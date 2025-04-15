AI 智能体用例

作者

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

AI 智能体有望改变企业部署自动化和智能系统的方式，以提高生产力和简化运营。

与以前基于单任务运行的 AI 工具（助手、聊天机器人）不同，智能体式 AI 系统可以在最少的人为干预下自主规划、推理和执行复杂任务。智能体式 AI 具有独特的能力，可以调用外部工具来完成复杂的指令，并与其他智能体和技术协作，这一独特能力已被广泛视为充分实现 AI 重塑商业环境潜力的机会。1 2

领先的企业已经开始将AI 智能体和系统融入到日常的现实世界运营中。这些由人工智能驱动的“数字工作者”在简化客户支持、优化供应链、支持营销和销售部门的人工客服、改善员工体验以及分析金融和医疗保健行业的数据方面特别有效。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

AI 智能体如何工作？

智能体式 AI 主要基于大型语言模型 (LLM)。传统的 LLM 仅根据用于培训它们的数据产生输出，并且推理能力有限，而 AI 智能体可以调用额外的工具和 API 来实现更困难的目标。智能体式 AI 可以自主获取当前数据、优化工作流并根据其目标创建子任务。随着生成式 AI 和会话式 AI 科技的进步，一些智能体可以使用自然语言与人类进行互动。与之前的 LLM 或聊天机器人不同，AI 智能体存储从一次交互到另一个交互的记忆，从而随着时间的推移提高推理能力和准确性。

通常，AI 智能体作为网络的一部分进行开发时最有用。AI 智能体有五种中心类型，复杂程度各不相同。他们是：

  • 简单反射型智能体，其行为基于单一规则集运作。它们不存储记忆，也不在缺少信息时查询其他智能体。
  • 基于模型的反射型智能体，其基于单一规则集执行特定任务，但具备记忆功能。基于模型的反射型智能体会根据接收到的最新信息更新其模型。
  • 基于目标的智能体。这些工具需要调用外部工具来规划并执行一个预先定义的具体目标。
  • 基于效用的智能体，调用外部工具来选择一系列动作以达成目标，并依据为该目标预设的效用函数（例如时间要求）进行判断和决策。
  • 学习型智能体，具备与其他类型智能体相似的能力，但其独特之处在于具备学习的能力。新的输入会持续自动添加到他们的知识库中。
AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

AI 代理用例

农业

AI 智能体可以帮助农民提高产量同时减少浪费。该技术能够独立监测天气预报和土壤条件，以优化种植计划和土壤条件。通过不断从环境数据和其他输入中学习，AI 智能体帮助农民做出可持续且具有成本效益的决策，以提高生产力。例如，Blue River Technology 是 John Deere 旗下的子公司，使用一个自主的、由人工智能驱动的机器人平台来识别植物，并对其喷洒除草剂和肥料。这使得农业工人能够优化资源，既节省成本，又能实现更广泛的环境可持续发展。

银行与金融服务

根据世界经济论坛的说法，智能体式 AI 有望定义金融的“变革时代”。该技术在快速变化、数据密集的环境中动态应对的能力，为该行业展现出巨大的潜力。科技可以用来改善决策、优化工作流和增强合规性。

例如，使用自主 AI 来执行连续、自主的风险审计，以检测异常模式并应对新出现的威胁。使用类似的逻辑，它可以很好地协助合规监控和贷款承保，这两者都涉及大量的数据密集型重复任务。

在面向客户的一端，AI 智能体和智能体式虚拟助理提供由 AI 驱动的金融咨询服务：例如，通过自动化某些财富管理活动，或根据市场状况和个人风险承受能力制定投资策略。通过使用 AI 解决方案进行财务管理，企业可以缓解潜在的干扰，并充分利用数据实现价值最大化并提高运营效率。

内容创建

智能体式 AI 与生成式 AI 相结合，具有针对特定观众和受众自主创建文章、博客、脚本和报告的能力。人工智能驱动的设计智能体还可以以最少的人工输入制作品牌视觉效果或社交媒体资产。在视频和音频制作中，类似的工具可以编辑素材或合成画外音。

与以前依赖直接、持续的人类输入的 AI 工具不同，智能体式 AI 让创作者在最少的人工监督下快速扩展内容输出，并自始至终保持质量和一致性。例如，Associated Press 使用人工智能生成关于数据驱动主题（如体育比分或财务报告）的基础新闻稿，从而提高内容产出量并减轻人类的工作负担。

客户体验

鉴于客户期望的急剧上升以及客服代表普遍面临的高压与倦怠，AI 智能体在客户体验方面的应用尤为有价值。凭借随着时间推移不断优化响应的能力以及实时调用相关客户数据的能力，智能体能够提供高度契合情境和极度个性化的体验。

与传统聊天机器人不同，后者根据预定义脚本响应客户询问，智能体式 AI 可以预测未来事件，并根据客户需求采取主动行动，从而提高相关性和客户满意度。配备有自然语言处理 (NLP) 能力，会话式 AI 助手可以与客户进行自然、动态的对话，必要时自动将复杂问题上报给人类代表。使用情绪分析，这些工具还可以分析客户互动，以便在问题出现之前发现问题，甚至提供和执行解决方案，例如发放支持票证或退款。

智能体可以充当客户服务代表的支持系统，组织和检索相关客户数据或根据客户查询帮助解决产品问题。鉴于智能体能够同时与多个系统交互并长期保留客户数据，他们特别擅长提供高度个性化和主动的支持。在这些环境中使用智能体式 AI 可以提高准确性，从而提高客户满意度，并且由于减少了对人机交互的需求，通常可以节省成本。

灾难响应

在灾难场景中，AI 智能体能够为第一响应人员提供实时情报和决策支持。这些系统通过分析卫星图像、传感器网络和社交媒体，来评估灾情并优先安排紧急响应工作。预测模型和模拟也帮助地方当局为未来事件做好准备。这些工具可以实现主动疏散，最大限度地减少人员伤亡，挽救生命并降低灾难响应成本。

教育

AI 导师和学习平台为每个学生提供个性化且可扩展的学习路径。AI 驱动的辅导智能体评估学生的知识水平，跟踪他们的进度并实时调整内容，确保所有学习者都能接受适当进度的指导。这些智能体可以独立生成练习题，提供反馈，并在学生遇到某些概念困难时进行解释。它们对于应对和学习学生不同的学习风格也很有用。

在高等教育中，AI 研究助手可以通过收集来源或总结信息来帮助学生深入了解主题。

此外，语言学习应用程序和职业培训平台越来越多地集成自主式智能体，模拟现实世界的互动，例如求职面试或外语对话。这些量身定制的体验可以降低创建互动模拟的门槛，使更多学生有机会练习现实世界中的技能。3总之，这些工具有可能将教育转变为一种更具互动性、不断发展的体验，从而提高学生的参与度，改善学习成果。

能源管理

AI 智能体能够通过实现智能电网管理和预测性维护，在能源领域发挥关键作用。例如，智能体可以主动分析能源设备的数据，以预测维护计划或预见基础设施故障。它们还可以自主平衡能源供应和需求，实时调整电网运行。 4这些基于任务的智能体能够降低企业的碳足迹，并大幅减少能源成本。

医疗保健

近年来，鉴于 AI 解决方案能够自主分析健康数据并减轻繁忙医疗机构的行政负担，它们备受医疗行业关注。在临床环境中，获得跨部门大量数据访问权限的 AI 智能体可以显著减少用于账单处理、排班和资源分配等行政任务的时间，同时还能完全自动化如事前授权和远程病人监测等常规任务。

鉴于其积极主动的数据分析方法，AI 智能体还可以帮助诊断，管理药物流程，实时监测患者的生命体征，在潜在的健康风险升级之前将其标记出来。通过将智能体式 AI 融入日常运营，医院和医疗中心能够做出更明智的决策，从而让医疗服务提供者有更多时间专注于高接触、个性化的护理。这些工具还能带来更准确的诊断、高度个性化的治疗方案以及更快速的基于研究的创新。

