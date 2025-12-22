使用 watsonx Orchestrate ADK 和 IBM Cloud，通过 Langflow 构建自定义研究智能体

By Anna Gutowska

随着 AI 智能体的发展，一些企业反映对这些自主智能体的广泛采用持犹豫态度。1 一些挑战包括治理、伦理、人类与 AI 的协作、部署和可扩展性。然而，构建值得信赖的 AI 智能体并不需要很复杂。有了 IBM watsonx Orchestrate，这些问题可以一同得到缓解。在本教程中，您将学习如何使用 Langflow 和 watsonx Orchestrate 来构建可靠且可扩展的企业级智能体。

Langflow 是什么？

Langflow 是一个基于 Python 的开源框架，用于构建 AI 智能体和其他 AI 应用。Langflow 最初构建在它的母框架 LangChain 上。LangGraph 是同一系列中的另一个平台，也被用于通过基于图的架构构建智能体系统。Langflow 的与众不同之处在于其易于使用的拖放界面，用户可以在该界面中连接智能体组件来设计个性化的工作流或从预建的模板开始。作为这种低代码或无代码方法的替代方案，开发人员可以使用 Langflow API 构建自定义组件，并将分步智能体流程嵌入现有应用程序代码中。在本 Langflow 教程中，我们通过以下方式深入了解如何构建和部署智能体：

  1. 使用 IBM® watsonx Orchestrate® 作为软件即服务 (SaaS)，并结合 IBM Cloud®，将智能体 LangFlow 流导入为 MCP 服务器。
  2. 在本地使用 IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK) 导入基本 LangFlow 流程。

两种方法都对应于本教程的某一部分。注意，您也可以在 GitHub 上访问本教程。

我们开始吧！

先决条件

本教程需要：

  • 已安装最新版本的 Python
  • 用于创建 watsonx.ai 的 IBM Cloud 帐户项目 IDAPI 密钥。提供精简版和免费版服务套餐。
    • 您可以从项目内部获取项目 ID。点击管理选项卡。然后，从常规页面的详细信息部分复制项目 ID。您需要此 ID 来完成本教程的 ADK 部分。
  • watsonx Orchestrate 帐户（可以是试用帐户）。如果您还没有账户，请点击这里进行注册以获得 30 天免费试用。查看文档，了解有关如何在 IBM Cloud 上获得试用访问权限的详细说明。
  • 已安装 IBM watsonx Orchestrate ADK。请按照此处的官方文档设置和安装 ADK。
    • 注意：如果您之前安装过 ADK 2.0 之前的 watsonx Orchestrate 开发者版本，请在升级之前先运行 Orchestrate 服务器重置来移除所有容器。watsonx Orchestrate 开发者版本不再依赖外部容器引擎。在升级前未能重置可能导致消耗不必要系统资源的多次应用安装，并引起端口冲突。
  • IBM Cloud CLI 已安装。MacOS、Linux 和 Windows 的安装命令可以在入门指南中找到。

请注意，没有这些要求，将无法复制本教程。

步骤：IBM Cloud

步骤 1. 配置您的 IBM Cloud 环境

在终端中运行以下命令。系统将提示您使用 IBMid 登录您的 IBM Cloud 帐户。如果您有多个帐户，则需要选择一个帐户。

ibmcloud login

注：凭据被拒？您可能是联合用户。再次登录时，使用 --sso 标记即可使用公司或企业单点登录 ID。有关使用联合 ID 登录的更多信息，请参阅文档。简而言之，当出现提示时，允许 URL 在默认浏览器中打开，并将出现的一次性代码粘贴回终端。

看到类似输出结果即表示登录成功。

输出：

API endpoint: https://cloud.ibm.com
Region: us-south
User: your.email@email.com
Account: itz-watsonx-event-001 (f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888) <-> 3021952
Resource group: No resource group targeted, use ‘ibmcloud target -g RESOURCE_GROUP’

注意：如果您发现区域不正确，请运行 ibmcloud target -r 后接正确的区域。例如，若区域服务端点为 us-east ，则运行 ibmcloud target -r us-east

要查看您的云资源，请运行 ibmcloud resource groups 。此命令应该能够检索您的资源组并产生类似的输出（您资源的名称和 ID 将有所不同）。

输出：

Retrieving all resource groups under account f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888 as your.email@email.com...
OK
Name ID Default Group State
watsonx 93018fa55c342de104afb8jje20c222c false ACTIVE
itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff 48bbeb07ec5a4994b2fd39beb6027090 false ACTIVE

接下来，通过运行 ibmcloud target -g RESOURCE_GROUP 来定位特定资源。在这个例子中，命令将是 ibmcloud target -g itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff

这个结果在输出中应该是相似的。

输出：

Targeted resource group itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff
API endpoint: https://cloud.ibm.com
Region: us-south
User: your.email@email.com
Account: itz-watsonx-event-001 (f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888) <-> 3021952
Resource group: itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff

步骤 2. 安装 IBM Cloud Code Engine CLI

借助 IBM Cloud® Code Engine，您几乎可以运行任何容器化工作负载，而无需管理服务器或基础架构。该平台支持从微服务和应用程序到批处理作业和事件驱动功能的各种功能。它还提供从源代码创建内置映像的功能。因为所有工作量共享同一个 Kubernetes 环境，它们自然集成。Code Engine 的设计理念是让基础设施不再成为您的负担，以便您可以专注于构建应用程序。安装 Code Engine CLI 是我们的下一步。在终端中运行以下命令。

ibmcloud plugin install code-engine -f

输出：

Looking up ‘code-engine’ from repository ‘IBM Cloud’...
Plug-in ‘code-engine[ce] 1.57.0’ found in repository ‘IBM Cloud’
Attempting to download the binary file...
74.08 MiB / 74.08 MiB [============================================] 100.00% 1s
77680050 bytes downloaded
Installing binary...
OK
Plug-in ‘code-engine 1.57.0’ was successfully installed into /your/path/to/code-engine. Use ‘ibmcloud plugin show code-engine’ to show its details.

太棒了！现在，让我们以 Code Engine 中的一个项目为目标。首先，通过运行 ibmcloud ce project list 显示项目列表。

输出：

Getting projects...
OK

Name ID Status Enabled Selected Tags Region Resource Group Age
ce-itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff 8991a30c-944f-422d-9e00-00789043e90e active true false us-south itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff 7m32s

Code Engine 项目对应用程序、作业和内部版本等实体进行分组。它是管理资源和控制对这些实体的访问的单元。如果您没有任何活动的 Code Engine 项目，运行 ibmcloud ce project create --name PROJECT_NAME ，并用您选择的项目名称替换 CE_PROJECT_NAME （例如“code-engine-project”）。

要定位特定项目，请运行 ibmcloud ce project select --name CE_PROJECT_NAME 。在这个例子中，命令将是 ibmcloud ce project select --name ce-itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff

输出：

Selecting project ‘ce-itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff’...
OK

注意：如果在此处遇到错误，请确保已使用 ibmcloud target -c ACCOUNT_ID -r REGION_NAME -g RESOURCE_GROUP_NAME 指定了正确的环境。

步骤 3. 使用 Code Engine CLI 设置 Langflow

要在使用 Code Engine CLI 的同时使用 Langflow，请运行以下命令。

ibmcloud ce app create \
--name langflow \
--image langflowai/langflow:latest \
--port 7860

