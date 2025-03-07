智能体式框架是指定义智能体（无论是人工的还是自然的）如何以自主、智能的方式执行任务、做出决策以及与环境交互的设计架构或模型。这些框架为智能体如何在各种环境中操作、推理和适应提供了结构和指南。

反应式架构



反应式架构将情况直接映射到动作。它们具有反射性，基于来自环境的即时刺激做出决策，而不是依赖记忆或预测能力。他们无法从过去中吸取教训，也无法为未来制定计划。

审慎型架构

审慎型架构是一种人工智能系统，它基于推理、规划以及对世界的内部模型来做出决策。与反应型代理不同，审慎型代理会分析环境、预测未来结果，并在行动前做出明智的决策。

认知型架构

认知型智能体式架构是一种先进的人工智能系统，模拟人类的思维、推理、学习和决策过程。



这些智能体包含感知、记忆、推理和适应等要素，每个要素由独立模块表示，使其能够在复杂且不确定的环境中运行，并随着时间不断提升性能。这是最先进的智能体式架构类型。

一种 BDI 架构（更常称为模型或框架）旨在模拟智能体的理性决策过程，其基础是信念-愿望-意图 (BDI) 框架。



此架构在 BDI 智能体中对类人推理进行建模，具有：

信念 (B)：智能体对世界的知识，可能包括其对环境的理解、当前状况以及任何感官数据。

示例：“门关上了。”

愿望 (D)：智能体的目标或目的，代表其希望实现的内容。愿望并不一定等同于行动，而是更高层次的目标。

示例：“我想进入房间。”

意图 (I)：智能体为实现其目标而承诺采取的行动路径。意图代表智能体考虑到其信念和愿望而积极追求的计划行动。

示例：“我会开门进入房间。”