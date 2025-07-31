使用 MetaGPT、Ollama 和 DeepSeek 实现多智能体 PRD 自动化

了解如何使用 MetaGPT、DeepSeek 和 Ollama 构建一个 AI 驱动的工具，通过一组专门的 AI 智能体帮助产品经理快速创建完整的产品需求文档 (PRD)。

MetaGPT 是由 DeepWisdom 开发的多智能体框架。DeepWisdom 是一家科技初创公司，专注于开发开源工具，通过人工智能、多智能体系统和智能体式工作流来实现工作自动化。

与单智能体方法（其中一个模型试图处理任务的所有方面）不同，该多智能体系统为每个智能体分配特定的角色和明确定义的职责。通过遵循结构化工作流程并审查彼此的输出，团队共同生成高质量的 PRD，这个 PRD 更符合利益相关者的目标，更有条理且不太容易受到监督。

在开始之前，我们先了解一些术语，以帮助熟悉应用程序的技术堆栈：

MetaGPT：一个将大语言模型 (LLM) 智能体构建为协作角色的框架，使它们能够像一个协调的团队一样协同工作。
Ollama：本地运行时，用于直接在个人计算机或工作站上运行和管理开源 LLM。
DeepSeek：一种开源语言模型，经优化用于研究、推理和技术写作等任务。

通过多智能体协作实现 PRD 自动化

创建 PRD 可能非常耗时，但人工智能可以协助加速完成过程。

多智能体协作在诸如 MetaGPT 等框架中得以实现，该人工智能工具通过协调多个角色扮演智能体，共同完成复杂任务。任何需要多个步骤才能完成的工作可以被视为一项复杂任务。

AI PRD 创建是多智能体协作的一个绝佳用例，因为它反映了真实的产品开发流程，其中多个利益相关者在研究、规划、审查和改进等阶段做出贡献。为了充分利用 AI 生成的内容，应该考虑使用多智能体系统，而不是像 OpenAI 的 ChatGPT 或 Microsoft 的 Copilot 这样的单一聊天机器人。

为什么要使用像 MetaGPT 这样的多智能体系统？

MetaGPT 使用具有不同角色的专门 AI 智能体，每个角色都可以定制，以几乎无需编码的方式适应各种工作流程。这种灵活性之所以能实现，是因为 LLM 具有强大的自然语言理解能力。用户通过提示工程和轻量级软件开发来定义智能体行为和工作流。

MetaGPT 的目标是实现有效的多智能体协作。通过模拟一个结构化团队，它实现了基于角色的推理和任务分配，从而生成更具上下文意识和一致性的输出，例如高质量的 PRD。

在本教程的后面部分，我们将展示单个智能体如何生成初始 PRD 草稿，类似于使用独立聊天机器人。然后我们将把该草稿与通过多智能体协作生成的最终、更准确的 PRD 进行比较。该方法将展示团队协作如何提升质量，超越单个智能体独自能够达到的水平。

为什么使用 DeepSeek 实现 PRD 自动化？

DeepSeek 由 DeepSeek-AI 开发，是一系列尖端开源大语言模型 (LLM)，针对推理任务、结构化内容创作和高效的 AI 开发工作流进行了优化。在这个项目中，我们使用了 deepseek-r1，这是一种高性能的基础模型，非常适合自动化产品文档编制。

以下是 DeepSeek 在使用像 MetaGPT 这样的多智能体系统构建 PRD 时的优势所在：

  • 用于自动化的结构化输出：DeepSeek 模型生成一致的 Markdown 输出，非常适合需要正式文档结构的工作流程，例如 PRD 或技术规范。
  • 功能：该模型支持多智能体交互循环，能够处理顺序推理和修订步骤。
  • 性能基准：根据已发布的基准测试，DeepSeek 的模型在 7–13B 参数范围内的性能与其他开源模型具有竞争力，包括 Mistral、LLaMA 以及 IBM® Granite 模型。Granite 由 IBM® Research 开发，专为企业级用例而设计，特别注重治理、稳健性和结构化业务推理。
  • 本地推理：通过 Ollama 在本地 GPU 上运行 deepseek-r1，可实现更低延迟的实验，而无需依赖外部应用程序接口 (API），如 OpenAI 或 Microsoft Azure 端点（无需 API 密钥！）。这种方法对于需要数据隐私或离线开发的工作流程非常有用。
  • 语言支持与上下文窗口：DeepSeek 提供强大的多语言支持，包括中文，并具备相对较长的上下文窗口，能够在多智能体会话中支持扩展记忆。

