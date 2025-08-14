为什么可观测性对于 AI 智能体至关重要

随着人工智能 (AI) 的热潮持续席卷商业世界，人们的注意力正在转向该技术的最新迭代：AI 智能体。

与传统的 AI 模型不同，AI 智能体可以在没有持续的人类监督的情况下做出决策。它们自主工作以实现复杂的目标，例如回答客户问题、优化供应链或分析医疗保健数据以提供诊断。

实际上，这意味着 AI 智能体可以从头到尾处理整个工作流（例如自动处理保险索赔或管理库存水平）而不仅仅是提供建议。

最近的估计显示组织正在迅速采用 AI 智能体。KPMG 的一项调查发现，88% 的组织正在探索或积极试点 AI 智能体计划。1 Gartner 预测，到 2028 年，超过三分之一的企业软件应用程序将包含智能体式 AI，即启用 AI 智能体的底层技术。2

然而，AI 智能体所具备的能力虽然非常有价值，但也可能使其难以监控、理解和控制。

AI 智能体使用大语言模型 (LLM) 来推理、创建工作流并将任务分解为子任务。他们访问外部工具，例如数据库、搜索引擎和计算器，并使用内存来回忆以前的对话和任务结果。

虽然这一过程可确保其独立运作，但也使其透明度远低于基于显式、预定义规则和逻辑而构建的传统应用程序。

这种固有的复杂性与透明度的缺失，导致组织难以跟踪 AI 智能体生成特定输出的过程。对于组织来说，这可能会造成重大风险，包括：

违规行为： 当智能体处理敏感数据时，组织无法展示决策过程或证明遵守法规。

如果不了解智能体的推理过程，团队就很难找出根本原因或防止错误再次发生。

无法解释的智能体行为可能会损害利益相关者的信心，尤其是在智能体做出关键业务决策或直接与客户互动时。

为了降低这些风险，组织逐步转向 AI 智能体可观测性，以获取 AI 智能体行为和性能的洞察分析。