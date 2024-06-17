音乐界的知名人士每年都会齐聚在洛杉矶参加一年一度的格莱美颁奖典礼，这是一项全球音乐庆典。对于美国录音学院（主办格莱美颁奖典礼的非营利组织）而言，这是一年工作的结晶，也是向其两个最重要的支持者，即创作音乐的艺术家和热爱音乐的歌迷提供难忘体验的机会。

尽管有数千人亲自出席在 Crypto.com Arena 举行的格莱美颁奖典礼，但全球还有数百万人通过数字渠道观看格莱美颁奖典礼。这就是录音学院优先为其歌迷和成员创造世界一流的数字体验的原因。

例如，在格莱美之夜，歌迷们都会涌向格莱美转播和 GRAMMY.com，渴望在他们最喜爱的艺术家登上舞台或踏上红毯时一睹其风采。歌迷们不可能掌握太多关于其喜爱艺人的信息，这对录音学院的剪辑团队来说是一个严峻的挑战。近 1,000 名艺术家获得格莱美近 100 个类目的提名。录音学院的剪辑团队希望这些艺术家得到应有的关注。这就意味着，随着整晚的兴奋情绪不断高涨，需要通过多种渠道为歌迷提供及时、相关的内容。

但格莱美颁奖典礼仅举办一晚。在其余时间里，录音学院致力于服务超过 23,000 名音乐群体成员，无论是艺术家、制作人还是音响工程师，都将为其提供支持与福利。每位成员都与学院有着独特的关系。例如，成员分为有投票权和无投票权成员、学生、终身成员和在线学员。录音学院希望为每位成员提供便捷、个性化的数字体验，无论是购买颁奖礼门票还是续费。

“现在是数字化时代，无论是零售商、银行还是录音学院，数字体验都定义了各自的品牌。”录音学院院长 Panos A. Panay 表示，“IBM 在帮助我们将数字体验提升到新水平方面发挥了至关重要的作用。”