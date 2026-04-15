Dynamiq 如何利用 IBM watsonx 构建成本感知的法律研究工作流

IBM watsonx Orchestrate 将一个独立的多智能体工作流转变为企业级能力，帮助将法律合同审查时间缩短一半。
法律团队需要在合同、政策和合规问题上提供快速且可辩护的答案。然而，文档数量不断增长，而业务部门对响应时间的要求几乎接近即时。这是 IBM Partner Dynamiq 服务的一家欧洲保险客户面临的主要问题。
为了应对这一挑战，IBM Partner Dynamiq 利用 IBM watsonx 提供了技术解决方案，以解决大量非结构化信息、交接繁琐以及大量人工审核工作的问题。Dynamiq 实施了一个系统，支持跨多个司法管辖区的多文档合同综合、政策问答、竞争分析和合规检查。
最终的架构结合了编排、低成本查询分类和深度研究，将合同审查时间从 90 分钟缩短至 45 分钟，并将业务问询响应时间从两天缩短至一小时。此外，条款识别——即定位和提取冗长合同中隐藏的特定条款、义务或条件的过程——从 20 分钟缩短至 2 分钟。
在法律运营中，速度至关重要。之所以重要，是因为一项被忽略的条款就可能改变责任、付款条款或合规义务，而律师经常需要在紧迫的时间内比较多份协议中的数十个条款。
客户需要一个能够覆盖法律工作的统一工作流，而这些工作通常分散在互不关联的工具和人工审核中。该工作流需要能够总结多份合同，根据内部协议回答政策问题，将内部合同语言与外部来源进行比较，并跨多个司法管辖区进行合规检查。最终目标很简单：帮助法律团队在不增加成本的情况下，向业务部门提供更快、更明智的决策。
让挑战更艰巨的是一套严格的功能要求。系统必须始终保持高度的成本优化。它需要通过一个智能体式但部分确定性的流程来路由工作，要求分类智能体对所有查询进行分类（见图表），并在每个推理和工具步骤中保持完整的可追溯性。同时，它还必须与现有的搜索和文档基础设施集成，并在四分钟内完成查询执行。
系统还需要处理专有法律文档库、通过 EXA 进行的外部法律研究，以及符合 SOC 2 要求的访问控制。应对这些限制的组合，才是将演示变为实际生产挑战的关键。
对于最终用户而言，Dynamiq 解决方案的价值是立竿见影的。律师可以从手动查找条款和跨文档比较，转向获得有引导、有引用的输出结果。业务相关方可以更快地得到答案。从总拥有成本 (TCO) 的角度来看，重要的转变在于：昂贵的推理只留给那些真正需要它的问题，而不是均匀地应用于每一个请求。
设计的核心是一个三部分系统：一个编排器、一个低成本的法律查询分类智能体，以及一个高级法律研究智能体。每个组件都有不同的角色和成本特征，这使得整个工作流既能保持实用性，又具备可扩展性。
编排器有助于确保选择成本最低的智能体。分类器提供快速且成本高效的分流、推荐的路由以及对简单查询的响应。研究智能体专注于高级法律研究，但仅在分类智能体推荐时才启动。
Dynamiq 构建了一个编排智能体，它强制执行一种路由、决策和综合的模式。它在直接回答之前将每个请求转给分类器，然后决定是低成本的路径足够，还是需要将请求上报。它还会监控整个运行过程中的词元消耗，并通过两种方式应用预算控制。
首先，当分类器识别出一个低置信度、高成本的推理请求时，它会要求研究智能体确认假设。然后，当成本飙升时，它对每个步骤的研究智能体词元设置硬性上限，并在需要时返回一个受限的摘要以及一个“继续？”的控制选项。编排器还会将“我们的条款”、“我的合同”和“内部政策”等短语默认指向内部查询。
在确定编排器的最佳模型时，团队发现 Claude 4 Sonnet 和 GPT-5 相对有能力，但也更慢，且推理成本较高。团队选择了 Grok-4-fast，因为与成本更高的选项相比，它在速度、成本和质量之间提供了所需的平衡。
