了解如何使用 MetaGPT、DeepSeek 和 Ollama 构建一个 AI 驱动的工具，通过一组专门的 AI 智能体帮助产品经理快速创建完整的产品需求文档 (PRD)。

MetaGPT 是由 DeepWisdom 开发的多智能体框架。DeepWisdom 是一家科技初创公司，专注于开发开源工具，通过人工智能、多智能体系统和智能体式工作流来实现工作自动化。

与单智能体方法（其中一个模型试图处理任务的所有方面）不同，该多智能体系统为每个智能体分配特定的角色和明确定义的职责。通过遵循结构化工作流程并审查彼此的输出，团队共同生成高质量的 PRD，这个 PRD 更符合利益相关者的目标，更有条理且不太容易受到监督。

在开始之前，我们先了解一些术语，以帮助熟悉应用程序的技术堆栈：

MetaGPT：一个将大语言模型 (LLM) 智能体构建为协作角色的框架，使它们能够像一个协调的团队一样协同工作。

Ollama：本地运行时，用于直接在个人计算机或工作站上运行和管理开源 LLM。

DeepSeek：一种开源语言模型，经优化用于研究、推理和技术写作等任务。