虽然本教程中使用的是 DeepSeek，但相同的多智能体系统也可以配置为使用与 Ollama、Hugging Face 或 OpenAI API 兼容的其他 LLM。模型的选择取决于推理准确性、输出结构、资源可用性和预期部署环境之间的权衡。

MetaGPT 的工作原理是什么？

MetaGPT 使用标准操作程序 (SOP) 的概念，通过基于现实团队（例如软件公司或产品开发团队）构建工作流程来协调人类与 AI 的协作。

SOP（标准操作流程）提供了完成特定任务或流程的详细逐步指南。MetaGPT 通过将复杂任务（如创建 PRD）分解为清晰、可执行的步骤来应用这一概念。

每个动作都会分配给指定的“团队成员”或角色扮演的 AI 智能体。

MetaGPT 基本智能体

MetaGPT 智能体在一个基于角色的结构化系统中运行，该系统旨在通过协作工作流模拟和协调各智能体的任务。

每个智能体都遵循基于四个核心概念的有序智能体工作流：

  1. 角色：为实现特定目标而设定的专门身份（如项目经理、设计师、分析师）。
  2. 行动：执行特定任务的能力（撰写、审核、研究等）。
  3. 记忆：个体记忆以消息对象列表的形式存储，其中包含过去的交互、观察和行动。这些消息将发布到共享消息池，以便在智能体之间进行通信。记忆为智能体行动提供信息。
  4. 环境：一个公共空间（全局消息池），用于在无需直接交互的情况下获取其他智能体的信息。这个空间是所有智能体的共享环境。

这些组件共同构成了 MetaGPT 智能体自主和任务执行的基础。接下来，我们将深入了解这些智能体如何通信和协作来完成生成 PRD 等多步骤任务。

MetaGPT 智能体如何协同工作

MetaGPT 智能体遵循一个协调流程，每个智能体都为共同的目标做出贡献。每个智能体根据其角色处理信息和推理，采取行动并与他人分享结果。这种方法可以实现动态的、逐步的协作，从而实现最终的输出

MetaGPT 智能体工作流：

  1. 观察：智能体审查当前状态（例如，最新的 PRD 草稿）。
  2. 思考：智能体利用 LLM，根据其角色和可用信息决定下一步行动。
  3. 行动：智能体执行其分配到的任务，例如撰写、审核或研究。
  4. 共享：智能体记录其输出，并向共享环境广播消息，以供团队中的其他智能体访问。
  5. 下一个智能体：流程移交给下一个智能体，该智能体从上一个智能体的工作进展处接手，并重复该过程，直到达成共识。

智能体在这个结构化循环中反复迭代，每轮都在彼此的工作基础上进行构建，直到生成最终、更完整且更准确的输出。

借助 MetaGPT，可以通过自定义智能体角色、SOP、PRD 模板、利益相关者优先级和总体项目目标来构建完全自动化的 AI 产品开发团队。框架是可扩展的，允许团队根据特定的工作流和要求进行调整。

现在我们已经了解了单个智能体如何运作与协作，接下来让我们看看在完整的 PRD 生成工作流程中，这一过程如何在应用层面被协调执行。

多智能体 PRD 工作流如何运作

本节作为逐步指南，用于了解该多智能体 PRD 生成应用中 MetaGPT 智能体团队的工作流程。

定义标准操作程序 (SOP)

