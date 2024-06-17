音乐界的知名人士每年都会齐聚在洛杉矶参加一年一度的格莱美颁奖典礼，这是一项全球音乐庆典。对于美国录音学院（主办格莱美颁奖典礼的非营利组织）而言，这是一年工作的结晶，也是向其两个最重要的支持者，即创作音乐的艺术家和热爱音乐的歌迷提供难忘体验的机会。
尽管有数千人亲自出席在 Crypto.com Arena 举行的格莱美颁奖典礼，但全球还有数百万人通过数字渠道观看格莱美颁奖典礼。这就是录音学院优先为其歌迷和成员创造世界一流的数字体验的原因。
例如，在格莱美之夜，歌迷们都会涌向格莱美转播和 GRAMMY.com，渴望在他们最喜爱的艺术家登上舞台或踏上红毯时一睹其风采。歌迷们不可能掌握太多关于其喜爱艺人的信息，这对录音学院的剪辑团队来说是一个严峻的挑战。近 1,000 名艺术家获得格莱美近 100 个类目的提名。录音学院的剪辑团队希望这些艺术家得到应有的关注。这就意味着，随着整晚的兴奋情绪不断高涨，需要通过多种渠道为歌迷提供及时、相关的内容。
但格莱美颁奖典礼仅举办一晚。在其余时间里，录音学院致力于服务超过 23,000 名音乐群体成员，无论是艺术家、制作人还是音响工程师，都将为其提供支持与福利。每位成员都与学院有着独特的关系。例如，成员分为有投票权和无投票权成员、学生、终身成员和在线学员。录音学院希望为每位成员提供便捷、个性化的数字体验，无论是购买颁奖礼门票还是续费。
“现在是数字化时代，无论是零售商、银行还是录音学院，数字体验都定义了各自的品牌。”录音学院院长 Panos A. Panay 表示，“IBM 在帮助我们将数字体验提升到新水平方面发挥了至关重要的作用。”
为了帮助录音学院重新定义其面向歌迷的数字产品，IBM Consulting 从其 IBM® Garage 方法着手，该方法使用企业级版本的设计思维来加速设计和开发过程。在那些 Garage 会议期间，团队确定歌迷们希望在格莱美奖颁奖当晚获得关于他们喜爱的音乐家的准确、有趣的故事。但节目将动态进行，而且有些难以预测，从红毯到格莱美奖舞台，在这几个小时内，不同的艺术家将在不同的环境中表演。而且录音学院剪辑团队无法实时研究、撰写、编辑和发布数百名艺术家的相关故事。
为了解决这个问题，IBM Consulting 利用生成式 AI (gen AI) 的力量，构建了一个内容创建引擎，以生成“IBM® watsonx 的 AI 故事。”团队从名为 Llama 2 的开源大型语言模型 (LLM) 着手，该模型可在 IBM watsonx.ai 平台上使用。然后，他们利用录音学院的专有可信数据对模型进行训练，并对其进行调整，以生成符合录音学院品牌标准和语调的内容。该模型及其输出内容由 IBM Consulting 监控，以防止漂移或幻觉。
“我们和其他很多组织一样，也担心生成式 AI 的可信度。”录音学院首席执行官 Harvey Mason Jr. 谈到，“但我们相信 IBM 能够以正确的方式构建和管理模型。”
为了帮助录音学院的剪辑师在节目开始前和节目期间使用 gen AI 模型，团队构建了一个 AI Content Builder 仪表板，可加速并简化新内容的发布流程。剪辑师可使用自由格式和预生成的提示与 AI Content Builder 互动。然后，他们会对内容进行必要的编辑，然后直接发布到 GRAMMY.com 或录音学院社交渠道，如 Instagram 或 TikTok。
“这真是了不起。”录音学院商业智能总监 Katie Stockman 谈到，“IBM 在几周内就构建了一个生成式 AI 内容引擎。我们的团队仍在不断审核和剪辑内容。但输出的质量非常好。它确实帮我们重塑了工作方式。”
对于成员来说，挑战截然不同。两年前，学院认识到，需要通过数字渠道更好地吸引成员。他们开始将旧版 CRM 数据库迁移到基于云的 Salesforce 平台。但是团队很快意识到，作为更广泛的数字化转型的一部分，他们需要帮助来优化对 Salesforce Experience Cloud 和 Salesforce Marketing Cloud 平台的使用。
“我们希望改善被提名者的体验，让我们与他们的沟通更高效、更有意义。”录音学院成员与行业关系副总裁 Kelley Purcell 表示，“IBM Consulting 团队正在帮助我们使用 Salesforce 来实现这个目标，真正释放该平台的全部潜力，以简化并实现体验的个性化。”
IBM Consulting 与录音学院合作制定了一个路线图，重点关注成员之间常见的一些特定数字旅程：提名、票务、投票和成员资格续订。就在 2023 年格莱美奖提名按计划公布前几周，工作才刚刚开始。
IBM Consulting 再次使用 IBM Garage 方法定义用户旅程，部署了一系列预构建的 Salesforce 加速器，节省了 1,000 个开发小时，并支持录音学院及时为第 65 届格莱美奖提名定制体验。现在已经自动化的流程将为格莱美奖被提名者带来一段引人入胜且易于理解的旅程，他们可以访问所有激动人心的格莱美奖相关信息，例如颁奖典礼前的活动以及如何购买门票。
这项工作的第二阶段在 2023 年格莱美颁奖典礼结束后立即开始。这个阶段包括无缝的最终用户支付体验、移动应用程序的成员体验开发、增强型安全性和权限，以及将旧版流程迁移到 Salesforce 平台的最后几个步骤。
感谢 AI Stories 和 IBM watsonx，让录音学院的剪辑团队能够在不牺牲准确性或权威性的情况下扩大工作量。团队使用自定义仪表板，通过选择标题、洞察和艺术来策划内容，然后选择最有效的分发和发布渠道。借助 IBM watsonx 的 AI Stories，无论动作节奏多么快，录音学院剪辑师都可以及时报道。
歌迷们不仅可以阅读相关故事，还可以通过 live.grammy.com 上的小工具进行互动，使用“告诉我更多内容”提示可深入了解其他内容。通过跨渠道、全面、相关且值得信赖的编辑，歌迷们从未像现在这样，能够与 "音乐之夜 "有更多的互动，也从未像现在这样更接近他们喜爱的艺人。
对于录音学院成员而言，IBM 构建的 Salesforce 定制功能可提供改进的个性化数字体验。现在，售票流程的效率提高了 80%。成员执行付款和成员续订等日常任务比以往更加简单。通过增强型安全性和权限，录音学院员工提高了管理成员资料的灵活性。通过完成云迁移并淘汰其传统技术，学院维护并支付了一个平台（而不是两个平台）的费用，并准备继续为成员和歌迷提供他们所期望的卓越体验。
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美国出品。2024 年 2 月。
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