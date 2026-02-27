企业自动化经历了多次发展浪潮。首先出现的是确定性系统：脚本、机器人流程自动化 (RPA) 机器人以及工作流引擎。可预测、可重复且由策略驱动。它们按照预定义的路径运行，并精确地执行业务规则。



但确定性系统也有其局限性。它们在设计上天生脆弱。依赖特定界面布局的 RPA 机器人，一旦用户界面发生变化就会失效。接收到非预期输入的工作流便会陷入停滞。如果未明确定义条件，系统根本无法继续。确定性自动化在结构化、稳定的环境中效果最佳。但面对模糊性、边缘情况和变化时，它就捉襟见肘。



于是预测性 AI 应运而生：它们是基于结构化数据进行训练，从而对结果进行分类和预测的 AI 模型。如今，我们正步入自主智能体 AI 时代：这类系统能够推理、规划、使用工具，并动态适应具有模糊性的任务。



自主智能系统带来了一项全新能力：理解意图、整合上下文、确定最优下一步行动，并自主调用多种工具进行交互。它们能够处理边缘场景与动态输入，这是传统静态工作流无法实现的。但这种能力也带来了不确定性。确定性系统对于相同的输入会产生相同的输出。自主智能系统基于概率逻辑运行，且可能在执行过程中动态调整策略。这种灵活性正是其强大之处，也正是令企业持谨慎态度的原因。