让我们通过创建一个 SOP，为我们的 MetaGPT 团队定义一个结构化的智能体工作流程。该 SOP 将创建 PRD 的复杂任务分解为清晰、可执行的步骤，并将每个步骤分配给专门的智能体。

角色和责任

定义明确的 SOP 阐明了每个智能体的角色和行动。这一结构在整个 PRD 生命周期中促进了责任分工和顺利执行：包括草稿撰写、研究补充、同行评审和修订。

团队角色：

  • 产品经理（团队负责人）：协调工作流程，撰写初始 PRD，收集研究资料并审查反馈，修订文档并保存所有版本。项目经理 (PM) 智能体负责主导整个流程并协调其他智能体的工作。

  • 研究员：通过相关研究和支持数据丰富 PRD 内容。

  • 审查者：审查 PRD 并提供可行的改进反馈。

工作流程阶段

  1. 用户想法：用户通过命令行提交项目构想（“为财富管理银行应用编写产品需求文档”）。
  2. 团队设置：该应用程序创建一个团队并分配角色：产品经理、研究员、审核者。
  3. 草稿撰写：产品经理（作为团队负责人）生成并保存初始 PRD，文件名为 DraftPRD.md，概述产品目标、用户角色、关键功能和功能需求。
  4. 研究：研究人员审查草稿并提供支持性研究。
  5. 审阅：审阅者审查草稿并提供反馈。
  6. 修订：PM 收集研究和反馈，修改 PRD 并将最终文档另存为 PRD.md。
  7. 输出：最终的 PRD（包含研究和修订）以 Markdown 文件的形式保存在项目目录中。

该 SOP 确保项目经理主导团队，协调所有贡献，从而自动化生成一个有研究支持且经过审核的 PRD。

系统要求

为了有效运行本教程，用户需要满足以下要求：

  • 操作系统：macOS、Linux 或 Windows
  • 内存 (RAM)：>= 16 GB
  • 磁盘空间：>= 10 GB可用（用于 Python 环境、Ollama 模型和生成的文件）
  • Ollama：在本地安装并运行（默认端口 11434）
  • Python 版本：3.11.x

注意：运行更大型的模型或多个智能体可能需要更多内存（建议 32 GB 以上以获得最佳性能）。可能会出现间歇性超时错误。如果遇到超时错误，请尝试重新启动该进程，并确保系统具有足够的资源。

步骤

第 1 步. 创建 venv

这些步骤可以在这里操作，也可以在 GitHub 上那个命名贴切的项目文件夹中操作。

首先，创建一个虚拟环境以避免 Python 依赖问题。此项目在 Python 3.11 上运行最稳定。

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

第 2 步：安装 MetaGPT

安装 MetaGPT 的最新开发版本。

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

重要提示：对于本教程，您必须使用上述命令安装 MetaGPT。不要从 PyPI 或其他来源安装 MetaGPT，因为此处仅支持最新的开发版本。

第 3 步：安装 Ollama

根据您的操作系统，使用以下任意方法安装 Ollama：

对于 macOS（使用 Homebrew）

brew install ollama

Ollama 官方网站 下载（适用于 macOS、Linux、Windows）

第 4 步. 启动 Ollama 服务器并拉取 deepseek-r1:8b

安装完成后，可以启动 Ollama 服务器并拉取模型（deepseek-r1:8b），命令如下：

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

第 5 步：配置 MetaGPT 以使用 Ollama

要配置 Ollama 和 Deepseek 以便与 MetaGPT 配合使用，我们需要创建并编辑一个配置文件。

初始化 MetaGPT 配置：

metagpt --init-config

此操作将在以下位置创建一个文件：~/.metagpt/config2.yaml

编辑该文件以通过以下步骤配置您的 LLM：

1. 在终端窗口中，运行以下命令在 nano 编辑器中打开配置文件：

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2. 编辑此文件以匹配使用 deepseek-r1:8b 模型的 Ollama 配置。

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

注意：如果字段api_key: 出现在 YAML 文件中，请勿将其留空。要么提供一个有效的密钥，要么完全删除该字段。如果 api_key: 存在并且为空，该程序将不会运行。

