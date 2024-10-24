什么是值得信赖的 AI？

了解一项科技的运作原理通常是信任其效能的关键。但许多 AI 和机器学习 (ML) 系统（例如深度学习模型）的运作方式就像是名副其实的黑匣；它们采集数据并创建输出，而对于如何获得这些输出，几乎是不透明的。

结果，信任缺失比比皆是。2023 年的一项调查发现，超过 40% 的企业领导者表达了对 AI 可信度的担忧。1与此同时，消费者也表现出对 AI 的不信任：2024 年的一项研究发现，在产品标签中包含“人工智能”一词，会降低购物者购买该产品的可能性。2

AI 系统在高风险用例中产生错误或有害结果的现实例子，进一步加剧了对 AI 信任的担忧。在一个著名的医疗案例中，AI 模型未能可靠地诊断出败血症。虽然该模型在训练环境中表现良好，但却无法检测出三分之二以上医院患者的败血症。3

在其他情况下，AI 模型显示出有偏见的算法决策，包括预测性警务系统不成比例地针对少数族裔社区，以及求职者跟踪系统偏爱男性求职者而非女性求职者。此外，还有一些安全问题，比如 AI 聊天机器人无意中泄露敏感的个人数据，以及黑客利用 AI 模型的漏洞窃取企业专有信息。

当 AI 模型表现不佳或产生有害结果时，它不仅会破坏人们对这些模型的信任，还会破坏人们对全体人工智能的信任，并可能阻碍 AI 未来的发展和采用。实现值得信赖的 AI 系统并支持未来 AI 发展，意味着要揭开所谓“AI 黑匣”中的奥秘。这使得利益相关者能够依靠他们的 AI 应用程序提供可靠、准确的结果，同时最大限度地降低结果有偏见或与初衷不符的风险。