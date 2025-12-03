大多数分层结构有两类或三类智能体，包括：
高层智能体
中层智能体
低层智能体
有些分层智能体架构只有高层和低层智能体，而另一些 AI 系统还包括中间层。
高层智能体位于智能体系统的顶层，能够处理复杂任务、制定战略计划、执行任务分解和管理流程。
在当代智能体架构中，高层智能体通常采用先进 AI 模型（如大语言模型 (LLM)）来实现。在经典的分层强化学习中，高层智能体则依赖于学习到的策略或符号规划器。
高层智能体负责“全局”，管理整个系统以符合更广泛的目标。理解用户请求、形成计划并将计划分解为任务，都是高层智能体的职责。
中层智能体接收来自高层智能体的指令。它们细化和执行计划，在需要时进一步分解任务，并协调低层智能体团队。在没有中层智能体的层级结构中，高层智能体除了进行更大规模的战略规划外，还承担这些职责。
中层智能体还充当通信促进者，将广泛的目标转化为具体指令，同时汇总低层智能体的报告并将其向上传递。高层智能体使用这些反馈来监控进度并根据需要更新计划。
分层系统具有以下关键功能：
智能体层级
任务分解
专长领域
反馈驱动的协调
在企业中，高管专注于大规模规划，中层管理者将领导指令转化为操作性任务，员工承担实际工作量的主要部分。分层智能体系统将相同的结构应用于人工智能驱动的智能体工作流。
分层多智能体系统中的结构称为分层控制系统。清晰的层级结构在智能体生态系统中强制执行职责分工。层级结构中的每一层都有指定的功能，无论是战略规划、决策制定、委派和任务路由，还是操作性任务执行。
分层智能体系统依赖于高效的任务分解：即将任务分解为更小的子任务的过程。分解还包括连接各个任务的任何依赖关系。任务分解存在于机器学习之外的许多领域，例如项目管理和软件开发。
对于任何面临艰巨挑战的人来说，任务分解通常是一种有用的策略。将挑战转换为一系列小型可管理任务的顺序列表，可以简化复杂项目。
层级结构中的每一层都有指定的角色——通常，同一层内的每个智能体也针对特定任务进行了专门化。智能体专门化最常见于较低层级，在那里更简单的、以工作为中心的智能体根据需要自动化常规任务，以实现更大规模的指令。对专门化的强调简化了工作流，并提高了效率。
分层系统中的智能体处于持续的实时通信中。一些系统使用异步协调，而另一些则是严格同步的。
高层智能体沿指挥链向下发送指令，而低层智能体则向上回报其任务结果。高层智能体利用这些结果优化后续策略，创建新任务并改变任务优先级，以最好地适应长期目标。
同时，智能体也可以根据需要水平通信，以协调工作和共享结果。
分层智能体系统非常适合业务流程自动化以及其他涉及复杂操作流程的实际用例，例如：
供应链与物流管理
制造业与生产
智能体式 RAG
网络安全
自动驾驶车辆与配送机器人
在供应链与物流的实施中，高层智能体将负责规划整体库存管理策略。中层智能体将把策略分解为本地化实施方案，而低层智能体则处理仓库运营和运输路线。
对于制造业，高层智能体将制定策略，帮助确保生产及时满足需求。中层智能体将这些指令转化为任务，交由低层智能体在本地层面执行，例如通过控制工厂中的机器和生产线。
智能体式检索增强生成（RAG）为 RAG 系统带来了智能体式规划。高层管理智能体可以协调工作流，而专门的智能体则负责检索、重新排序或评分文档、摘要以及内容生成。在许多智能体式 RAG 系统中，用户通过聊天机器人界面进行交互，不过 RAG 也可以支持非聊天应用程序。
网络安全中的多智能体系统可以使用一组智能体来监控系统并应对威胁。高层智能体将协调长期战略和策略更新，而低层智能体则负责快速的异常检测和自动化的遏制响应。
自动驾驶车辆车队可以用类似于物流车队的方式由分层智能体系统管理。高层智能体将优化配送机器人库存，考虑订单高峰时间和其他相关因素。中层智能体协调指定区域内的配送，而低层智能体则负责驾驶各个配送机器人。
分层智能体 系统的优势包括：
在分层多智能体系统中，每个智能体或每组智能体都是一个独立的单元。测试、开发和实施可以按单元进行。模块化结构使得开发、更新和调试能够在不影响整个系统的情况下进行。
层级带来清晰性。系统中的每个智能体都有明确的角色。如果没有强制性的角色划分，智能体可能无法有效协调，导致次优结果，如瓶颈、更高成本、生产延迟和工作流更加混乱。
分层智能体系统的模块化增强了其可扩展性。组织可以根据需要向特定组、层级或角色添加更多智能体，而无需从头重建整个系统。高层智能体可以协调越来越多的中层和低层智能体，而无需大量重新编程。
由于分层系统是模块化的，组织可以在关键层级内增加冗余，从而提高整体容错性。通过多个智能体并行运行，多智能体系统可以在一个或多个智能体发生故障时维持运行。更高层的管理智能体可以根据需要重新分配任务和重构工作流。
设计和实现分层智能体系统的挑战包括：
复杂性
僵化
通信瓶颈
分层系统设计复杂，需要对系统所要管理的过程或操作有细致的理解。构建得当的分层智能体系统可以实现顺畅的自动化。但如果设计不佳，缺点可能包括运行低效、智能体指令冲突以及成本过高。
具有长决策链的高度分层系统在高波动性环境中可能难以应对，因为级联延迟会导致决策和行动过时。更去中心化的多智能体架构可能更适合动态场景。
希望实现业务部分自动化的企业必须审慎选择哪些领域足够稳定，可以交由 AI 智能体团队处理。不可预测的环境或许更适合留给更具适应性、思维敏捷的人工团队。
分层多智能体系统的优劣取决于其通信带宽或延迟限制。智能体需要能够沿指挥链上下发送数据，系统才能顺畅运行。
通信延迟可能导致高层智能体接收到的数据不再反映实际情况。当高层智能体依赖计算成本高昂的推理时，通信瓶颈尤为严重，因为延迟会导致低层智能体按照过时的指令运行。
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