  1. 完成上述更改后，按Ctrl + O 保存，然后按Enter 以进行确认。
  2. Ctrl + X 退出 nano

您的 LLM 配置更改现已保存！

有关更多配置示例，请参阅 MetaGPT 文档中提供的两个示例：这里这里

第 6 步：了解 MetaGPT 智能体的工作原理：动作和角色

MetaGPT 智能体由两个主要组件构建：

  • 行动：智能体可以执行的独立任务或操作（例如，撰写 PRD、进行研究）。
  • 角色：定义智能体的职责和可采取的行动（例如，项目经理、研究员）。

行动

Action 是一个 Python 类，用于定义智能体的特定任务。
行动指示每个智能体该做什么以及如何与语言模型进行交互。

每个行动通常包括：

  •  PROMPT_TEMPLATE ：发送到 LLM 的指令或消息（例如“以 Markdown 格式编写 PRD”）。
  •  run() 方法：填写提示模板，发送给 LLM 并返回模型的响应。
  • 可选的 parse_text() 方法：处理 LLM 的输出以提取相关信息（例如 Markdown、代码或 JSON）。

行动所需的导入：

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re 是正则表达式（用于parse_text )
  • os 用于文件操作（用于SavePRD )
  • Action 是 MetaGPT 中所有行动的基类

角色

角色类表示工作流程中的 AI 智能体或团队成员。角色指导模型如何行动，并定义其应遵循的具体流程部分（例如管理、研究或审核）。

每个角色通常包括：

  • __init__ ：初始化角色、设置其行动并定义它应监视的事件或消息。

  •  _act ：当轮到智能体行动时，执行一个或多个分配的动作。该方法定义智能体在工作流中的行为。

角色所需的导入：

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role 是 MetaGPT 中所有智能体角色的基类。
  • Message 用于返回动作的结果。
  • logger 用于记录输出和调试信息。

工作流概述

MetaGPT 将工作流程组织为轮次，每轮都是智能体协作以改进 PRD 的迭代循环。每轮均由以下步骤组成：

第 1 轮：初始草案

  • 项目经理根据用户提示创建并保存第一份 PRD 草稿。
  • 研究员和审阅员会收到该草稿以执行各自的任务。

第 2 轮（及以后）：评论和修订：

  • 研究员为 PRD 生成支持性研究资料。
  • 审阅员对 PRD 草案提供反馈。
  • 项目经理根据新的研究资料和审阅反馈修订 PRD，然后保存更新后的版本。

重复

  • 这个过程可以重复多轮，让 PRD 在每个轮次中都能逐步得到改进。

多智能体 PRD 生成工作流图：

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

在后续步骤中，您将构建一支实现 PRD AI 自动化的智能体团队。
我们将定义每个智能体的角色，并关联其相应的工作流行动。

第 7 步：使用 MetaGPT 构建多智能体 PRD 团队

在本节中，您将了解如何定义智能体行动、创建智能体角色以及组建团队来自动化 PRD 生成、研究和评论。

定义智能体行动

以下是 PRD 团队将通过以下类执行的智能体行动：Action 类：

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

核心任务

以下 5 个行动类定义了智能体在此 AI 驱动的 PRD 生成工作流中执行的核心任务：

  1. WritePRD 创建 PRD。
  2. SavePRD 将 PRD 保存到磁盘。
  3. ConductResearch 用于生成支持性研究资料。
  4. PerformReview 评论 PRD。
  5. RevisePRD 根据反馈修改 PRD。

定义智能体角色

以下是代表多智能体 PRD 团队的智能体角色。以下是指定它们执行哪些行动的代码。

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

核心工作流和角色定义

以下智能体可协作自动完成 PRD 创建流程的每个步骤：

  • ProjectManager (Pam) 创建、保存和修订 PRD。
  • Reviewer (Rico) 审核 PRD 并提供反馈。
  • Researcher (Rita) 为 PRD 生成支持性研究资料。

