从提示到指标的 AI 智能体评估

AI 智能体是指一种能够自主代表用户或其他系统执行任务的软件系统，它可以自行制定工作流程，并根据需要使用外部工具。

智能体的能力远不止于简单的语言处理和理解。它们具有决策能力、解决问题能力、与环境互动能力以及为实现目标而采取行动的能力。

AI 智能体现在被纳入各种企业解决方案中，从 IT 自动化和软件工程到对话界面和代码生成实现。在大型语言模型 (LLM) 的驱动下，智能体能够理解复杂指令，将其分解为多个步骤，调用外部资源，并具备认知能力，能够判断何时应使用特定工具或服务来完成任务。