内部知识库 (PDF)：智能体的核心知识来源是用户提供的保险单 PDF 文档。它将此文档转换为可搜索的向量存储。

外部搜索回退 (Tavily)：如果内部知识库信息不足，智能体可以通过 Tavily 咨询外部网络资源。Tavily 是专为 AI 智能体和 LLM 构建的搜索引擎，通过其应用程序编程接口 (API) 为基于 RAG 的应用程序实现更快、实时的检索。

上下文评分： 基于 LLM 的检索评估器（充当评分器）将为从内部 PDF 检索到的项目相关性提供分数，同时确保只包含高质量的检索项。

查询重写： 对于网络搜索，智能体可以重新表述用户的查询，以提高找到相关外部信息的几率。

来源验证：LLM 支持的检查会评估外部网络搜索结果是否与私有保单相关，过滤掉一般信息或关于公共健康计划（如 Medi-Cal）的结果。此功能可防止产生误导性答案，并实现自我纠正，有助于知识精炼。

受限生成： 给 LLM 的最终提示严格指示其仅使用提供的上下文，提供精确答案，说明信息不可用的情况，或在有明确限制的情况下提供部分答案。此功能增强了生成响应的适应性和可靠性。