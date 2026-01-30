AI 智能体在组织设定的明确目标和约束内运行。相较于依赖人工干预的系统，这些能力使其能更快地应对变化。

AI 已被广泛应用于供应链优化及全流程运营分析。事实上，在 AI 驱动的供应链运营方面投资较多的组织，其营收增长比同行高出 61%。1这类系统正逐步集成生成式 AI 能力（如大语言模型），支持用户通过自然语言与数据和系统进行交互。

与基于静态算法的传统 AI 或基于规则的自动化不同，AI 代理具有一定程度的自主性或“能动性”。它们可以感知传入数据，推理可能的行动，并根据上下文行动，而不是遵循固定的指令。这一能力正推动其更广泛的应用。据 Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用将具备智能体 AI 功能，远高于 2024 年的不到 1%。2