此命令可能会运行几分钟。请勿干预，任其运行。

输出：

Creating application ‘langflow’...
Configuration ‘langflow’ is waiting for a Revision to become ready.
Ingress has not yet been reconciled.
Waiting for load balancer to be ready.
Run ‘ibmcloud ce application get -n langflow’ to check the application status.
OK

https://langflow.23h82g3y09cp.us-south.codeengine.appdomain.cloud

步骤 4. 连接 wxO 并激活 Langflow

在 Langflow 设置命令运行时，我们可以添加一个环境来与本地计算机和 SaaS 托管解决方案交互。

新的终端窗口中，激活您选择的目录中的虚拟环境。可以将 my-env 更改为您选择的任何环境名称。

python -m venv my-env

使用以下命令激活虚拟环境，如果使用了其他虚拟环境，则将 my-env 替换为您的环境名称：

MacOS/Linux：

source my-env/bin/activate

Windows：

my-env\Scripts\activate

现在，在您偏好的浏览器中，访问您的 IBM Cloud 资源列表，展开 AI/机器学习下拉菜单，选择活动的 wxO 资源。例如，它的名字应类似于“Watson Orchestrate-itz”，然后复制在凭据窗口中找到的 URL。请在浏览器中保持此页面打开状态，因为您稍后会用到它。在以下命令中，将 YOUR_WXO_RESOURCE_URL 替换为检索到的 URL，并在终端中激活的虚拟环境中运行该命令。

orchestrate env add \
-n langflow \
-u YOUR_WXO_RESOURCE_URL \
--type ibm_iam \
--activate

输出：

[INFO] - Environment ‘langflow’ has been created
Please enter WXO API key:

当提示输入 wxO API 密钥时，返回浏览器中打开的资源页面。不要输入位于您复制的 URL 上方的 API 密钥。相反，点击“启动 Watsonx Orchestrate”按钮。然后，点击屏幕右上角带有您姓名缩写的圆形图标，打开设置。选择 API 详情标签，点击生成 API 密钥按钮。接下来，输入 API 密钥的任意名称和描述，然后在“泄露操作”部分选择“禁用泄露的密钥”。最重要的是，在“会话管理”部分选择“是”，启用 CLI 登录的会话管理，然后点击“创建”。应该会显示您的 API 密钥。请在您刚才使用的终端复制粘贴密钥，以满足输入 wxO API 密钥的请求。

输出：

[INFO] - Environment ‘langflow’ is now active

太棒了！Langflow 现已启用。

步骤 5. 配置您的 Code Engine 资源

要建立稳定的 Code Engine 环境，使其在固定超时期限后不会删除 Langflow 应用程序，请再次打开浏览器。访问 IBM Cloud 容器概览。您应该能看到您的 Code Engine 项目显示为最新创建的项目。打开项目。接下来，打开 Langflow 应用程序。在配置标签页中，打开资源与缩放组件。我们在这里需要做的唯一更改是将最小实例数从 0 增加到 1。最后，单击部署按钮以应用此配置修订版。

完成此步骤后，点击测试应用程序按钮，然后点击应用程序 URL 超链接。此操作将打开我们的 IBM Cloud Langflow 实例。

自定义 Code Engine 配置

步骤 6. 构建您的流程

构建 Langflow 流程的方法有很多。您可以使用预构建的模板，也可以从头开始创建自己的模板。在本教程中，我们将深入了解后者。开始时，点击 + 空白流程。此示例演示了一个可以构建的流程，但您可以随意深入了解 Langflow 中内置的大量组件和集成。

  1. 从菜单中添加以下内置组件节点：

  • 聊天输入——接收聊天中的用户输入。

  • 聊天输出- 将流程输出返回给聊天中的用户。

  • 智能体-使用大型语言模型 (LLM) 集成来响应用户输入，可以连接到多个工具。2

  • MCP 工具- 连接到模型上下文协议 (MCP) 服务器，并将 MCP 服务器的功能作为工具公开，供智能体用于响应输入。2

  • IBM® watsonx.ai - 提供对 IBM watsonx.ai 模型的访问权限以生成文本。3

  • 新闻搜索 - 提取 Google News 内容并生成结构化的 DataFrame，其中包含每篇文章的标题、链接、出版日期和摘要。4

  • arXiv - 在 arXiv.org 中搜索相关论文，并以 DataFrame 格式输出结果。5

    最后，在菜单底部选择+ 新建自定义组件

    为了便于可视化，请按以下方式安排流程。

最终 Langflow 的屏幕截图

2.    将聊天输入组件连接到智能体组件的“输入”字段。

3.    将聊天输出组件连接到智能体组件的“响应”字段。

4.    在智能体组件中，从下拉列表中将“模型提供方”设置为“自定义”。若您使用的 Langflow 版本不同，可能只会看到“连接其他模型”。任何一种情况都是可以接受的。

