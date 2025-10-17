为了支持这些智能体，我们集成了 IBM watsonx.ai 应用程序编程接口 (API) 作为模型后端。利用 watsonx.ai 与 Hugging Face 的集成，我们配置该框架，使用 Llama-4-Maverick 来生成简单的软件解决方案。此示例可作为探索 ChatChain 和其他内部智能体通信机制的基础，这些机制可在整个工作流中指导智能体行为和决策。

在本教程结束时，您应该可以获得设置和运行 ChatDev 的体验，并更清晰地了解智能体通信协议如何实现有效且可靠的多智能体协作。

协作式 AI ：旨在与人类或 AI 智能体并肩工作的人工智能系统，通常使用深度学习或其他先进技术来实现合作、共享决策和联合解决问题，以实现共同目标。

多智能体协作： 多个自主智能体通过分享信息并协调行动以实现共同目标。这些智能体可能具有不同水平的知识、功能和观点，他们的协作通常涉及协商、规划和协调行动。

角色扮演智能体：AI 智能体模拟特定的角色或人物，以目标驱动的方式进行交互和协作。这些角色可以反映现实世界的职业或人物，从而实现更多情境感知和目标驱动的交互。

智能体通信协议： 定义 AI 智能体通过交换结构化数据消息相互交互的标准或框架。这些协议规定了多智能体系统中智能体之间协调通信的格式、语义和规则。