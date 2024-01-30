企业自动化可以显着改变业务运营。自动化可用于简化工作流程、规范流程和减少错误，所有这些都有助于组织建立一致、可靠的运营，从而提高组织的灵活性和适应性。

通过自动执行重复性和时间密集型任务，组织可以降低运营成本并优化资源利用率。这有助于员工和系统更高效地工作，从而提高企业的工作效率和盈利能力。自动化还可以将员工从单调乏味的任务中解放出来，使他们有能力参与战略性的、更高价值的计划，从而对团队活力产生积极影响。

Salesforce 进行的一项调查（链接位于 ibm.com 外部） 发现，工作场所自动化提高了员工的整体满意度。 在美国对 773 名自动化用户进行的一项调查中，89% 表示工作满意度提高，84% 表示对公司满意度提高，并将这些积极情绪归功于工作场所集成自动化。

虽然许多组织目前以孤立的方式实现自动化，每个业务部门都利用自动化来改进其内部流程，但日益受到重视的自动化中的价值实现、不断变化的客户需求和改进的自动化技术将需要一种更整体性的方法。迈入企业自动化。

企业自动化是围绕一个全面的、高管驱动的自动化战略构建的，该战略围绕共同的组织目标整合了不同业务部门的自动化工作。成功驾驭这一转变的组织将从企业自动化方法提供的更高可扩展性、集成分析、集中控制以及最终带来的业务价值中获得竞争优势。