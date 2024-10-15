AutoGPT 是一个开源人工智能 (AI) 平台，它允许用户使用 AI 智能体（基于 Open AI 的 GPT-4 大语言模型 (LLM)）自动执行多步骤项目和复杂的工作流。AutoGPT 应用自然语言处理 (NLP) 来了解高级别用户目标，将较大的任务分解为子任务，然后通过 GPT-4o Mini、GPT-4 和 GPT-3.5 将这些较小的任务自动纳入工作流。
AutoGPT 于 2023 年 3 月 30 日由游戏和软件开发公司 Significant Gravitas 的创始人 Toran Bruce Richards 发布。它连接到 OpenAI 的生成式预训练转换器 (GPT) AI 模型，可将原本需要多次人工提示才能完成的 ChatGPT 类项目实现自动化。
AutoGPT 的工作原理是处理高级用户提示，并创建 AI 智能体来实现该提示。这些智能体将复杂的任务分解为一系列子任务，自行生成完成这些任务的提示，并实时应用数据进行迭代改进。
除了 GPT-4o mini、GPT-4 和 GPT-3.5 之外，AutoGPT 还可通过插件连接互联网和其他应用程序，将实时新闻和其他数据纳入工作流。AutoGPT 可将用户数据保存为文件，并同时具备短期记忆和长期记忆（借助矢量数据库），因而能够在日后回到先前的项目继续工作。
典型的 AutoGPT 工作流如下所示：
用户输入
任务创建
任务优先级确定
任务执行
进度评估和工作流改进
项目完成
用户为 AutoGPT 提供了要实现的明确目标以及任何必要的上下文和约束。例如，将 AutoGPT 用作业务开发 AI 工具，可以识别新的潜在客户、创建社交媒体计划、列出播客剧集的季节大纲或调试网站代码。
AutoGPT 构建任务创建智能体，使用自然语言处理来理解用户的高级目标。然后，该 AI 智能体将用户目标分解为一系列任务。
任务优先级智能体评估任务创建智能体的任务列表，并确定这些任务是否能按顺序合理完成。任务优先级智能体有助于防止 AutoGPT 创建依赖于工作流中下游任务结果的任务。
任务执行智能体使用 GPT-4o mini、GPT-4、GPT-3.5、互联网和其他应用程序来实现其目标。AutoGPT 作为其工作流创建过程的一部分，自主为其任务执行智能体创建提示。这些提示会输入 GPT 并与实时数据结合，生成所需的结果。
参与项目的智能体实时通信，将数据输入任务创建智能体，以优化后续任务或完全生成新的任务列表。这就是 AutoGPT 如何在实现用户最初目标的同时，迭代每个步骤以改进其工作流。
如果 AutoGPT 能够完成分配的任务，则会向用户显示结果。AutoGPT 仍是一种实验性 AI 工具，因此无法保证其功能。AutoGPT 可能会被非必要的任务分散注意力，产生幻觉，然后在随后的任务中根据这些幻觉行事，误解数据，误解用户，最终终止或无法完成任务。
AutoGPT 可以做 ChatGPT 能做的所有事情，目的是通过自动提示过程更快地返回结果。从理论上讲，它是一个强大的工具，能够完成复杂的任务并应对高级别的挑战。AutoGPT 的智能自动化、数据分析、文档摘要、任务自动化和文本生成功能为广泛的潜在用例打开了大门：
AutoGPT 可以浏览互联网，分析最新的新闻文章和社交媒体内容，以确定趋势并揭示潜在的市场混乱。然后，AutoGPT 可以对调查结果进行总结，并向企业领导和主要利益相关者提交报告。初创企业创始人可以评估各自领域的前景，并制定切实可行的商业计划。
通过对客户评论和社交媒体内容进行情感分析，AutoGPT 可以让产品团队实时了解客户的感受。项目经理可以对更新进行优先排序，以解决最紧迫的用户痛点，而开发人员则可以利用 AutoGPT 的功能来调试代码并为其产品创建教程。
