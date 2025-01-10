什么是 LangGraph？

LangGraph 阐明了 AI 工作流中的过程，使智能体的状态完全透明。在 LangGraph 中，“状态”功能就像一个记忆库，记录和跟踪 AI 系统处理的所有有价值的信息。它类似于数字笔记本，当数据在工作流或图表分析的各个阶段移动时，系统会捕捉并更新数据。

例如，如果您运行智能体来监控天气，此功能可以跟踪下雪的次数并根据不断变化的降雪趋势提出建议。这种对系统如何完成复杂任务的可观测性，有助于初学者进一步了解状态管理。状态管理有助于调试，因为它可以集中管理应用进程的状态，从而缩短整个调试过程。

这种方法可以实现更有效的决策、提高可扩展性和增强整体性能。这种方法还能让更多人参与进来，因为他们可能是新手，或者更希望更清楚地了解幕后的情况。