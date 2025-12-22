在终端中运行以下命令。系统将提示您使用 IBMid 登录您的 IBM Cloud 帐户。如果您有多个帐户，则需要选择一个帐户。

ibmcloud login

注：凭据被拒？您可能是联合用户。再次登录时，使用 --sso 标记即可使用公司或企业单点登录 ID。有关使用联合 ID 登录的更多信息，请参阅文档。简而言之，当出现提示时，允许 URL 在默认浏览器中打开，并将出现的一次性代码粘贴回终端。

看到类似输出结果即表示登录成功。

输出：

API endpoint: https://cloud.ibm.com

Region: us-south

User: your.email@email.com

Account: itz-watsonx-event-001 (f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888) <-> 3021952

Resource group: No resource group targeted, use ‘ibmcloud target -g RESOURCE_GROUP’

注意：如果您发现区域不正确，请运行 ibmcloud target -r 后接正确的区域。例如，若区域服务端点为 us-east ，则运行 ibmcloud target -r us-east 。

要查看您的云资源，请运行 ibmcloud resource groups 。此命令应该能够检索您的资源组并产生类似的输出（您资源的名称和 ID 将有所不同）。

输出：

Retrieving all resource groups under account f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888 as your.email@email.com...

OK

Name ID Default Group State

watsonx 93018fa55c342de104afb8jje20c222c false ACTIVE

itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff 48bbeb07ec5a4994b2fd39beb6027090 false ACTIVE

接下来，通过运行 ibmcloud target -g RESOURCE_GROUP 来定位特定资源。在这个例子中，命令将是 ibmcloud target -g itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff 。

这个结果在输出中应该是相似的。

输出：

Targeted resource group itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff

API endpoint: https://cloud.ibm.com

Region: us-south

User: your.email@email.com

Account: itz-watsonx-event-001 (f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888) <-> 3021952

Resource group: itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff