基于模型的反射式智能体与 简单反射式智能体 的区别在于，虽然两 类 AI 智能体 都能利用 AI 智能体的感知 实时响应变化的环境，但基于模型的反射式智能体拥有对环境的持久记忆。简单反射式智能体是一种复杂度较低的 智能体式 AI ，它仅根据环境的当前状态做出决策。

由于只能感知到当前的状况，简单的反射式智能体在做出周密决策方面受到限制：它们既不能回忆起以前的信息，也不能预测环境将如何变化，无论是由于它们自己的行动还是其他外部因素。

与简单的反射式智能体不同，基于模型的反射式智能体保持一种符号性的内部状态，记录过去的感知和推断出的环境事实。内部模型使它们能够更有效地处理部分可观测或动态环境。这些智能体可以预测行动如何导致其环境发生变化，从而实现自适应决策过程。