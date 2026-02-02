与 OpenAI 的 ChatGPT 的当前版本不同，AgentGPT 允许您创建能思考、规划、行动并适应用户所定义目标的自主 AI 智能体，且只需极少的人工提示。AgentGPT 的特别之处在于其用户友好型界面，它使得 AI 智能体功能可用于各种用例；例如，研究和数据收集、探索性问题解决、创意生成、自动执行重复性任务、创建聊天机器人等。
AgentGPT 是一种无代码工具，因此用户无需编写软件或设置开发环境来定义目标、选择模型和部署智能体。提供的模板可帮助初学者了解如何制定有效的目标。
AgentGPT 是一个开源项目，且主要由 Reworkd AI 的团队负责开发。这家位于旧金山的初创公司于 2023 年 4 月推出该工具，并继续对其进行维护。在定价方面，Reworkd 提供免费版本以及附带付费套餐的托管服务。该项目早期便已引起关注，其中部分原因在于它是开放且可访问的，并且在 GitHub 上提供了相关代码和文档。
值得注意的是，AgentGPT 中的“GPT”代表生成式预训练转换器，它是一系列大语言模型 (LLM)（基于转换器深度学习架构）。它之所以被称为 AgentGPT，是因为 GPT 可充当自主智能体，而不仅仅是像 ChatGPT 那样的聊天机器人，尽管两者的内部运行均依赖相同的 OpenAI 模型（如 GPT-3.5 和 GPT-4）。
您不应将 AgentGPT 与其他智能体式 AI 工具（例如 AutoGPT）混淆，后者是一款类似的工具，但它运行于用户的个人机器上，而非 Web。BabyAGI 是另一个智能体式平台，它是一个基于 Python 且技术性更强的平台，通常可用作开发人员的基础工具。
智能体是一种人工智能驱动式系统，并通过使用可用工具来设计工作流，从而自主执行任务。传统的 LLM（例如 IBM Granite 模型）会根据用于训练它们的数据来生成回复，并且受到知识与推理限制的约束。
相比之下，智能体能做的远不止与用户对话。LLM 可视为一种大脑。智能体是一个利用 LLM 大脑来思考以便采取行动的系统。智能体利用其大脑来规划和执行需进行多步推理的复杂任务，以实现长期目标，同时最大限度地减少人为干预。
假设您想开一家咖啡店，但不知如何进行选址。您想确定良好选址的标准、收集证据、缩小候选区域范围，并揭示权衡因素和风险。您的智能体将成为一名初级研究分析师。但，该使用哪个工具呢？两者均使用机器学习来执行内容生成，因此理论上，您可将 ChatGPT（或其他由 LLM 驱动的聊天机器人）用于此类项目。
值得注意的是，AgentGPT 执行实时 Web 搜索和访问其他外部工具的能力早于 ChatGPT 实现类似的功能，但现在这两种工具都具备此能力。尽管如此，AgentGPT 仍有其优势。
如果您想提出后续问题、质疑其假设、以交互方式挑战和完善想法，ChatGPT 都能助您一臂之力。但是，如果此任务包含多个步骤、路径不明确，并且您不想在其中每一步都手动引导，AgentGPT 则可能是更理想的工具。
ChatGPT 需等待接到指令，且整个过程中的每一步都需要您的引导。相比之下，AgentGPT 会采用您的初始目标并随之运行，从而自行决定采取哪些最佳步骤。它非常适合用于揭示“未确认的未知问题”，以及深入了解您可能从未想过要问它的领域。
使用 ChatGPT 时，您必须在每个步骤中询问：
借助 AgentGPT，您只需说一句“研究一下如何才算是理想的咖啡店选址”，然后该智能体就会给出经过详尽研究的回复。该智能体会向自己提出此类问题，并主动为您回答这些问题。
假设您想创建一个智能体，来监控影响咖啡店的新法规、趋势和技术，并每周总结相关风险和机遇，并以简洁报告的形式提供给您。您希望该智能体能扫描信息源、筛选与咖啡店相关的信息、综合分析风险和机遇，并总结结果。
这是一个更好的用例，而在此情况下，AgentGPT 比 ChatGPT 更有意义，因为它更具开放性，而您也只需查看完成的摘要，而非不断向智能体重新发送提示以获取新信息。
首先，您将为智能体命名（例如，“咖啡行业风险与机会分析师”）。然后，写下您的目标：
“扫描 Web 和社交媒体，以了解影响独立咖啡店的新法规、趋势和技术，并总结每周的风险、机遇和重大事项。然后，编辑并简化面向企业高管读者的时事通讯。”
“独立咖啡店”会缩小相关性。“风险、机遇和重大事项”会强制进行分类。“编辑并简化”可减少冗余并生成所需风格的结果。
您可添加其他约束或操作规则，以免产生有噪声的结果。例如：
“除非另行规定，否则均应关注地区法规”
“忽略不相关的酒店业新闻（如美食、酒店）”
“优先选择最近 7 天的来源”
“清晰、简洁地总结影响”
“在信息不完整的情况下标记不确定性”
以内容提要开头（不超过 5 个要点）
将所有来源嵌入为超链接
不要重复之前报告中的结果
惩罚“炒作”新闻
您可保存此初始提示，并每周重新运行它以获取新结果。
AgentGPT 擅长处理属于“个人助理”或“数字助手”类别的简单用例。此类智能体可通过并行运行多个智能体来实现不同目标，从而实现水平扩展。此可扩展性可让 AgentGPT 作为企业级智能体系统的原型而产生吸引力；此类系统的其中一例为 IBM watsonx Orchestrate，而它需要更强大的防护措施、评估和监控。
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