使用 ACP 实现 AI 智能体互操作性：构建多智能体工作流

在本教程中，您将使用 智能体通信协议 (ACP) 来深入了解 多智能体、跨平台 AI 工作流，展示 BeeAI 和 crewAI 的实时智能体协作。ACP 作为一个共享的开放标准消息传递层，来自不同框架的智能体能够无需自定义集成逻辑即可进行通信和协调。

ACP 对于企业 AI 环境尤其有价值，其中团队通常需要跨不同平台、工具和基础架构构建智能体和工作流。通过提供标准化的消息传递层，ACP 可实现可扩展、安全和模块化的智能体协作，从而满足现代企业 AI 系统的需求。

此项目通过使 AI 驱动的智能体能够跨越框架孤岛进行协作，将研究、内容生成和反馈等智能体功能整合到一个统一的工作流中，展示智能体的互操作性。