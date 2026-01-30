随着 AI 智能体数量日益增长，企业正在深入了解自主系统以支持决策和操作性工作流。与此同时，组织常常对可解释性、治理和生产准备度表示担忧，尤其是在依赖大型语言模型（LLMs）进行推理的多智能体系统中。在业务环境中使用智能体是一项挑战，因为他们回应时没有明确解释或行为不一致。

这些挑战可以通过使用 IBM watsonx Orchestrate 来解决，该平台提供结构化平台，支持自托管、基于工具的推理、API 调用和企业级控制，无需自定义编排代码。

Dynamiq 为一家大型保险客户打造了一款多智能体法律研究助理 ，将查询通过低成本的 IBM Granite 分类器路由，然后升级到更复杂的研究智能体。要使这一高风险工作流切实可行，需要深入了解每个推理步骤和工具调用。通过集成 IBM watsonx Orchestrate，Dynamiq 确保每个决策都完全可追溯、可审计和引用，将合同审查时间从 90 分钟缩短到 45 分钟，同时不影响治理。

在本教程中，您将学习如何使用 watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK) 创建 AI 智能体。在基于 LangChain 或 LangGraph 的 AI 系统中，开发人员经常手动处理重试、状态处理和异步执行。Watsonx Orchestrate ADK 通过集成生命周期管理，使该过程更为便捷，实现稳定的企业级智能体部署。

您将使用 Python 创建风险评估逻辑，定义智能体行为，并集成 Langfuse 以通过真实执行径迹来监控和增强智能体行为。您也可以在 GitHub 上找到这个教程。