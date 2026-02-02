与 OpenAI 的 ChatGPT 的当前版本不同，AgentGPT 允许您创建能思考、规划、行动并适应用户所定义目标的自主 AI 智能体，且只需极少的人工提示。AgentGPT 的特别之处在于其用户友好型界面，它使得 AI 智能体功能可用于各种用例；例如，研究和数据收集、探索性问题解决、创意生成、自动执行重复性任务、创建聊天机器人等。

AgentGPT 是一种无代码工具，因此用户无需编写软件或设置开发环境来定义目标、选择模型和部署智能体。提供的模板可帮助初学者了解如何制定有效的目标。

AgentGPT 是一个开源项目，且主要由 Reworkd AI 的团队负责开发。这家位于旧金山的初创公司于 2023 年 4 月推出该工具，并继续对其进行维护。在定价方面，Reworkd 提供免费版本以及附带付费套餐的托管服务。该项目早期便已引起关注，其中部分原因在于它是开放且可访问的，并且在 GitHub 上提供了相关代码和文档。

值得注意的是，AgentGPT 中的“GPT”代表生成式预训练转换器，它是一系列大语言模型 (LLM)（基于转换器深度学习架构）。它之所以被称为 AgentGPT，是因为 GPT 可充当自主智能体，而不仅仅是像 ChatGPT 那样的聊天机器人，尽管两者的内部运行均依赖相同的 OpenAI 模型（如 GPT-3.5 和 GPT-4）。

您不应将 AgentGPT 与其他智能体式 AI 工具（例如 AutoGPT）混淆，后者是一款类似的工具，但它运行于用户的个人机器上，而非 Web。BabyAGI 是另一个智能体式平台，它是一个基于 Python 且技术性更强的平台，通常可用作开发人员的基础工具。