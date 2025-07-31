了解如何使用 MetaGPT、DeepSeek 和 Ollama 构建一个 AI 驱动的工具，通过一组专门的 AI 智能体帮助产品经理快速创建完整的产品需求文档 (PRD)。
MetaGPT 是由 DeepWisdom 开发的多智能体框架。DeepWisdom 是一家科技初创公司，专注于开发开源工具，通过人工智能、多智能体系统和智能体式工作流来实现工作自动化。
与单智能体方法（其中一个模型试图处理任务的所有方面）不同，该多智能体系统为每个智能体分配特定的角色和明确定义的职责。通过遵循结构化工作流程并审查彼此的输出，团队共同生成高质量的 PRD，这个 PRD 更符合利益相关者的目标，更有条理且不太容易受到监督。
在开始之前，我们先了解一些术语，以帮助熟悉应用程序的技术堆栈：
MetaGPT：一个将大语言模型 (LLM) 智能体构建为协作角色的框架，使它们能够像一个协调的团队一样协同工作。
Ollama：本地运行时，用于直接在个人计算机或工作站上运行和管理开源 LLM。
DeepSeek：一种开源语言模型，经优化用于研究、推理和技术写作等任务。
创建 PRD 可能非常耗时，但人工智能可以协助加速完成过程。
多智能体协作在诸如 MetaGPT 等框架中得以实现，该人工智能工具通过协调多个角色扮演智能体，共同完成复杂任务。任何需要多个步骤才能完成的工作可以被视为一项复杂任务。
AI PRD 创建是多智能体协作的一个绝佳用例，因为它反映了真实的产品开发流程，其中多个利益相关者在研究、规划、审查和改进等阶段做出贡献。为了充分利用 AI 生成的内容，应该考虑使用多智能体系统，而不是像 OpenAI 的 ChatGPT 或 Microsoft 的 Copilot 这样的单一聊天机器人。
MetaGPT 使用具有不同角色的专门 AI 智能体，每个角色都可以定制，以几乎无需编码的方式适应各种工作流程。这种灵活性之所以能实现，是因为 LLM 具有强大的自然语言理解能力。用户通过提示工程和轻量级软件开发来定义智能体行为和工作流。
MetaGPT 的目标是实现有效的多智能体协作。通过模拟一个结构化团队，它实现了基于角色的推理和任务分配，从而生成更具上下文意识和一致性的输出，例如高质量的 PRD。
在本教程的后面部分，我们将展示单个智能体如何生成初始 PRD 草稿，类似于使用独立聊天机器人。然后我们将把该草稿与通过多智能体协作生成的最终、更准确的 PRD 进行比较。该方法将展示团队协作如何提升质量，超越单个智能体独自能够达到的水平。
DeepSeek 由 DeepSeek-AI 开发，是一系列尖端开源大语言模型 (LLM)，针对推理任务、结构化内容创作和高效的 AI 开发工作流进行了优化。在这个项目中，我们使用了 deepseek-r1，这是一种高性能的基础模型，非常适合自动化产品文档编制。
以下是 DeepSeek 在使用像 MetaGPT 这样的多智能体系统构建 PRD 时的优势所在：
虽然本教程中使用的是 DeepSeek，但相同的多智能体系统也可以配置为使用与 Ollama、Hugging Face 或 OpenAI API 兼容的其他 LLM。模型的选择取决于推理准确性、输出结构、资源可用性和预期部署环境之间的权衡。
MetaGPT 使用标准操作程序 (SOP) 的概念，通过基于现实团队（例如软件公司或产品开发团队）构建工作流程来协调人类与 AI 的协作。
SOP（标准操作流程）提供了完成特定任务或流程的详细逐步指南。MetaGPT 通过将复杂任务（如创建 PRD）分解为清晰、可执行的步骤来应用这一概念。
每个动作都会分配给指定的“团队成员”或角色扮演的 AI 智能体。
MetaGPT 智能体在一个基于角色的结构化系统中运行，该系统旨在通过协作工作流模拟和协调各智能体的任务。
每个智能体都遵循基于四个核心概念的有序智能体工作流：
这些组件共同构成了 MetaGPT 智能体自主和任务执行的基础。接下来，我们将深入了解这些智能体如何通信和协作来完成生成 PRD 等多步骤任务。
MetaGPT 智能体遵循一个协调流程，每个智能体都为共同的目标做出贡献。每个智能体根据其角色处理信息和推理，采取行动并与他人分享结果。这种方法可以实现动态的、逐步的协作，从而实现最终的输出
MetaGPT 智能体工作流：
智能体在这个结构化循环中反复迭代，每轮都在彼此的工作基础上进行构建，直到生成最终、更完整且更准确的输出。
借助 MetaGPT，可以通过自定义智能体角色、SOP、PRD 模板、利益相关者优先级和总体项目目标来构建完全自动化的 AI 产品开发团队。框架是可扩展的，允许团队根据特定的工作流和要求进行调整。
