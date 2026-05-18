什么是 AI 智能体管理？

AI 智能体正在改变组织的运营方式。Salesforce 客户表示，AI 智能体和助手在 IT、销售和客户服务领域的投资回报率非常可观。2随着智能体承担更广泛的责任，组织需要更清晰的架构来协调智能体活动，并管理他们与员工和系统的交互方式。

向智能体式 AI 的转变也改变了企业对运营监督的看法。传统软件系统的行可预测，且有严格的范围限制。AI 智能体的操作更具灵活性，因为它们能够实时解读目标、提出建议并与多个工具交互。这种灵活性提高了效率，但也带来了复杂性。组织需要集中式的方式来监控行为、管理权限并保持对大型智能体网络的可见性。

越来越多的企业正在转向多智能体系统。不同部门可能会部署专门的智能体来负责财务、客户支持、安全或数据分析。如果每个团队独立管理各自的智能体，随着时间的推移，这些系统可能会变得支离破碎。管理层可帮助组织创建一致的治理模型、共同的运营标准以及跨部门、跨平台集中监督。

多智能体环境正为 IT、安全、合规和平台团队带来新的责任。在一些组织中，AI 治理小组的职责范围正在扩大，以涵盖智能体编排、身份管理和生命周期运营。随着采用规模扩大，AI 智能体管理正成为支持企业运营和长期 AI 计划的整体基础设施的一部分。

随着组织将 AI 智能体更深度集成到核心业务中，AI 智能体管理将变得更加重要。AI 智能体管理将帮助组织保持对日益复杂的智能体生态系统的控制，同时支持整体业务转型工作。