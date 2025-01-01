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IBM AI 智能体

 利用 AI 智能体提高生产力
借助 AI 智能体和助手，实现复杂工作流自动化
了解实际应用 阅读 Gartner 报告

企业级 AI 智能体

企业级代理型 AI 不仅仅是一个附加组件。利用深度集成的 AI 实现复杂工作流自动化，从而真正提升企业的生产力。
优势
简化复杂的 IT 环境

利用我们的 AI 智能体和编排平台，实现企业应用程序和系统工作流自动化。
利用预构建和定制化智能体，提高工作效率

使用针对业务领域的预构建智能体，提高 70% 的启动速度，并借助我们的无代码平台构建定制化智能体。
无缝连接现有系统

无缝集成现有业务系统以及 Salesforce、微软和 Workday 的 80 多个领先级企业应用程序。

深入了解我们的 AI 解决方案

借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
IBM watsonx Orchestrate

构建、部署和管理 AI 智能体和助手，实现业务自动化，并加速业务进程。
AI 咨询服务

凭借我们的 AI 专家和开放的合作伙伴生态系统，将您的端到端业务流程转化为代理型应用程序，从而提高投资回报率。
IBM watsonx.ai

利用集成、协作、端到端、安全的企业级开发人员工作室，更快、更轻松地开发、运行和管理定制 AI 应用。
IBM watsonx Code Assistant

通过将生成式人工智能 (gen AI) 引入应用程序生命周期，提高开发人员的工作效率并缩短产品上市的时间。
客户案例 IBM AskHR

IBM 在一个季度内节省了 12,000 小时的人工数据收集和录入工作时间。

 阅读 IBM 的成功案例 Dun and Bradstreet

D&B Ask Procurement 和 IBM® watsonx 利用可信数据和 AI 提供 360 度供应商风险评估。

 阅读 D&B 的成功案例 Avid Solutions

Avid Solutions 将项目管理中的错误量减少了 10%。

 阅读 Avid Solution 的成功案例
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了解如何利用 watsonx Orchestrate 提高生产力。

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