法律查询分类智能体（图中标记为“智能体 1”）旨在进行快速、低成本的分流。它使用 IBM Granite 4 Small 作为每个请求的第一站，并在六个字段上生成结构化输出：复杂度、数据源、任务类型、推理、推荐和置信度。
该输出决定了系统是保持在本地、上报到研究智能体，还是采取混合路径。它还决定是否允许外部调用。如果分类器将请求标记为“INTERNAL_ONLY”，则禁用对 EXA 的访问。
确定性路由让团队能够以一种可预测的方式，在工作流消耗更多词元之前，将低成本工作与高成本工作分离开来。
简单查询涵盖法律定义、直接的政策问题和状态咨询。中等复杂度的查询可能需要研究智能体来解释合同条款、进行单文档分析和基本的合规检查。复杂查询则需要上报处理，以进行比较性文档分析、条款级合规评分、多源法律研究以及更深入的法律推理任务。
实际上，分类器既成为路由层，也成为成本控制层。Granite 4 Small 的性价比和成本效率约为系统中其他地方使用的 Grok-4-fast 模型的三倍。
高级法律研究智能体（见前图，标记为“智能体 2”）负责处理更繁重的语义工作，仅在分类器推荐“EXTERNAL_ONLY”或“HYBRID”路径时启动。该研究智能体由 Grok 驱动，处理多工具搜索和更高要求的推理任务。它连接到基于 Milvus 构建的检索增强生成 (RAG) 子系统，用于处理客户的专有法律文档。为了获取公共法和判例法的上下文，子智能体连接到 EXA。
研究智能体提供四个核心输出：
每个响应都包含执行摘要、详细分析、建议、来源引用以及风险评估，该评估可以标记出模糊之处、冲突、过时的引用和覆盖缺口。当系统检测到矛盾的事实时，它会并排引用原文来呈现冲突。当 Milvus 和 EXA 的初始检索结果较弱时，智能体会回退到更广泛的嵌入或精心设计的查询，并记录一个 coverage_gap 标志。
为了满足客户对完全可追溯性的要求，运行时使用一种 XML 模式的 ReAct 推理模式，使推理、行动和观察循环保持统一且可调试。这种结构创建了细粒度的步骤日志——即单次工作流运行期间发生的每个推理决策、工具调用和模型响应的详细时间戳记录。它还能在管理器、智能体、工具和基础模型之间形成更清晰的事后分析。
当通过 API 触发工作流时，它还能保持对多智能体系统如何与 watsonx Orchestrate 交换提示和响应的可见性。为了满足可审计性，模型和嵌入版本会与每次追踪一起存储。
当该多智能体系统构建完成后，Dynamiq 通过 API 使用承载词元和 Dynamiq 平台生成的服务实例 URL，将其作为外部智能体导入到 IBM watsonx Orchestrate 中。
团队选择 watsonx Orchestrate，是因为它能将一个独立的多智能体工作流转变为企业级能力。Orchestrate 不仅限于单一界面，而是让每位授权用户都可以通过聊天调用法律研究智能体。此外，用户还可以将其与连接到 SAP、Salesforce 和 ServiceNow 等系统的智能体协同使用。
它还提供了一个受管控的目录，智能体在其中以“一等工具”的身份出现，这意味着 IT 和合规团队保持可见性。团队可以看到正在运行什么、谁在使用它，以及它如何连接到企业其他系统——而无需 Dynamiq 重新构建任何集成逻辑。
该解决方案解决了维护和扩展 AI 智能体的三个关键问题。首先，多智能体系统利用 IBM Granite 4 Small 优化了成本。日常的法律分流不会消耗成本更高的推理资源。其次，整个组织的法律团队都可以通过他们选择的用户界面（借助 IBM watsonx Orchestrate）来使用智能体系统。
最后，智能体系统的整体架构提供了灵活性，可以在投入生产时部署在云端或本地。
该用例不仅仅是为了更快地回答法律问题。而是为了让这些答案更容易被信任，并以更低的成本进行规模化运营。该工作流清晰标注了内部与外部来源的引用界限，记录了推理步骤以便审计，并标记出不确定性，而不是隐藏它。
在法律运营中，这种透明度直接影响最终用户的信心。更快的答案固然有用，但带有来源依据、可见风险标记和可预测成本特征的答案，在实际应用中要容易得多。