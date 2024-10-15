AI 智能体是一种自主的 AI 技术，可以在没有人工干预的情况下运行自主任务以实现预定目标。用户设置提示后，AI 智能体决定完成其指定任务的最佳步骤顺序。智能体利用每个步骤的结果为下一阶段的流程提供信息，并形成整个任务工作流。

AutoGPT 是多智能体框架的示例之一：它作为一个 AI 平台，能够创建并协调由多种自主 AI 智能体组成的团队，共同实现既定目标。其他领先的多智能体平台包括 crewAI 、LangGraph 和 AutoGen。