在与企业领导者会面时，大家对智能体式 AI 能为组织带来的潜力非常期待。同样，也迫切需要回答一个问题：企业领导者如何能够高效且有效地部署智能体式 AI。

IBM® 商业价值研究院的最新研究显示了企业领导者的认同和期待：86% 的受访者预计，到 2027 年，流程自动化和工作流将在 AI 智能体的帮助下更加有效。

传统的 AI 或自动化工具虽然能带来一定的生产力提升，但仍然有限，并未真正改变底层流程。通过智能体式 AI，我们可以真正推动更大、更具战略性的业务成果，从而在组织中创造更高的生产力和效率。

这不仅仅是 AI 告诉我们该做什么，而是 AI 开始 做这件事。我们需要超越 AI 助手，拓展智能体式 AI 的可能性，让它们在人工监督下执行并适应各类流程。这种转变需要对工作方式进行真正的重新设计，解锁企业领导者真正想要实现的价值。

根据 IBM 商业价值研究院的数据，已经有 76% 的受访高管表示，他们正在运营和提供概念验证，从而通过 AI 智能体实现智能工作流的自动化。

我合作过的每位客户都希望我们对智能体式 AI 有深入的理解、具备可信的观点，并拥有扩展智能体式 AI 的实践经验。而且有充分的理由。智能体式 AI 带来了 巨大的前景和变革业务的潜力，但同时也伴随着技术要求以及组织内部文化转变的需求。

根据我的经验，我发现“如何实施”已成为客户和组织关注的重点。他们热衷于看到在成本节约、效率和生产力方面取得显著成果。以下是我关于如何整合这项技术并将其扩展以实现卓越成果的见解。