5.     在 IBM Watsonx.ai 组件中，选择适合您 API 凭据的 watsonx.ai API 端点。接下来，将您的 watsonx.ai 项目 ID 和 API 密钥粘贴到相应的字段中。然后，选择所需的大语言模型名称。在本教程中，我们选择 openai/gpt-oss-120b 。确保将该组件设置为“语言模型”，而不是“模型响应”。这个设置很重要，因为我们想使用这个模型作为智能体的语言模型。因此，我们现在可以将 IBM watsonx.ai组件连接到智能体组件的“语言模型”字段中。

  • 注意：如果您更喜欢使用全局变量而不是直接粘贴 API 凭据，请点击屏幕右上角的个人资料图标，然后选择“设置” 。在“全局变量”部分，添加您的WATSONX_PROJECT_IDWATSONX_APIKEY 用于您作为本教程先决条件而生成的 watsonx.ai 连接。返回流程后，应能在“watsonx.ai 项目 ID”和“API 密钥”文本字段中看到一个地球图标。单击该图标，然后从下拉列表中选择适当的密钥。

6. 使用 arXiv新闻搜索自定义组件的切换开关启用工具模式。单击这些组件上的任意位置，即可在标题菜单中看到此切换开关。启用此模式后，您现在可以将这些组件连接到智能体组件的“工具”字段。arXivNews Search 组件已配置并准备使用。我们现在可以专注于配置其他组件。

7. 在自定义组件的标题菜单中，选择<>代码。在这里，我们可以通过编辑定义该组件的 Python 代码来定制其行为。6举个简单的例子，我们可以创建一个工具，返回今天的日期，并获取 LLM 原本无法访问的知识。请将以下样板代码替换为：

from langflow.custom.custom_component.component import Component
from langflow.io import MessageTextInput, Output
from langflow.schema.data import Data
from datetime import date

class CustomComponent(Component):
    display_name = “Date”
    description = “Returns today’s date.”
    documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”
    icon = “calendar-check”
    name = “CustomDateComponent”

    inputs = [] # No input needed

    outputs = [
        Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),
    ]

def build_output(self) -> Data:
    today = date.today()
    data = Data(value=today)
    self.status = data
    return data

继续并保存更改。现在，您应该看到组件反映了新的名称、描述和图标。

8. 您提供给智能体的工具数量完全取决于您。但是，请记住不要用太多工具让您的智能体不堪重负，因为这可能会影响性能和准确性。我们要启用的最后一个工具是 MCP 服务器。您可以连接到您选择的任何服务器。在本教程中，我们将连接到 Alpha Vantage MCP 服务器。7官方的 Alpha Vantage MCP 服务器通过使用 Model Context 协议，方便 LLM 和智能体获取实时和过去的库存数据。要连接该服务器，请在 MCP工具组件中打开“MCP 服务器”下拉菜单，点击+添加 MCP 服务器。在 STDIO 标签页中，给服务器提供任意名称，例如 “av_mcp”，并粘贴以下命令：uvx av-mcp YOUR_API_KEY 。要生成免费的 Alpha Vantage API 密钥，请访问 Alpha Vantage 官方网站并将其粘贴到命令中，替换 YOUR_API_KEY 占位符。添加服务器后，在组件节点的标题菜单中启用“工具模式”切换开关。您会看到一大堆“操作”工具列表。该结果表明与 MCP 服务器的连接成功。现在您可以将最后一个组件连接到智能体组件的“工具”字段。