现在我们已经了解了单个智能体如何运作与协作，接下来让我们看看在完整的 PRD 生成工作流程中，这一过程如何在应用层面被协调执行。
本节作为逐步指南，用于了解该多智能体 PRD 生成应用中 MetaGPT 智能体团队的工作流程。
让我们通过创建一个 SOP，为我们的 MetaGPT 团队定义一个结构化的智能体工作流程。该 SOP 将创建 PRD 的复杂任务分解为清晰、可执行的步骤，并将每个步骤分配给专门的智能体。
定义明确的 SOP 阐明了每个智能体的角色和行动。这一结构在整个 PRD 生命周期中促进了责任分工和顺利执行：包括草稿撰写、研究补充、同行评审和修订。
团队角色：
该 SOP 确保项目经理主导团队，协调所有贡献，从而自动化生成一个有研究支持且经过审核的 PRD。
为了有效运行本教程，用户需要满足以下要求：
注意：运行更大型的模型或多个智能体可能需要更多内存（建议 32 GB 以上以获得最佳性能）。可能会出现间歇性超时错误。如果遇到超时错误，请尝试重新启动该进程，并确保系统具有足够的资源。
这些步骤可以在这里操作，也可以在 GitHub 上那个命名贴切的项目文件夹中操作。
首先，创建一个虚拟环境以避免 Python 依赖问题。此项目在 Python 3.11 上运行最稳定。
安装 MetaGPT 的最新开发版本。
重要提示：对于本教程，您必须使用上述命令安装 MetaGPT。不要从 PyPI 或其他来源安装 MetaGPT，因为此处仅支持最新的开发版本。
根据您的操作系统，使用以下任意方法安装 Ollama：
对于 macOS（使用 Homebrew）
从 Ollama 官方网站 下载（适用于 macOS、Linux、Windows）
安装完成后，可以启动 Ollama 服务器并拉取模型（deepseek-r1:8b），命令如下：
要配置 Ollama 和 Deepseek 以便与 MetaGPT 配合使用，我们需要创建并编辑一个配置文件。
初始化 MetaGPT 配置：
此操作将在以下位置创建一个文件：
编辑该文件以通过以下步骤配置您的 LLM：
1. 在终端窗口中，运行以下命令在 nano 编辑器中打开配置文件：
2. 编辑此文件以匹配使用 deepseek-r1:8b 模型的 Ollama 配置。
注意：如果字段
您的 LLM 配置更改现已保存！
MetaGPT 智能体由两个主要组件构建：
该
行动指示每个智能体该做什么以及如何与语言模型进行交互。
每个行动通常包括：
行动所需的导入：
角色类表示工作流程中的 AI 智能体或团队成员。角色指导模型如何行动，并定义其应遵循的具体流程部分（例如管理、研究或审核）。
每个角色通常包括：
角色所需的导入：
MetaGPT 将工作流程组织为轮次，每轮都是智能体协作以改进 PRD 的迭代循环。每轮均由以下步骤组成：
第 1 轮：初始草案
第 2 轮（及以后）：评论和修订：
重复
多智能体 PRD 生成工作流图：
在后续步骤中，您将构建一支实现 PRD AI 自动化的智能体团队。
我们将定义每个智能体的角色，并关联其相应的工作流行动。
在本节中，您将了解如何定义智能体行动、创建智能体角色以及组建团队来自动化 PRD 生成、研究和评论。
以下是 PRD 团队将通过以下类执行的智能体行动：
核心任务
以下 5 个行动类定义了智能体在此 AI 驱动的 PRD 生成工作流中执行的核心任务：
以下是代表多智能体 PRD 团队的智能体角色。以下是指定它们执行哪些行动的代码。
核心工作流和角色定义
以下智能体可协作自动完成 PRD 创建流程的每个步骤：
使用
重要提示：
本教程生成的文档和输出使用大语言模型 (LLM)，这些模型是概率性的，偶尔会产生不完整、不准确或不一致的结果。
务必自行审查和验证所有生成的内容。LLM 是有用的工具，但无法完全取代实际产品开发团队的专业知识和判断。
使用以下参数的默认值运行程序，如下所示：
此命令将启动智能体团队，自动执行 PRD 创建过程，并迭代指定的轮次。
这种模块化方法为自动化复杂产品开发任务的流程微调提供了空间。
当您运行该应用程序时，智能体会协作生成并完善 PRD。
最终的 PRD.md 文件包含一个标题为 document revision notes 的部分，概述了审查和修订过程中所做的主要修改。本节可帮助利益相关者快速了解文档中更新的内容。
以下是最终版本财富管理应用 PRD 的主要改进内容：
通过本教程，您已经学习了如何使用 MetaGPT 和 Ollama 自动化创建和完善产品需求文档。您设置了一个多智能体团队，定义了自定义行动和角色，并运行了一个迭代工作流，生成了高质量、可操作的 PRD。这种模块化方法可适用于其他协作式 AI 任务，使其成为简化 AI 产品管理的强大工具。
