设想一家公司有一个基于规则自动化系统的 IT 支持聊天机器人。当员工报告问题时（例如，"我的 wifi 连不上了" ），聊天机器人会按照预设的静态决策树流程提供预先定义的回复。如果问题没有得到解决，聊天机器人会简单地将问题升级给人工支持。这种方法对于处理基本且定义明确的问题是有效的，但在处理需要适应性的复杂、多步骤故障排除时则显得力不从心。

采用智能体工作流后，IT 助手会将故障排除视为一个多步骤、迭代的过程。如果员工报告无线网络问题，智能体会遵循一个动态的逐步流程来分解工作流：