添加 Alpha Vantage MCP 服务器

做得好！您的流程已完成，应类似于以下屏幕截图。

最终 Langflow 的屏幕截图

要验证研究管道是否按预期运行，请打开演习场并与您新建的智能体聊天！向智能体提出需要调用已连接工具的问题。一些示例输入值包括：

  • 简单来说：
    • “今天是几号？”
    • “给我找 5 篇关于量子计算的研究论文。”
  • 适中：
    • “分析过去 30 天内 IBM 的股票价格。”
  • 复杂：
    • “最近是否有任何消息表明 IBM 股票将上涨或下跌？”

您应该看到智能体调用其可用工具并生成正确的输出。如果您在此阶段体验到任何问题，请返回您的流程，确保您的凭据正确，并且您已按照每个步骤操作。

步骤 7. 将您的流程作为 MCP 服务器导入到 wxO

将此流程连接到 watsonx Orchestrate 的一种方法是将其作为 MCP 服务器。点击右上角的分享下拉菜单，然后选择“MCP 服务器”。点击进入“JSON”选项卡。您应该看到类似于以下示例的代码：

{
    “mcpServers”: {
    “lf-starter_project”: {
    “command”: “uvx”,
    “args”: [
        “mcp-proxy”,
        “https://langflow.23h82g3y09cp.us-south.codeengine.appdomain.cloud/api/v1/mcp/project/b797fbc9-cd21-46e9-bc23-8fa813f94810/sse”
            ]
        }    
    }    
}

复制 JSON 片段中的 URL。请注意，这将与前面的例子有所不同。返回终端，粘贴您的 MCP 服务器 URL 代替 MCP_SERVER_URL 占位符。在 watsonx Orchestrate CLI 中运行以下命令，我们可以将此 MCP 服务器作为工具包导入到平台中。

orchestrate toolkits add \
--kind mcp \
--name langflow_mcp \
--description “LangFlow MCP Server” \
--command “uvx mcp-proxy MCP_SERVER_URL” \
--tools “*”

输出：

[INFO] - Successfully imported tool kit langflow_mcp

步骤 8. 创建智能体并测试工具调用

在浏览器中，前往 Watsonx Orchestrate 并从头开始构建一个新的智能体。输入您智能体的姓名和描述。创建后，打开工具集标签，点击添加工具按钮。从那里选择从 MCP 服务器导入工具。在选择 MCP 服务器下拉菜单中，选择我们导入的服务器，通过切换激活激活工具，关闭窗口。接下来，点击部署。部署完成后，您可以在预览聊天窗口或折叠页面菜单中的聊天界面与您的智能体聊天。

让我们向智能体询问一下吧！例如：“查找 5 篇有关量子计算的研究论文”。

研究论文查询输出

太棒了！智能体聊天机器人的行为如预期般，不仅输出了正确的回答，还调用了正确的 arXiv 工具。请随意尝试不同的提示。

步骤：ADK 方法（本地）

采用这种方法时，不需要 Code Engine。这种方法使用 watsonx Orchestrate Developer Edition SDK（watsonx Orchestrate 的一个轻量级版本，可用作本地开发服务器）来建立本地开发环境。

先决条件

  • 机器规格
    • 16 GB 内存
    • 8 个核心
    • 25GB 磁盘空间

步骤 1. 安装 wxO Developer Edition SDK

在开始使用 Langflow 进行本地构建之前，请安装 WxO ADK 的开发者版。请注意，本教程的第一种方法不需要此开发者版本。

  1. 在您的首选 IDE 中，设置您的环境。创建一个名为 wxo-langflow-agent 的文件夹，用于存储所有智能体和工具。您可以在 Github 上找到这个项目，作为参考。文件夹结构应为：

    wxo-langflow-agent/
├── .env
├── tools/
└── agents/

2. 打开终端并激活虚拟环境。可以将 my-env 更改为您选择的任何环境名称。

python -m venv my-env

使用以下命令激活虚拟环境，如果使用了其他虚拟环境，则将 my-env 替换为您的环境名称：

MacOS/Linux：

source my-env/bin/activate

Windows：

my-env\Scripts\activate

3.  在 .env 文件中，设置以下环境变量。更多信息请参见设置指南

WO_DEVELOPER_EDITION_SOURCE=orchestrate
WO_INSTANCE=<service_instance_url>
WO_API_KEY=<wxo_api_key>

4.  运行以下命令安装 Watsonx Orchestrate Developer Edition 服务器。我们无需安装 Langflow，因为它已包含在 ADK 开发者版本中。--with-langflow 命令标志通过拉取必要的容器映像并执行初始配置来启用 Langflow 支持，从而使 Langflow 在本地可访问。

orchestrate server start -e <path-.env-file> --with-langflow

如果是首次激活服务器，此命令运行可能需要数分钟。

故障排除：如果您过去在 ADK 版本 2.0 之前安装了 watsonx Orchestrate 开发者版，并且在启动容器时遇到错误，请运行：

orchestrate server reset
orchestrate server purge
pip install --upgrade ibm-watsonx-orchestrate

输出结果的末尾部分应类似于以下示例。

输出：

[INFO] - Migration ran successfully.
[INFO] - Waiting for orchestrate server to be fully initialized and ready...
[INFO] - Orchestrate services initialized successfully
[INFO] - no local tenant found. A default tenant is created
[INFO] - You can run `orchestrate env activate local` to set your environment or `orchestrate chat start` to start the UI service and begin chatting.
[INFO] - Langflow has been enabled, the Langflow UI is available at http://localhost:7861

步骤 2. 激活本地 wxO 聊天用户界面

  1. watsonx Orchestrate ADK 将环境定义为您可以连接的 watsonx Orchestrate 实例。您的环境将是在笔记本电脑上运行的 Developer Edition 实例。您可以用命令 orchestrate env list 列出 CLI 当前可用的所有环境。默认情况下，您有一个 local 环境。您可以运行以下命令来激活 local 环境。

    Orchestrate ENV 激活本地

    输出：

    [信息] - 已找到本地租户
[信息] - 环境“local”现已激活

  2. 接下来，运行此命令以在默认浏览器中启动聊天用户界面。

    Orchestrate 聊天启动

    输出：

    [信息] - 聊天用户界面服务已成功启动。
[信息] - 正在等待用户界面组件初始化...
[信息] - 打开聊天界面，位置在 http://localhost:3000/chat-lite

步骤 3. 创建 Langflow 流程

如前面的输出所示，Langflow 编辑器可通过 watsonx Orchestrate 开发者版在端口 7861 上使用。

  1. 在您的网络浏览器中，导航至 http://localhost:7861
  2. 构建您的流程。我们可以重新利用本教程第一部分中构建的流程，或者您也可以构建自己的流程。在本教程的后续部分，您可能会发现为流程指定自定义名称和描述（而不是默认名称和描述）会很有帮助。您可以将光标悬停在屏幕顶部的流程名称上，然后单击铅笔图标来完成此操作。
  • 流程名称示例：研究智能体
  • 流程描述示例：新闻搜索、arXiv、今日日期和 Alpha Vantage API 的访问权限。

步骤 4. 将流程导入 wxO

我们可以深入了解将 Langflow 流程导入本地 watsonx Orchestrate 服务器的两个选项：

a) 将该流程导入为本地 MCP 服务器。

b) 将流程导入为 JSON。

选项 1：导入为本地 MCP 服务器

这一步骤与本教程前半部分中的步骤 7 类似，只有一些细微的差别。

  1. 点击 Langflow 右上角的 “共享” 下拉菜单，然后选择“MCP 服务器”。点击进入“JSON”选项卡。您应该会看到类似以下示例的代码：

    {
    "mcpServers": {
        "lf-starter_project": {
        "command": "uvx",
        "args": [
            "mcp-proxy",
            "http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/41c9434f-67bf-439e-8dac-b7bb09b1d1ca/sse"
            ]
        }
    }
}

