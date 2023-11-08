生成式 AI 驱动的助手正在通过智能对话界面实现业务转型。这些助手能够理解并生成类人的回复与内容，正在彻底改变人机协作的方式。大型语言模型 (LLM) 是这一新变革的核心。LLM 基于海量数据训练而成，可应用于无穷无尽的应用场景。只需少量训练样本，即可轻松针对特定的企业用例进行微调。

我们正在见证一个全新的演进阶段：AI 助手已超越对话范畴，开始学习如何通过能够调用应用程序编程接口 (API) 的智能体来利用工具，以实现特定的业务目标。通过编排大量可复用智能体目录，过去需要数小时的任务现在可在几分钟内完成。此外，这些智能体可以组合在一起，实现复杂工作流的自动化。

AI 助手可以使用基于 API 的代理来帮助知识工作者完成繁琐任务，例如创建职位描述、在人力资源系统中提取报告、寻找候选人等。例如，人力资源经理可以要求 AI 助手为新职位创建职位描述，而助手可以生成符合公司要求的详细职位描述。同样，招聘人员可以要求 AI 助手为空缺职位寻找候选人，助手可以提供来自各种渠道的合格候选人名单。借助 AI 助手，知识工作者可以节省时间，专注于更复杂、更具创造性的问题。

自动化构建者同样可以利用 AI 助手的强大功能，快速轻松地创建自动化流程。虽然这听起来像是个谜题，但 AI 助手正是运用生成式 AI 来自动化“自动化过程”本身。这使得构建智能体变得更简单、更快速。为业务自动化构建智能体包含两个关键步骤：针对目标用例训练和增强智能体，以及编排一个包含多个智能体的目录。