发布日期：2024 年 2 月 5 日
撰稿人：Tasmiha Khan
企业自动化是指战略性地利用技术来集成、简化和自动化整个组织的业务流程。它涉及软件应用程序、人工智能和其他技术的集成，以促进商业价值的实现。
企业自动化代表了一种全面的自动化方法，旨在超越孤立的 IT 自动化和业务流程自动化，不再仅仅是提高流程效率和降低成本。企业自动化的目标是建立对自动化的集中控制和战略，以实现更大的业务价值，帮助企业变得更加灵活。
通过企业自动化，组织旨在优化工作流程、提高生产力、围绕共同的组织目标联结孤立的团队，并推动整个企业的数字化转型。可以通过多种方式实现企业自动化，从使用基本的自动化工具自动执行数据输入和文档处理等日常任务，到使用专为资源分配和系统集成等复杂流程设计的更先进解决方案。
企业自动化包括各种类型的自动化，可提升工作流和流程的效率。其中包括：
基于规则的自动化涉及创建预定义的规则或算法来执行任务。它遵循一系列条件来决定行动，从而使任务的执行具有一致性和结构性。
这种类型涉及在企业内集成各种软件系统、应用程序或数据库。集成了应用程序编程接口 (API)、客户关系管理 (CRM) 工具和企业资源规划 (ERP) 工具，以优化工作流程并确保系统之间的无缝数据流。集成平台即服务 (iPaaS) 解决方案通常是促进不同软件应用程序之间的无缝数据流和创建内聚自动化环境不可或缺的一部分。
实时决策涉及使用数据分析、机器学习和其他 AI 算法，根据当前数据做出快速而明智的决策。智能自动化使用人工智能驱动的技术来执行复杂的任务，从数据中学习，并在没有人为干预的情况下适应不断变化的场景。
RPA是指使用软件机器人或“机器人”来自动执行重复的基于规则的任务。这些机器人通过与数字系统交互、执行任务和跨系统处理数据来模仿人类行为。
业务流程自动化涉及使用自动化工具优化业务流程并最大限度地减少人为干预。BPA 工具包含端到端自动化策略，强调业务流程中任务的无缝集成。企业自动化平台为管理 BPA 工具、优化企业流程和执行全局性自动化战略提供了全面的环境。
从人工智能的力量到机器学习集成，再到无代码/低代码平台的出现，许多尖端科技正在推动企业自动化及其日益广泛的应用。
机器学习使系统无需显式编程即可从数据中学习、识别模式并做出预测或决策，从而在企业自动化中发挥重要作用。它通过支持预测分析、异常检测和个性化建议来增强企业自动化解决方案。
无代码和低代码平台正在成为企业自动化领域的变革性工具。这些平台允许编码经验很少或没有编码经验的用户快速开发和部署自动化解决方案。它们有助于创建自定义工作流程、自动化重复任务以及集成系统，而无需很高的编码要求。
企业自动化可以显着改变业务运营。自动化可用于简化工作流程、规范流程和减少错误，所有这些都有助于组织建立一致、可靠的运营，从而提高组织的灵活性和适应性。
通过自动执行重复性和时间密集型任务，组织可以降低运营成本并优化资源利用率。这有助于员工和系统更高效地工作，从而提高企业的工作效率和盈利能力。自动化还可以将员工从单调乏味的任务中解放出来，使他们有能力参与战略性的、更高价值的计划，从而对团队活力产生积极影响。
Salesforce 进行的一项调查（链接位于 ibm.com 外部） 发现，工作场所自动化提高了员工的整体满意度。 在美国对 773 名自动化用户进行的一项调查中，89% 表示工作满意度提高，84% 表示对公司满意度提高，并将这些积极情绪归功于工作场所集成自动化。
虽然许多组织目前以孤立的方式实现自动化，每个业务部门都利用自动化来改进其内部流程，但日益受到重视的自动化中的价值实现、不断变化的客户需求和改进的自动化技术将需要一种更整体性的方法。迈入企业自动化。
企业自动化是围绕一个全面的、高管驱动的自动化战略构建的，该战略围绕共同的组织目标整合了不同业务部门的自动化工作。成功驾驭这一转变的组织将从企业自动化方法提供的更高可扩展性、集成分析、集中控制以及最终带来的业务价值中获得竞争优势。
从医疗保健到供应链管理再到零售业，企业自动化正在重新定义工作方式。
在医疗保健领域，企业自动化在优化入职程序和增强各种医疗流程方面发挥着关键作用。自动化促进了患者记录、预约安排、账单管理和索赔处理的无缝集成。这对于确保遵守监管要求也至关重要。
此外，自动化还用于简化管理电子健康记录 (EHR) 等管理任务，从而提高运营效率，使医疗保健专业人员能够更多地专注于患者护理。
在采购和供应链运营中，自动化用于处理订单处理、库存管理和供应商关系管理等重复性任务。通过自动化工作流程和实时数据分析，组织可以优化库存水平，更准确地预测需求，并简化从申请到付款的采购流程。自动化可确保运营更加顺畅，最大限度地减少错误并提高供应链的整体效率和响应速度。
自动化技术已经彻底改变了各个行业的客户体验。例如，自动化使创建个性化和无缝的客户旅程成为可能。聊天机器人、AI 驱动的客户支持系统和自动化营销活动使企业能够与客户实时互动、提供即时帮助、提供个性化推荐并提高整体客户满意度。自动化技术可以简化客户互动，确保及时响应，提供量身定制的体验，提高客户长期忠诚度和保留率。
自动化也被用来改善零售流程。例如，零售商使用自动化来简化退货流程，实现在没有人工帮助的情况下完成退货。这提高了零售生态系统的流程效率和客户体验。自动化还有助于规划店铺和分析销售与库存数据库。
尽管有它的好处，但企业自动化提出了组织在自动化转型期间必须处理的某些考虑因素和挑战。
许多自动化工作都局限于专注于单位内部目标和 KPI 的各个团队。尽管这对于实现狭窄的效率和成本节省收益非常有效，但它遗落了很多待开发价值。这种狭窄的范围会导致效率低下 - 如果考虑全业务范围的规划和合作，这本来是可以避免的 - 并且可能使组织无法充分利用自动化带来的优势。
在某些情况下，很难识别现有流程中的瓶颈并确定在哪里可以最有效地实施自动化。企业必须准确定位这些领域，并根据业务目标调整自动化战略，以确保与传统系统无缝集成。
其他实施障碍包括利益相关者对变革的抵制、缺乏明确的企业自动化战略以及组织内部的文化障碍。
数据输入的准确性和完整性在自动化流程中至关重要。不准确或不一致的数据可能会导致自动化工作流程中出现错误和效率低下。识别和纠正数据质量问题、确保跨系统的数据完整性以及建立处理异常的协议是必不可少的考虑因素。
当自动化在传统上需要人工判断的复杂或非标准化任务中实施时，要达到相同水平的准确性和决策水平可能具有挑战性。
可扩展性是企业自动化的一个重要关注点，尤其是在跨不同部门扩展自动化计划时。组织必须确保自动化系统能够在不影响性能或准确性的情况下处理增加的数据、事务或流程量。
通过精心策划的战略、周密的计划以及利益相关者之间的协作，组织可以克服这些挑战并充分发挥企业自动化的潜力。