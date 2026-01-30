人工智能 (AI) 智能体在供应链中是自主型软件系统，它利用数据、模型与推理能力，在供应链各环节中实时监测状况、降低风险、制定决策并执行操作。
AI 智能体在组织设定的明确目标和约束内运行。相较于依赖人工干预的系统，这些能力使其能更快地应对变化。
AI 已被广泛应用于供应链优化及全流程运营分析。事实上，在 AI 驱动的供应链运营方面投资较多的组织，其营收增长比同行高出 61%。1这类系统正逐步集成生成式 AI 能力（如大语言模型），支持用户通过自然语言与数据和系统进行交互。
与基于静态算法的传统 AI 或基于规则的自动化不同，AI 代理具有一定程度的自主性或“能动性”。它们可以感知传入数据，推理可能的行动，并根据上下文行动，而不是遵循固定的指令。这一能力正推动其更广泛的应用。据 Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用将具备智能体 AI 功能，远高于 2024 年的不到 1%。2
在跨越地区、合作伙伴和监管环境的全球供应链中，AI 智能体正成为应对复杂性和不确定性的关键工具。传统系统通常反应缓慢，并依赖于人为解读报告和警报。AI 智能体打通跨职能、跨组织的数据来源，其决策能够反映更广泛的供应链生态体系，而非仅针对孤立流程。这些功能将供应链从运营转变为更具适应性和主动性的系统。
这一转变在供应链管理中主要体现在以下几个方面：
在实际应用中，AI 智能体被应用于需求预测、库存管理、生产和物流规划领域。它们将来自企业系统、传感器及物联网设备的实时数据，与机器学习、预测性分析、优化算法和推理模型相结合，用于评估方案利弊，并给出建议或直接执行操作。这一流程有助于在决策点附近快速做出决策，从而提高整个供应链的速度和一致性。
风险管控是 AI 智能体在供应链管理中的核心职能。智能体持续监测需求波动、原材料短缺、运营瓶颈、外部因素及其他潜在干扰信号。当风险出现时，智能体评估潜在影响，深入了解替代方案，并近乎实时调整计划。智能体可以根据情况变化重新规划发货路线、推荐替代供应商或重新平衡库存。因此，供应链能够更好地应对自然灾害、地缘政治问题或需求突变带来的冲击。
另一个重要影响是提高可见性和协调性。AI 智能体打通来自企业资源规划 (ERP) 系统、仓库管理、物流平台和外部来源的数据。通过打破壁垒，让信息在各团队间更具可执行性。这种共享可视性有助于规划、运营、管理层及其他利益相关者更好地协同一致。
尽管前景广阔，但 AI 智能体计划并不是即插即用的解决方案。其有效应用依赖于稳固的数据基础、严谨的系统集成，以及清晰的自主行为边界规则。人工监督仍然至关重要，特别是在做出复杂或影响较大的决策时。
当实施得当时，AI 智能体可以成为供应链运营模式中持久的一部分。将技术能力与清晰的治理机制、人机协作模式相结合的组织，才能更稳妥地逐步扩大这类系统的应用规模。
AI 智能体从根本上改变了供应链的运作方式。传统供应链管理依赖周期性规划流程与人工主导的决策节点。审核数据。制定决策。缓慢落实行动。AI 智能体通过持续感知、评估和响应来取代这种模式。
供应链将从被动响应转向更动态、更主动的模式。1事实上，62% 的供应链管理者认为，嵌入业务流程中的 AI 智能体能够提升响应速度，加快决策、建议与沟通效率。1
这种转变也改变了组织内部决策的分配方式。AI 智能体不再依赖规划人员解读数据面板并手动触发操作，而是可在设定权限范围内直接执行动作。人类团队可减少日常决策耗时，将更多精力用于制定目标、处理异常、监督结果。
AI 智能体还改变了不同供应链职能的协同工作方式。规划、采购、生产制造与物流在传统供应链体系中通常是相互独立的业务环节。AI 智能体可在这些领域之间实时共享数据、业务背景与目标意图。这一模式可在端到端供应链中实现更协同的决策，并更清晰地进行利弊权衡。
另一重大转变在于供应链中断与不确定性的应对方式。传统系统往往假定环境稳定，一旦输入信息快速变化，就会失效。AI 智能体则专为持续波动的环境设计，可稳定运行。它们会实时监测信号、重新评估前提假设，并根据环境变化动态调整执行动作。这些能力让适应性成为内置特性，而非事后被动应对。
了解 AI 智能体很重要，因为它们引入了新的运营和治理考虑因素。数据质量、系统集成和信任成为核心问题。组织必须定义自主行动的规则，并帮助确保决策的透明度。
AI 智能体越来越多地应用于关键供应链职能，帮助组织更快地采取行动、做出更好的决策并降低风险。这些有针对性的应用程序表明，智能体 AI 如今已经在重塑运营活动。
