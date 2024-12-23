若 AI 系统发生异常，后果不堪设想。机密信息泄露、攻击性信息，甚至曾有将致命氯气便于制作的配方泄露的情况，这都被归咎于聊天机器人出了问题。1

这种情况促使人们更加重视 AI 对齐，也就是将人类价值观和伦理道德原则编码到 AI 模型中的做法。但是，AI 研究人员并没有止步于解决当今机器学习技术的伦理道德影响。他们还致力于解决未来的道德问题，特别是由智能体式人工智能引起的问题。

IBM Research 的 IBM 院士 Kush Varshney 表示，智能体式 AI 也称为 AI 智能体，是一种自主 AI 技术，与传统 AI 模型相比，它会带来更多的伦理道德困境。

“由于 AI 智能体可以在没有人类监督的情况下采取行动，因此存在很多额外的信任问题，”Varshney 说。“其功能将会发生演变，但也会出现意想不到的后果。从安全角度来看，您不会想处理前先等等看。随着科技的发展，您希望不断加强保障措施。”