与以前基于单任务运行的 AI 工具（助手、聊天机器人）不同，智能体式 AI 系统可以在最少的人为干预下自主规划、推理和执行复杂任务。智能体式 AI 具有独特的能力，可以调用外部工具来完成复杂的指令，并与其他智能体和技术协作，这一独特能力已被广泛视为充分实现 AI 重塑商业环境潜力的机会。1 2

领先的企业已经开始将AI 智能体和系统融入到日常的现实世界运营中。这些由人工智能驱动的“数字工作者”在简化客户支持、优化供应链、支持营销和销售部门的人工客服、改善员工体验以及分析金融和医疗保健行业的数据方面特别有效。