AI 智能体通过历史数据以及市场趋势、营销活动等实时信号，持续更新预测结果。此过程使组织能够快速调整库存、生产和补货计划。例如，大型零售商正在使用 AI 智能体预测门店需求，并根据不断变化的客户行为动态调整库存。
AI 智能体监测供应商绩效、定价趋势和潜在风险。它们可推荐备选供应商，提示延误风险，并主动调整采购策略。生产企业通过部署智能体系统，减少供应链中断、评估地缘政治风险，并确保物料按需准时供应。
在生产中，AI 智能体根据需求、材料可用性和产能限制来优化排程。当意外事件发生时，它们会重新测算方案并提供备选方案，从而减少停机时间。生产企业使用智能体来提高产量并更快地响应最后一刻的订单变化。
AI 智能体可以管理库存、存储空间和订单分拣优先级。通过实时分析入库与出库需求，AI 智能体可提升运营效率、降低操作成本。AI 智能体在大型履行中心可简化库存配置、自动分拣并加快订单处理速度。
智能体监控货物运输、承运人绩效和路线状况，以识别和解决中断问题。它们可以建议或执行重新路线规划，确保按计划交付。AI 驱动智能体可以保持实时可见性，并在发生延误或中断时调整路线。
作为风险管理的一部分，AI 智能体持续扫描内外部数据，以识别潜在问题，包括供应商可靠性、运输中断及天气灾害等。它们可以评估影响并提出应对措施，帮助组织在问题升级之前管控不确定性。
我们已经强调 AI 智能体在供应链中的诸多优势。综合来看，不难理解为什么智能体方法在供应链职能中越来越受欢迎。
促进协调：智能体在供应链职能中分享数据和洞察分析，提高一致性并帮助打破孤岛。
节约成本：通过对库存、生产与物流的供应链优化，有助于减少浪费、积压与缺货现象，降低不必要的运输成本与碳排放。这些改进支持运营效率和长期可持续发展目标。
加快决策：AI 智能体持续评估数据并实时执行操作，缩短从分析洞察到落地执行之间的延迟，实现对变化的快速响应。
提高准确性：通过将机器学习与推理和优化模型相结合，AI 智能体可以减少预测、排程和规划中的错误。
提高弹性：AI 智能体能够及早检测到中断，并根据情况变化调整行动，帮助供应链在意外事件期间维持运营。
缓解风险：通过持续监控内外部信号，能够更早发现风险，并对潜在问题实现更主动的管理。
可扩展性：建立有效的决策模式后，AI 智能体可以将其快速应用于多个地点、产品或地区。
支持人类团队：通过处理包括分析和执行在内的日常任务，AI 智能体可以让人类团队专注于战略决策、判断和异常管理。76% 的首席供应链官 (CSCO) 表示，能够以远超人类的速度执行基于影响的重复性任务的 AI 智能体，将提升整体流程效率。1
未来几年，AI 智能体在供应链中的作用将大幅扩展。目前，大多数智能体仅应用于单一职能场景，例如需求规划或物流环节。供应链管理的未来将呈现更多 AI 智能体协同调度的发展趋势。专业智能体将实现端到端协同作业，甚至与销售、采购、产品研发等其他业务领域的智能体联动。这种协调将有助于创建完全集成、智能和自适应的系统。未来用途包括：
在制造业中，AI 智能体将优化工作流和生产顺序和质量控制。它们可以检测缺陷、触发维护、调整生产参数并直接与承包商的 AI 系统通信，帮助确保满足服务水平协议。这使得生产更快、更精确且抗干扰能力更强。
运输领域将受益于 AI 智能体，实现路线、配送计划与燃油消耗的实时优化。通过分析结构化和非结构化数据（包括天气报告、新闻和交通警报），智能体可以主动调整货运路线或调整库存策略。例如，它们可以对港口关闭或航运延误立即做出反应，最大限度地减少干扰和成本。
未来的供应链将实现 AI 智能体在各职能间的无缝协同运作。需求预测、生产、仓储和物流领域的智能体将在供应链生态系统中分享实时数据、协调决策，并动态调整计划。这种程度的整合将使组织能够即时响应变化，在全球范围内优化资源，并使运营与战略目标保持一致。
未来的 AI 智能体将实现生产、物流与规划的全面协同。它们将评估多种情景方案，平衡产能、原材料与服务水平要求，并给出最优行动方案建议。预测还将融入实时内外部数据流，包括社交媒体舆情、新闻报道等。这些信息将帮助组织预测需求波动并立即调整运营。
AI 智能体对产品创新的影响将日益增强。通过分析客户反馈、市场趋势和绩效数据，智能体可以提出改进建议或启发新产品设计。例如在消费品领域，智能体可根据新兴消费偏好或物料供应情况，建议原料替代方案或新配方，从而加速创新、提升客户满意度。
AI 智能体将根据需求、库存水平和实时事件不断调整仓库运营。它们将与机器人及自动化系统协同配合，优化仓储、拣选与包装流程。例如，智能体可能会将高需求产品重新定位到更靠近装卸码头的位置，或自动化整个履约流程，从而提高速度并减少错误。
1.《促进供应链弹性：智能体式 AI 实现自主运营》，IBM 商业价值研究院 (IBV) 与 Oracle 和 Accelalpha 合作，最初发布于 2025 年 4 月 8 日
2. 《2025 年主要战略科技趋势：智能体 AI》，Gartner，2024 年 10 月