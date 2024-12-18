以下是主要信息概览：





与 Granite 3.0 8B Instruct 相比，Granite 3.1 8B Instruct 的性能有了显著提高。 目前，它在 Hugging Face OpenLLM 排行榜基准测试中的平均得分，在同量级开源模型中名列前茅。

目前，它在 Hugging Face OpenLLM 排行榜基准测试中的平均得分，在同量级开源模型中名列前茅。 我们 扩展了整个 Granite 3 语言模型系列的上下文窗口 。我们最新的密集型模型（Granite 3.1 8B、Granite 3.1 2B）、MoE 模型（Granite 3.1 3B-A800M、Granite 3.1 1B-A400M）和防护模型（Granite Guardian 3.1 8B、Granite Guardian 3.1 2B）都具有 128K 词元上下文长度。

。我们最新的密集型模型（Granite 3.1 8B、Granite 3.1 2B）、MoE 模型（Granite 3.1 3B-A800M、Granite 3.1 1B-A400M）和防护模型（Granite Guardian 3.1 8B、Granite Guardian 3.1 2B）都具有 128K 词元上下文长度。 我们发布了一系列 全新的嵌入式模型 。新的检索优化 Granite 嵌入式模型有四种规格，参数范围从 30M-278M 不等。与生成式模型一样，它们提供 12 种不同语言的多语言支持 ：英语、德语、西班牙语、法语、日语、葡萄牙语、阿拉伯语、捷克语、意大利语、韩语、荷兰语和中文。

。新的检索优化 Granite 嵌入式模型有四种规格，参数范围从 30M-278M 不等。与生成式模型一样，它们提供 ：英语、德语、西班牙语、法语、日语、葡萄牙语、阿拉伯语、捷克语、意大利语、韩语、荷兰语和中文。

Granite Guardian 3.1 8B 和 2B 具有新的 函数调用幻觉检测 能力，可增强对代理在工具调用时的控制和可观察性。

能力，可增强对代理在工具调用时的控制和可观察性。 所有 Granite 3.1、Granite Guardian 3.1 和 Granite 嵌入式模型均根据 Apache 2.0 许可 开放源代码 。

。 继 IBM 最近推出 Docling （一个用于为 RAG 和其他生成式 AI 应用程序进行文档准备的开源框架）和 Bee （一个与模型无关的代理式 AI 开源框架）之后，Granite 系列又添新成员。

（一个用于为 RAG 和其他生成式 AI 应用程序进行文档准备的开源框架）和 （一个与模型无关的代理式 AI 开源框架）之后，Granite 系列又添新成员。 Granite TTM（TinyTimeMixers） 是 IBM 推出的一系列结构紧凑但性能卓越的时序模型，现在 可通过 watsonx.ai 时序预测 API 和 SDK 测试版在 watsonx.ai 中使用。

是 IBM 推出的一系列结构紧凑但性能卓越的时序模型，现在 时序预测 API 和 SDK 测试版在 watsonx.ai 中使用。 Granite 3.1 模型现 已在 IBM watsonx.ai 中提供 ，并通过平台合作伙伴提供，包括（按字母顺序排列） Docker 、 Hugging Face 、 LM Studio 、 Ollama 和 Replicate 。

，并通过平台合作伙伴提供，包括（按字母顺序排列） 、 、 、 和 。 企业合作伙伴也将在内部使用 Granite 3.1：三星正在将选定的 Granite 模型集成到其 SDS 平台中；洛克希德·马丁公司正在将 Granite 3.1 模型集成到其 AI Factory 工具中，该工具有 10,000 多名开发人员和工程师在使用。



今天是 IBM Granite 3.1 发布的日子，这是我们开放、高性能、企业优化语言模型 Granite 系列的最新更新。这套改进、添加和新功能，主要侧重于提高工具使用、检索增强生成 (RAG) 和可扩展代理 AI 工作流等基本企业用例的性能、准确性和可靠性。

Granite 3.1 在最近推出的 Granite 3.0 系列的基础上更上一层楼。未来几个月，IBM 将继续发布 Granite 3 系列的更新模型和功能，并计划于 2025 年第一季度发布新的多模态功能。

这些新的 Granite 模型并不是 IBM 近期对开源 LLM 生态系统做出的唯一显著贡献。从用于开发 AI 代理的灵活框架，到用于解锁隐藏在 PDF、幻灯片和其他模型难以消化的文件格式中的重要信息的直观工具包，今天的发布为最近推出的一系列创新开源产品画上了句号。将这些工具和框架与 Granite 3.1 模型结合使用，可为开发人员提供 RAG、AI 代理和其他基于 LLM 的工作流程的进化功能。

一如既往，IBM 对开源的一贯承诺体现在本文讨论的每个产品都采用了宽松且标准的的开源许可。