第 8 步：组建和运行团队

使用 Team 类来“雇佣”智能体并运行工作流。此应用程序使用 Typer 从命令行以交互方式运行该流程。

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

CLI 如何工作

  • @app.command() ：告诉 Typer，以下函数 main ) 是一个可以从终端运行的命令。
  • main(...) ：运行程序的主要函数。它需要三个参数：
    • idea ：项目构想（例如，“银行财富管理应用程序的 PRD”）。
    • investment ：可选投资金额（默认：3.0 ）。此行动模拟团队预算，并可能影响智能体的决策和计划。
    • n_round ：可选参数，用于指定模拟应运行的轮次数（默认值：2 ).

团队组建和执行

  • runner() ：运行工作流的异步函数：
    • team = Team(use_mgx=False) ：创建一个新的Team 对象，代表一组 AI 智能体。该use_mgx=False 选项通过使用标准团队行为来禁用高级 MGX 通信模式。
    • team.hire([...]) ：将智能体“雇佣”（添加）到团队中。
    • team.idea = idea ：从 CLI 输入设置团队的项目想法。
    • team.invest(investment=investment) ：分配团队的“资金”，影响智能体在模拟规划和资源分配时的行为。
    • team.run_project(idea) ：根据给定的想法启动项目。
    • await team.run(n_round=n_round) ：运行指定轮数的工作流，允许智能体迭代改进 PRD。

关于输出可变性的说明

重要提示：
本教程生成的文档和输出使用大语言模型 (LLM)，这些模型是概率性的，偶尔会产生不完整、不准确或不一致的结果。
务必自行审查和验证所有生成的内容。LLM 是有用的工具，但无法完全取代实际产品开发团队的专业知识和判断。

命令示例

使用以下参数的默认值运行程序，如下所示：n_roundinvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

此命令将启动智能体团队，自动执行 PRD 创建过程，并迭代指定的轮次。

团队创建过程概述

  • Actions 定义了每个智能体可以执行的操作。
  • Roles 代表智能体并将其与行动联系起来。
  • Team 类将智能体聚集在一起以自动执行 PRD 工作流。

这种模块化方法为自动化复杂产品开发任务的流程微调提供了空间。

示例输出草稿与最终 PRD

当您运行该应用程序时，智能体会协作生成并完善 PRD。

  • PRD 草稿 (DraftPRD.md ）：由项目经理智能体程序创建的初始 PRD。
  • 审阅反馈：来自审阅智能体的建议和评审意见。
  • 研究报告：研究员智能体提供的技术与市场调研支持。
  • 最终 PRDPRD.md ）：修订后的 PRD，已包含审阅和研究内容。

PRD 草稿（摘录）

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

最终 PRD（摘录）

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

智能体做出的改进

最终的 PRD.md 文件包含一个标题为 document revision notes 的部分，概述了审查和修订过程中所做的主要修改。本节可帮助利益相关者快速了解文档中更新的内容。

以下是最终版本财富管理应用 PRD 的主要改进内容：

  • Measurable goals added：设定了明确的成功指标，如包含 NPS 分数和时间缩减的关键绩效指标，用以指导 MVP 制定和优化工作。
  • User roles：为顾问、客户和员工定义的角色和权限。
  • Integrations：为数据流指定了 API 和安全协议。
  • Document revision notes：总结关键变更，便于跟踪。
  • User stories：扩展并明确可操作的需求场景。
  • Research：结合定价模型和技术数据等市场进入策略来支持决策。

输出文件示例

  • DraftPRD.md ：初始需求文档。
  • PRD.md ：最终修订后的需求文档。
  • （可选） Research.md ：支持 PRD 的市场与技术研究。

总结

通过本教程，您已经学习了如何使用 MetaGPT 和 Ollama 自动化创建和完善产品需求文档。您设置了一个多智能体团队，定义了自定义行动和角色，并运行了一个迭代工作流，生成了高质量、可操作的 PRD。这种模块化方法可适用于其他协作式 AI 任务，使其成为简化 AI 产品管理的强大工具。

资源

