Dynamiq 如何利用 IBM watsonx 构建成本感知的法律研究工作流

法律团队需要在合同、政策和合规问题上提供快速且可辩护的答案。然而，文档数量不断增长，而业务部门对响应时间的要求几乎接近即时。这是 IBM Partner Dynamiq 服务的一家欧洲保险客户面临的主要问题。

为了应对这一挑战，IBM Partner Dynamiq 利用 IBM watsonx 提供了技术解决方案，以解决大量非结构化信息、交接繁琐以及大量人工审核工作的问题。Dynamiq 实施了一个系统，支持跨多个司法管辖区的多文档合同综合、政策问答、竞争分析和合规检查。

最终的架构结合了编排、低成本查询分类和深度研究，将合同审查时间从 90 分钟缩短至 45 分钟，并将业务问询响应时间从两天缩短至一小时。此外，条款识别——即定位和提取冗长合同中隐藏的特定条款、义务或条件的过程——从 20 分钟缩短至 2 分钟。

在法律运营中，速度至关重要。之所以重要，是因为一项被忽略的条款就可能改变责任、付款条款或合规义务，而律师经常需要在紧迫的时间内比较多份协议中的数十个条款。