  2. 复制 JSON 片段中的 URL。请注意，这将与前面的例子有所不同。返回终端，使用您的 URL 而不是以下示例 URL 粘贴以下命令。 与我们在使用 IBM Cloud 时运行的命令不同，在这里您必须将localhost 替换为host .docker.in ternal。 以下是一个示例：

    orchestrate toolkits add \
    --kind mcp \
    --name langflow_research_mcp \
    --description "LangFlow MCP Server" \
    --command "uvx mcp-proxy http://host.docker.internal:7861/api/v1/mcp/project/41c9434f-67bf-439e-8dac-b7bb09b1d1ca/sse" \
    --tools "*"

    输出：

    [信息] - 已成功导入工具包 langflow_research_mcp

  3. 在浏览器上运行的 watsonx Orchestrate 本地实例中，单击“创建新智能体”，然后输入新智能体的名称和描述。然后，点击 创建 按钮。

Watson Orchestrate 运行“在本地创建智能体”的屏幕截图

4.    在工具集选项卡中，点击添加工具按钮。选择“本地实例”以添加我们已导入的 MCP 服务器，勾选对应已导入 MCP 服务器的框，然后点击添加到智能体

展示如何将 MCP 服务器添加为工具的屏幕截图

5.    开始聊天！

使用 MCP 服务器作为工具的智能体聊天

选项 2：导入为 JSON

作为将流程导入为 MCP 服务器的替代方案，我们可以使用 ADK 以导出的 JSON 文件形式导入流程。

1.这种方法最适合简单的流程。出于演示目的，我们使用此流程：

Langflow 中的 arXiv 工具

单击分享按钮并选择导出，将流程导出为 JSON 格式。输入您想要的工具/流程的任何名称和描述。工具名称只能包含字母数字字符和下划线，并且不能以数字或下划线开头。

2. 将新导出的 JSON 文件添加到 tools 文件夹。

3.  运行以下命令将您的流程导入到 watsonx Orchestrate。

orchestrate tools import -k langflow -f tools/arxiv.json

4.  将 Langflow 流程导入为工具后，后续步骤是将其连接到智能体系统。要完成此步骤，您可以在 watsonx Orchestrate 用户界面中创建新智能体，或者将以下智能体定义复制到 agents 文件夹中的新 arxiv_agent.yml 文件。

kind: native
name: arxiv_agent
display_name: ArXiv Agent
description: Access to arXiv tool.
context_access_enabled: true
context_variables: []
llm: watsonx/ibm/granite-4-h-small
style: default
instructions: ‘’
guidelines: []
collaborators: []
tools:
- arxiv
knowledge_base: []
spec_version: v1

现在，通过运行以下命令导入简单智能体：

orchestrate agents import -f agents/arxiv_agent.yml

5.  刷新本地运行的 watsonx Orchestrate 聊天用户界面的浏览器，以查看我们的更改是否已反映出来。在智能体下拉菜单中，选择“ArXiv 智能体”，并提出需要使用 arXiv 工具的问题！

提示示例：“给我找 5 篇关于量子计算的研究论文。”

输出：

与本地 arXiv 智能体聊天

太棒了！智能体认为有必要为此用户查询调用 arxiv 工具。工具输出将显示在折叠的推理流程中，并作为响应显示在聊天窗口中。

总结

本教程为您提供了利用 Langflow 和 watsonx Orchestrate 构建强大、可扩展的企业级智能体的关键技能。您学习了如何使用 watsonx Orchestrate 作为软件即服务 (SaaS) 以及 IBM Cloud，将智能体式 LangFlow 流导入为 MCP 服务器。此外，您现在还熟悉了在本地使用 IBM® watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK) 时如何导入基本的 LangFlow 流程。通过按照分步说明进行操作，您已经学会了设计、开发和部署会调用自定义和预构建工具来解决用户查询的智能体。借助 Langflow 直观的可视化界面，您可以创建复杂的工作流，而 watsonx Orchestrate 则帮助您高效管理和扩展这些智能体。下一步，通过处理实际用例来运用从本教程中获得的知识。选择组织内可从自动化中获益的具体业务问题或流程，并设计基于 Langflow 和 watsonx Orchestrate 的解决方案来加以解决。这种实践体验将巩固您的理解，并帮助您确定需要进一步改进或探索的领域。

如果遇到问题或有任何疑问，请查阅文档。故障排除指南涵盖了大多数常见问题。您还可以评论 GitHub issues，看看其他人是否遇到过类似的问题。

作者

Anna Gutowska

AI Engineer, Developer Advocate

IBM

2025 年主要战略技术趋势：AI智能体

下载这份 Gartner 研究报告，了解agentic AI 对 IT 领导者的潜在机遇和风险，以及如何为这一新一轮 AI 创新做好准备。

资源

保障智能体的安全

AI 模型反转攻击的平均成本现已达到 600 万美元，这暴露了在保护 AI 系统和敏感数据方面日益严峻的挑战。
以企业级规模设计 AI 原生航空公司

当利润微薄时，任何低效环节都至关重要。尽管旧版系统持续限制着 AI 在航空业的潜力，利雅得航空选择了一条不同的道路。利雅得航空与 IBM 合作，打造了全球首家 AI 原生航空公司，重新定义了更智能、更快捷、更直观的旅行方式。
2030 年的企业：为持续创新而设计

了解我们对 2030 年最成功企业的五大预测，以及领导者可以采取哪些步骤来获得 AI 优先优势。
AI 治理势在必行：法规演变与智能体 AI 的兴起

了解不断演变的法规与 AI 智能体的涌现，正如何重塑对稳健 AI 治理框架的需求。
智能体 AI 详解

IBM 的 Techsplainers 系列从核心概念到实际用例，为您解析智能体 AI 的关键要点。清晰简短的节目助您快速掌握基础知识。
解锁 AI 投资回报率：企业生产力战术指南

学习久经验证的策略，以 AI 和创新为核心，提高生产力并推动企业转型。
AI 智能体与助手如何助力您的组织

深入阅读这份全面指南，它解析了关键用例与核心能力，并提供分步建议，助您为业务选择正确的解决方案。
利用 AI 智能体和助手重塑业务生产力

了解 AI 智能体和 AI 助手如何协同工作以实现新的生产力水平。
试用 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。
从推行 AI 项目到实现盈利：智能体式 AI 如何维持财务回报

了解各组织如何从孤立的 AI 试点项目，转向借助智能体式 AI 推动核心业务转型。

Omdia 赋能智能报告：AI 智能体的影响

了解如何使用 AI 智能体解锁生成式 AI 的全部潜力。

AI 智能体将如何重塑生产力

学习如何使用 AI 来提高创造力和效率，并开始适应与 AI 智能体密切合作的未来。
开拓代理型企业新时代：利用 AI 全面赋能技术资产

随时了解新兴的 AI 智能体，这是 AI 革命中的一个根本性突破点。
智能体的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用和 Google 为 AI 生成文本添加水印

在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。

Comparus 如何使用“银行助理”

Comparus 使用了 watsonx.ai 的解决方案，并令人印象深刻地展示了会话式银行业务作为新型互动模式的潜力。
相关解决方案
IBM AI 智能体开发

借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。

 

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
AI 咨询与服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

 深入了解人工智能服务
采取下一步行动

无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。

  1. 探索 watsonx Orchestrate
  2. 深入了解 watsonx.ai
脚注

1. Satyadhar Joshi。“Review of Autonomous Systems and Collaborative AI Agent Frameworks”。 International Journal of Science and Research Archive，卷14，第 2 期，2025 年 2 月 28 日，页码 961–972，https://ijsra.net/content/review-autonomous-systems-and-collaborative-ai-agent-frameworks

2 “智能体 | Langflow 文档。”Langflow.org ，2025，docs.langflow.org/components-agents。

3 “IBM | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/bundles-ibm。

4 “数据 | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/components-data。

5 “ArXiv | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/bundles-arxiv。

6 “组件概述 | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/concepts-components。

7 “Alpha Vantage MCP for Stock Market Data”。Alphavantage.co，2025 年，mcp.alphavantage.co/。