医疗文档分析等用例至关重要。



此外，Named Entity Recognition (NER) 允许 AI 识别特定的人员、地点和组织，增强其从大型数据集中提取有价值洞察分析的能力，这在营销和客户体验等用例中是一项宝贵的能力。

环境感知

AI 智能体的环境感知不同于听觉和视觉感知，因为它涉及对环境更广泛、多模态的理解，除了视觉和听觉之外，还会整合来自各种传感器的数据。



计算机视觉、传感器融合和机器学习方面的进步显著提高了 AI 感知物理世界并与之交互的能力。

与单独的视觉或听觉不同，环境感知融合了多种感觉输入（视觉、声音、LiDAR、触摸），以创造对环境的整体理解。它使 AI 智能体能够使用现实世界的物理原理绘制周围的环境并于其中导航，而视觉和听觉感知则更多地侧重于被动识别。



虽然视觉和听觉模仿人类主体的能力，但环境感知通过结合雷达、温度传感器和压力检测实现了对模仿的超越，让 AI 能够感知人类无法感知的东西。

预测感知

预测性感知允许智能体根据观测到的数据预测未来事件。与侧重于解释当前环境的传统感知不同，预测性感知使 AI 能够预测变化、推断意图并主动调整行为。

AI 中的预测能力通常更多地属于分析、预测或推理，而非传统意义上的感知。然而，预测感知可以被视为一个独特的类别，其中 AI 不仅感知环境，还能预测环境将如何变化，将感知与前瞻性推理相结合。

预测性感知的核心是机器学习 (ML) 模型、深度学习、概率建模和强化学习。AI 系统通过分析历史和实时数据来识别模式并做出预测。

虽然预测性分析依赖于历史数据和统计模型，但预测感知涉及实时感知与预测相结合，使其更具动态性，可对周围环境做出更好的响应。虽然这是一个混合概念，但预测感知弥合了感知与预测之间的差距，使 AI 智能体不仅能够了解现在，而且能够实时为未来做好准备。