人力资源

以人力资源为重点的 AI 智能体可以减轻人力资源部门的行政负担，并显著提升员工体验。在招聘过程中，这些工具可以执行许多耗时的任务，包括简历分析、候选人排名和面试安排。候选人被录用后，由 AI 量身定制的个性化入职体验，将为新员工提供单独的培训时间表和计划。

对于现有员工，智能体式 AI 助手能够为员工提供多种关键资源，包括基于岗位、经验或职业目标的个性化培训建议。同时，这些自主系统还可以处理管理请求，例如回复员工常见问题、管理休假请求并确保合规性。

例如，IBM 的 AskHR 可以完全自动化处理超过 80 种常见的人力资源请求，显著提升了人力资源主管用于推动员工体验和参与更细致、富有创造性的任务的时间。而且，通过使用 AI 进行人才管理，人力资源领导者可以通过数据分析深入了解推动长期招聘成功的因素。通过使用此类智能体式 AI 解决方案，人力资源主管在招聘和人才管理过程中节省了时间和资金，同时利用公平且数据驱动的输入，实现了招聘和晋升流程的标准化。

IT 和流程自动化

IT 运营中的智能体可自主管理基础设施、检测异常并优化系统性能，从而减少停机时间和运营风险。智能体还可以充当开发人员的助手，持续监控系统健康状况、自主排除故障和部署修复。为提高网络安全而编写的智能体可以实时检测威胁，并采取主动措施防止攻击。

而且，智能体越来越多地作为开发工具来辅助程序员。例如，NASA 工程师最近为喷气推进实验室推出了一款智能体。该智能体与特定的机器人系统语言进行交互，帮助机器人开发人员使用自然语言提示检查、诊断和操作机器人。

市场营销

AI 智能体在营销领域有多种应用，特别是考虑到营销部门每天处理大量数据，以及客户面临众多竞争性优惠的情况。如今，一些智能体式 AI 工具正在改变产品发现的过程，消费者向智能体寻求购物建议，而不是自己在线搜索。

在营销和电子商务领域，AI 智能体可以自主执行多项沟通和广告任务。这可能涉及管理竞销活动、创建客户角色、定制个性化内容和实时优化广告效果。虽然以前的自动化和 AI 技术可以管理这些任务，但它们依赖于更多的监督和频繁的用户输入才能有效执行。

通过预测分析，AI 智能体可以自动分析客户行为，识别特定活动的最佳时间或信息传递策略，然后将这些信息传递给能够自行安排沟通的智能体。通过主动分析，这些技术基于大量数据不断创建详实的客户画像，为营销活动提供更多洞察。

社交媒体 AI 聊天机器人能够监测品牌提及，主动与用户互动，并比传统非智能体式机器人更准确地生成相关回复。此外，智能体式 AI 为客户提供产品推荐时，可以调用多种工具、数据集或用户过往行为，更精准地识别客户需求：例如，根据多人的旅行偏好及天气等外部因素，推荐量身定制的度假预订方案。

心理健康支持

AI 智能体可以提供个性化且便捷的心理健康支持。例如，智能体式治疗聊天机器人通过自然语言对话提供全天候 (24/7) 支持，帮助用户运用认知行为疗法等循证技术管理焦虑或压力。

通过融合情感智能与持续可用性，智能体式 AI 以可扩展且私密的方式扩大了心理健康支持的覆盖范围。此类对话式智能体可以在员工短缺时减轻人类专业人员的负担，扩大心理健康支持在资源匮乏地区的覆盖范围，并帮助不愿主动求助的患者寻求支持，而不必担心受到歧视。5

零售业

AI 智能体通过推荐产品、预测趋势、管理库存以及驱动自主客户服务聊天机器人，提供个性化的购物体验。智能销售智能体可以根据客户行为和需求预测实时优化定价和库存水平，防止缺货或其他中断。

在电子商务中，AI 智能体可以根据个人客户的偏好和购买历史来整理产品选择和促销活动，甚至可以利用天气、位置和当前趋势等背景数据来改善结果。在一些实体店中，AI 智能体被用来扫描货架并实时管理库存。6这些科技手段可以促进销售、减少库存问题并通过有针对性的营销增加销售，从而提高客户满意度和转化率。