AutoGPT 可以分析市场趋势并生成投资报告，使企业领导者能够针对实际市场事件更快地做出决策。分析人员还可以利用 AutoGPT 的数据处理和互联网访问功能，根据历史数据和当前市场行为进行风险评估。
数字营销团队可以使用 AutoGPT 分析竞争性营销活动，进行洞察分析，为自己的工作提供参考。同时，AutoGPT 的文本生成功能使其能够执行内容创建任务。最好在发布前对所有 AI 生成的内容进行审核和编辑，以帮助确保准确性、维持质量标准并避免侵犯知识产权。
AutoGPT 可充当虚拟助理，提供比标准支持聊天机器人更好的帮助。它还可以帮助个人用户进行时间管理、预约安排和旅行计划。
AutoGPT 可以分析市场趋势，预测需求，并帮助企业有效分配资源。企业还可将供应链数据（如库存数量、加工周期及交付周期等）输入 AutoGPT，以精准识别瓶颈环节并挖掘优化机遇。
公司拥有几乎无穷无尽的客户数据。销售团队可以使用 AutoGPT 分析客户并制定有效的战略，同时识别最有可能转化的潜在客户。
与 AI 聊天机器人 ChatGPT 相比，AutoGPT 的主要优势在于 AutoGPT 可以自行生成提示并自动执行，无需人工干预。作为会话式 AI 的示例之一，ChatGPT 的设计初衷是实现与用户的持续对话交互，但其无法自行生成自己的提示来响应输出。
与 ChatGPT 相比，AutoGPT 具有多种优势：
提示自动化
实时数据访问
记忆管理
每当用户提示 ChatGPT 时，该服务都会返回响应，并等待用户通过另一个提示启动后续步骤。AutoGPT 会自动执行此交换，并创建自己的后续提示，试图实现最初的高级用户目标。
AutoGPT 可以访问实时信息，而 ChatGPT 的现实世界知识仅限于最新的 GPT 知识截止点。AutoGPT 可通过插件连接互联网，搜索真实世界的数据，并将这些信息纳入其响应和后续提示中。
ChatGPT 的记忆仅限于 GPT 的上下文窗口，即模型在失去上下文之前可以处理的令牌数量。上下文窗口对提示的大小和复杂程度有严格限制。用户可以将 AutoGPT 与矢量数据库连接起来，赋予其长期记忆管理，使其能够随着时间的推移进行学习，记住用户的偏好，调用以前的过程并参考相关内容。
AutoGPT 不免费。虽然 AutoGPT 本身可以在 GitHub 上免费获取，但用户必须使用 OpenAI 付费帐户的 OpenAI API 密钥进行访问。在发布时，OpenAI 的定价根据模型确定，并且还取决于所选的上下文窗口。
通过 AutoGPT 发送到 GPT 的提示将计入用户的输入和输出的令牌总数。持续在大规模项目或生产环境中使用 AutoGPT 可能会迅速产生高昂成本。
安装和配置也很复杂：用户必须先下载 Git 和 Python，然后才能在 Docker 等开发人员环境中下载和自托管 AutoGPT。其他创建者也加入进来，以简化 AutoGPT 的使用。最近推出的 AgentGPT 和 GodMode 等应用程序可通过简化的浏览器界面访问 AutoGPT。
AutoGPT 不是通用人工智能 (AGI) 示例之一。它是一个使用生成式 AI 来解决难题并完成复杂任务的 AI 智能体。与其他生成式 AI 工具和机器学习模型类似，AutoGPT 使用统计算法来预测输入数据最可能的结果，它实际上并不像人类那样思考和推理。AGI 目前仍是一个理论概念，指具备完全类人推理能力的 AI 系统。
虽然 AutoGPT 自动构思行动计划并执行这些计划的能力令人印象深刻，但该平台距离成为等同于人类智能的平台还有很长的路要走。尽管神经网络从人脑结构中汲取了灵感，但人类距离了解、甚至复制我们大脑的功能还有很长的路要走。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。