在与企业领导者会面时，大家对智能体式 AI 能为组织带来的潜力非常期待。同样，也迫切需要回答一个问题：企业领导者如何能够高效且有效地部署智能体式 AI。
IBM® 商业价值研究院的最新研究显示了企业领导者的认同和期待：86% 的受访者预计，到 2027 年，流程自动化和工作流将在 AI 智能体的帮助下更加有效。
传统的 AI 或自动化工具虽然能带来一定的生产力提升，但仍然有限，并未真正改变底层流程。通过智能体式 AI，我们可以真正推动更大、更具战略性的业务成果，从而在组织中创造更高的生产力和效率。
这不仅仅是 AI 告诉我们该做什么，而是 AI 开始 做这件事。我们需要超越 AI 助手，拓展智能体式 AI 的可能性，让它们在人工监督下执行并适应各类流程。这种转变需要对工作方式进行真正的重新设计，解锁企业领导者真正想要实现的价值。
根据 IBM 商业价值研究院的数据，已经有 76% 的受访高管表示，他们正在运营和提供概念验证，从而通过 AI 智能体实现智能工作流的自动化。
我合作过的每位客户都希望我们对智能体式 AI 有深入的理解、具备可信的观点，并拥有扩展智能体式 AI 的实践经验。而且有充分的理由。智能体式 AI 带来了 巨大的前景和变革业务的潜力，但同时也伴随着技术要求以及组织内部文化转变的需求。
根据我的经验，我发现“如何实施”已成为客户和组织关注的重点。他们热衷于看到在成本节约、效率和生产力方面取得显著成果。以下是我关于如何整合这项技术并将其扩展以实现卓越成果的见解。
我们观察到智能体 AI 成功应用的具体领域包括客户服务、采购、财务以及整个 IT 流程，而在客户服务领域，我们看到的机会尤为显著。
实际上，我们通过转向智能体式方法，已经改造了那些曾使用传统聊天机器人和自动化工具的联络中心。我们的智能体式对话体验方法引入了一个协调的 AI 智能体团队，能够处理更广泛、更复杂的客户问题，而不是像聊天机器人那样依赖单一的脚本化助手。这有助于在既定防护措施的基础上实现显著效率，同时推动合规性和一致性。
智能体式 AI 比传统聊天机器人更高效的原因在于其能够整体运作，不仅仅是遵循脚本，而是能够动态协调操作、适应异常情况并持续学习。智能体不按照固定顺序工作。它们相互协作并与人类协作，以确定实时解决复杂任务的最有效方法。
在组织扩展解决方案并看到改善的结果之前，必须采取先发制人的措施和准备，来有效且高效地实施智能体式 AI。
首先要确定您的业务中的机会。例如，假设我希望我的采购功能更加高效，并且我希望实施智能体解决方案。IBM 为客户开发了一种方法，可用于正式评估智能体解决方案是否提供附加值并增强流程或工作流。
我们的智能体式 AI 评估方法基于：
“如何实施”的第二部分考虑了企业架构的底层能力，并识别出架构可能需要如何演进。这可能意味着需要超越传统的整合层，建立一个面向自主化、AI 驱动工作流程的现代架构。一些必要的功能包括：
数据仍然是成功部署 AI 的核心，也是对话开始的关键部分。IBM 的观点是，只有结合体验、流程和数据，这种智能体式 AI 应用程序才能创造价值。
管理结构化和非结构化数据、确保数据质量和保护数据隐私是持续性的挑战。然而，只要制定得当的战略，企业就可以利用 AI 的力量来推动转型和未来增长。
企业为 AI 转型做准备时，需要考虑三个核心挑战。
客户必须考虑的另一个关键因素是强大的变革管理。具体来说，客户必须考虑那些需要将 AI 纳入日常工作的人群。
一个具体示例来自人力资源转型视角，这是一个我们真正需要重新思考人员角色并考虑 AI 可能最有价值的场景。我们在 HR 职能部门的许多客户会考虑提升和再培训那些角色正在被重新定义的员工。
变革管理应该是任何 AI 转型中不可或缺的一部分。这不仅仅是技术实施，这是一个注重整体的过程，要求客户考虑使业务平稳运行的整个生态系统，包括科技、流程和人员。
智能体式 AI 带来的这一变革不仅仅是员工的变化或岗位职能的重新配置。例如，在 IBM，重新构想流程以创建工作流，使得 AI 能够集成以实现无缝优化，从而使得转型成为可能，并帮助 IBM 实现了 35 亿美元的生产力提升。
我们拥有适当的工具和专业知识，可以为客户提供就正确的战略和方法提供建议，将智能体式 AI 引入其业务。
一旦“如何实施”已明确，并且客户了解成功扩展智能体式 AI 所需的条件，下一步就是将智能体式 AI 整合到业务中。
当将智能体 AI 集成到您的业务中时，我有三条建议：
可扩展性规划：设计您的 AI 架构以快速扩展，从一开始就进行强大的治理，并提供现在和将来可以使用的高质量数据。