销售

AI 智能体可用于整个销售流程，但通常被部署用于自动化任务和简化对客户数据的访问。通常，智能体式 AI 会深度集成到现有工具中，如客户关系管理 (CRM) 软件，以访问客户数据，例如过往互动记录和消费者偏好。智能体可以协助开发潜在客户，并进行资格评估，对潜在客户进行评分，并优先跟进最有可能转化的客户。

在潜在客户培育过程中，AI 智能体通过电子邮件、聊天机器人或语音助手自主与潜在客户沟通，提供个性化的推销并回答问题。这些智能体能够存储潜在客户数据并同时处理多个潜在客户，使其特别容易实现规模化。而且，通过获取历史数据，这些工具可以预测趋势和潜在的销售机会，从而使销售团队能够做出数据驱动的决策，并最有效地分配资源。

在内部，AI 智能体可以成为销售团队的资产：通过转录和分析销售电话，在会议前提供相关的潜在客户数据或帮助销售代理安排会议。通过向销售部门提供实时反馈，AI 智能体帮助人类同事不断提高工作绩效。

供应链管理

与传统模型相比，智能体式 AI 的核心优势之一在于其能够动态采取行动，实时分析数据和修改任务，而无需人工指令。这使得该技术特别适用于供应链库存管理和采购流程。AI 智能体可以简化供应商选择流程，根据可持续发展指标或成本效益评估潜在供应商并标记潜在风险。科技还可以实现合同和采购订单等流程的自动化，减少人工工作量并确保供应商管理的准确性。智能体能够将这些流程与库存水平等标准进行交叉核对，为采购流程增加额外的验证环节，防止中断发生。

当数据集中管理时，智能体式 AI 能提供有价值的洞察，帮助企业在短期和长期内做出更准确的决策。智能体可以创建详细的支出分析，确定削减成本的机会，或根据包括市场状况和全球事件在内的多种因素来预测需求。该科技手段还可以成为关键的合规管理工具，根据组织的特定监管环境主动监控交易和内部流程。

通过将智能体式 AI 集成到供应链和物流流程中，企业可以更准确地做出供应商决策，并简化签约流程，从而减少错误并降低成本。

运输和物流

AI 智能体可以通过大规模管理车队、运输路线和物流来自主优化运输和物流流程。一些快递公司利用自主调度智能体，根据交通、天气、紧急程度或特定订单来分配和重新安排车辆。预测性维护系统可检测车辆问题，防止不必要的故障或磨损，而智能路由系统可降低油耗并缩短交付时间。这些工具可以增加成本节约并帮助组织实现其可持续性目标。

资源

应用专为企业构建的 AI 智能体大规模提高生产力

探索 AI 智能体改变游戏规则的潜力，并将其轻松整合至业务运营中。

2025 AI 智能体买家指南

深入研究本综合指南中的关键用例、核心功能和分步建议，以便选择适合您业务的解决方案。
利用 AI 智能体和助手重塑业务生产力

了解 AI 智能体和 AI 助手如何协同工作以实现新的生产力水平。
Omdia 赋能智能报告：AI 智能体的影响

了解如何使用 AI 智能体解锁生成式 AI 的全部潜力。

开拓代理型企业新时代：利用 AI 全面赋能技术资产

持续关注 AI 革命的根本转折点——新兴 AI 智能体的最新动态。
试用 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。
AI 智能体将如何重塑生产力

学习如何使用 AI 来提高创造力和效率，并开始适应与 AI 智能体密切合作的未来。
代理的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用和 Google 对 AI 生成文本的水印

在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。

Comparus 如何使用“银行助理”

Comparus 使用了 IBM® watsonx.ai 的解决方案，并令人印象深刻地展示了会话式银行业务作为新型互动模式的潜力。
相关解决方案
商用 AI 智能体

构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。

         探索 watsonx Orchestrate
    IBM AI 智能体解决方案

    借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。

         深入了解 AI 智能体解决方案
    IBM Consulting AI 服务

    IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

         探索人工智能服务
    采取下一步行动

    无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。

         探索 watsonx Orchestrate 深入了解 watsonx.ai