生成式 AI 驱动的助手正在通过智能对话界面实现业务转型。这些助手能够理解并生成类人的回复与内容，正在彻底改变人机协作的方式。大型语言模型 (LLM) 是这一新变革的核心。LLM 基于海量数据训练而成，可应用于无穷无尽的应用场景。只需少量训练样本，即可轻松针对特定的企业用例进行微调。

我们正在见证一个全新的演进阶段：AI 助手已超越对话范畴，开始学习如何通过能够调用应用程序编程接口 (API) 的智能体来利用工具，以实现特定的业务目标。通过编排大量可复用智能体目录，过去需要数小时的任务现在可在几分钟内完成。此外，这些智能体可以组合在一起，实现复杂工作流的自动化。

AI 助手可以使用基于 API 的代理来帮助知识工作者完成繁琐任务，例如创建职位描述、在人力资源系统中提取报告、寻找候选人等。例如，人力资源经理可以要求 AI 助手为新职位创建职位描述，而助手可以生成符合公司要求的详细职位描述。同样，招聘人员可以要求 AI 助手为空缺职位寻找候选人，助手可以提供来自各种渠道的合格候选人名单。借助 AI 助手，知识工作者可以节省时间，专注于更复杂、更具创造性的问题。

自动化构建者同样可以利用 AI 助手的强大功能，快速轻松地创建自动化流程。虽然这听起来像是个谜题，但 AI 助手正是运用生成式 AI 来自动化“自动化过程”本身。这使得构建智能体变得更简单、更快速。为业务自动化构建智能体包含两个关键步骤：针对目标用例训练和增强智能体，以及编排一个包含多个智能体的目录。

针对目标用例，训练和增强基于 API 的代理

API 是 AI 智能体的支柱。构建基于 API 的智能体是一项复杂的任务，它需要以对话方式与用户互动、识别实现用户目标所需的 API、通过提问收集 API 所需的参数、检测调用 API 时需要的用户提供的信息、用示例话语丰富 API 功能，并根据 API 返回值生成响应。对于经验丰富的开发人员来说，这个过程可能需要数小时。然而，LLM 可以自动执行这些步骤。这使得构建者能够更快地为特定任务训练和丰富 API。

假设自动化构建者 Bob 想要创建基于 API 的智能体，帮助公司的销售人员检索目标客户列表。第一步是将“检索我的客户”API 导入 AI 助手。但是，要使此自动化功能作为智能体使用，Bob 需要执行几个手动且繁琐的步骤，其中包括使用示例话语训练自然语言分类器。在 LLM 的帮助下，AI 助手可以从 OpenAPI 规范中自动生成示例训练话语。此功能可以显著减少所需的手动工作量。一旦基础模型针对语义理解进行了微调，它就能更好地理解业务用户的提示和意图。Bob 仍然可以通过“人在回路”的方法来审查和调整生成的问题。

很快，通过识别 API、填充槽位并丰富 API 功能，构建智能体的过程将实现完全自动化。这将缩短创建自动化所需的时间，降低技术门槛，并优化可复用智能体目录。

编排多个智能体，实现复杂工作流的自动化

构建使用多个 API 的自动化流程可能在技术上复杂且耗时。要连接多个 API，关键在于识别、排序并调用一组恰当的 API 组合，以实现特定的业务目标。AI 助手利用 LLM 和规划技术来简化这一过程并降低技术壁垒。LLM 可以充当强大的推荐系统，根据使用情况、相似性和描述推荐最合适的 API。

构建者必须协调多个 API 的输入与输出，组合多智能体自动化，这是一个繁琐且容易出错的过程。基于 LLM 的 API 映射能根据 API 属性和文档自动完成这种对齐。这使得自动化构建者能够更轻松地复用大型目录中的现有 API，而无需人工干预。

现在，假设我们的自动化构建者 Bob 希望创建一个更复杂的多 API 自动化流程，使销售员能够检索客户列表，并随后生成个性化产品推荐列表。在导入并增强“检索我的客户”API 智能体后，融入 LLM 的排序功能可以自动推荐“生成产品推荐” API。这意味着 Bob 不必从庞大的智能体目录中逐一筛选 API 以寻找最合适者。

此外，每个 API 都包含不同数据类型的字段。源 API 提供的输出字段代表一组客户的信息。目标 API 呈现的输入字段同样代表客户信息。通常，Bob 需要花费时间手动将目标 API 中的每个字段映射到源 API 的相应字段。随着源 API 数量和目标字段的增加，这项繁琐的工作会变得更加耗时费力。API 映射服务可以生成一组对齐建议，供 Bob 快速审阅、编辑和保存。

IBM® watsonx Orchestrate 结合多种 AI 模型（包括 LLM），通过 API 增强、排序和映射建议，简化构建 AI 智能体的过程。在新的演变阶段，AI 助手将能够在运行时对多个 API 进行排序，以实现非技术知识工作者定义的业务目标，从而进一步推动自动化民主化。通过利用 AI 助手，企业可以加快自动化进程，并将大量资源重新部署到更能创造价值的领域。

 

作者

Ayhan Sebin

AI Research Strategy Lead
