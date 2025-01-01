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IBM AI 智能体
企业级代理型 AI 不仅仅是一个附加组件。利用深度集成的 AI 实现复杂工作流自动化，从而真正提升企业的生产力。
利用我们的 AI 智能体和编排平台，实现企业应用程序和系统工作流自动化。
使用针对业务领域的预构建智能体，提高 70% 的启动速度，并借助我们的无代码平台构建定制化智能体。
无缝集成现有业务系统以及 Salesforce、微软和 Workday 的 80 多个领先级企业应用程序。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
构建、部署和管理 AI 智能体和助手，实现业务自动化，并加速业务进程。
凭借我们的 AI 专家和开放的合作伙伴生态系统，将您的端到端业务流程转化为代理型应用程序，从而提高投资回报率。
利用集成、协作、端到端、安全的企业级开发人员工作室，更快、更轻松地开发、运行和管理定制 AI 应用。
通过将生成式人工智能 (gen AI) 引入应用程序生命周期，提高开发人员的工作效率并缩短产品上市的时间。
IBM 在一个季度内节省了 12,000 小时的人工数据收集和录入工作时间。
D&B Ask Procurement 和 IBM® watsonx 利用可信数据和 AI 提供 360 度供应商风险评估。
Avid Solutions 将项目管理中的错误量减少了 10%。