高层智能体位于智能体系统的顶层，能够处理复杂任务、制定战略计划、执行任务分解和管理流程。

在当代智能体架构中，高层智能体通常采用先进 AI 模型 （如 大语言模型 (LLM) ）来实现。在经典的分层 强化学习 中，高层智能体则依赖于学习到的策略或符号规划器。

高层智能体负责“全局”，管理整个系统以符合更广泛的目标。理解用户请求、形成计划并将计划分解为任务，都是高层智能体的职责。