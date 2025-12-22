随着 AI 智能体的发展，一些企业反映对这些自主智能体的广泛采用持犹豫态度。1 一些挑战包括治理、伦理、人类与 AI 的协作、部署和可扩展性。然而，构建值得信赖的 AI 智能体并不需要很复杂。有了 IBM watsonx Orchestrate，这些问题可以一同得到缓解。在本教程中，您将学习如何使用 Langflow 和 watsonx Orchestrate 来构建可靠且可扩展的企业级智能体。
Langflow 是一个基于 Python 的开源框架，用于构建 AI 智能体和其他 AI 应用。Langflow 最初构建在它的母框架 LangChain 上。LangGraph 是同一系列中的另一个平台，也被用于通过基于图的架构构建智能体系统。Langflow 的与众不同之处在于其易于使用的拖放界面，用户可以在该界面中连接智能体组件来设计个性化的工作流或从预建的模板开始。作为这种低代码或无代码方法的替代方案，开发人员可以使用 Langflow API 构建自定义组件，并将分步智能体流程嵌入现有应用程序代码中。在本 Langflow 教程中，我们通过以下方式深入了解如何构建和部署智能体：
两种方法都对应于本教程的某一部分。注意，您也可以在 GitHub 上访问本教程。
我们开始吧！
本教程需要：
请注意，没有这些要求，将无法复制本教程。
在终端中运行以下命令。系统将提示您使用 IBMid 登录您的 IBM Cloud 帐户。如果您有多个帐户，则需要选择一个帐户。
注：凭据被拒？您可能是联合用户。再次登录时，使用
看到类似输出结果即表示登录成功。
输出：
注意：如果您发现区域不正确，请运行
要查看您的云资源，请运行
输出：
接下来，通过运行
这个结果在输出中应该是相似的。
输出：
借助 IBM Cloud® Code Engine，您几乎可以运行任何容器化工作负载，而无需管理服务器或基础架构。该平台支持从微服务和应用程序到批处理作业和事件驱动功能的各种功能。它还提供从源代码创建内置映像的功能。因为所有工作量共享同一个 Kubernetes 环境，它们自然集成。Code Engine 的设计理念是让基础设施不再成为您的负担，以便您可以专注于构建应用程序。安装 Code Engine CLI 是我们的下一步。在终端中运行以下命令。
输出：
太棒了！现在，让我们以 Code Engine 中的一个项目为目标。首先，通过运行
输出：
Code Engine 项目对应用程序、作业和内部版本等实体进行分组。它是管理资源和控制对这些实体的访问的单元。如果您没有任何活动的 Code Engine 项目，运行
要定位特定项目，请运行
输出：
注意：如果在此处遇到错误，请确保已使用
要在使用 Code Engine CLI 的同时使用 Langflow，请运行以下命令。
此命令可能会运行几分钟。请勿干预，任其运行。
输出：
在 Langflow 设置命令运行时，我们可以添加一个环境来与本地计算机和 SaaS 托管解决方案交互。
在新的终端窗口中，激活您选择的目录中的虚拟环境。可以将
使用以下命令激活虚拟环境，如果使用了其他虚拟环境，则将
MacOS/Linux：
Windows：
现在，在您偏好的浏览器中，访问您的 IBM Cloud 资源列表，展开 AI/机器学习下拉菜单，选择活动的 wxO 资源。例如，它的名字应类似于“Watson Orchestrate-itz”，然后复制在凭据窗口中找到的 URL。请在浏览器中保持此页面打开状态，因为您稍后会用到它。在以下命令中，将
输出：
当提示输入 wxO API 密钥时，返回浏览器中打开的资源页面。不要输入位于您复制的 URL 上方的 API 密钥。相反，点击“启动 Watsonx Orchestrate”按钮。然后，点击屏幕右上角带有您姓名缩写的圆形图标，打开设置。选择 API 详情标签，点击生成 API 密钥按钮。接下来，输入 API 密钥的任意名称和描述，然后在“泄露操作”部分选择“禁用泄露的密钥”。最重要的是，在“会话管理”部分选择“是”，启用 CLI 登录的会话管理，然后点击“创建”。应该会显示您的 API 密钥。请在您刚才使用的终端复制粘贴密钥，以满足输入 wxO API 密钥的请求。
输出：
太棒了！Langflow 现已启用。
要建立稳定的 Code Engine 环境，使其在固定超时期限后不会删除 Langflow 应用程序，请再次打开浏览器。访问 IBM Cloud 容器概览。您应该能看到您的 Code Engine 项目显示为最新创建的项目。打开项目。接下来，打开 Langflow 应用程序。在配置标签页中，打开资源与缩放组件。我们在这里需要做的唯一更改是将最小实例数从 0 增加到 1。最后，单击部署按钮以应用此配置修订版。
完成此步骤后，点击测试应用程序按钮，然后点击应用程序 URL 超链接。此操作将打开我们的 IBM Cloud Langflow 实例。
构建 Langflow 流程的方法有很多。您可以使用预构建的模板，也可以从头开始创建自己的模板。在本教程中，我们将深入了解后者。开始时，点击 + 空白流程。此示例演示了一个可以构建的流程，但您可以随意深入了解 Langflow 中内置的大量组件和集成。
聊天输入——接收聊天中的用户输入。
聊天输出- 将流程输出返回给聊天中的用户。
智能体-使用大型语言模型 (LLM) 集成来响应用户输入，可以连接到多个工具。2
MCP 工具- 连接到模型上下文协议 (MCP) 服务器，并将 MCP 服务器的功能作为工具公开，供智能体用于响应输入。2
IBM® watsonx.ai - 提供对 IBM watsonx.ai 模型的访问权限以生成文本。3
新闻搜索 - 提取 Google News 内容并生成结构化的 DataFrame，其中包含每篇文章的标题、链接、出版日期和摘要。4
arXiv - 在 arXiv.org 中搜索相关论文，并以 DataFrame 格式输出结果。5
最后，在菜单底部选择+ 新建自定义组件。
为了便于可视化，请按以下方式安排流程。
2. 将聊天输入组件连接到智能体组件的“输入”字段。
3. 将聊天输出组件连接到智能体组件的“响应”字段。
4. 在智能体组件中，从下拉列表中将“模型提供方”设置为“自定义”。若您使用的 Langflow 版本不同，可能只会看到“连接其他模型”。任何一种情况都是可以接受的。
5. 在 IBM Watsonx.ai 组件中，选择适合您 API 凭据的 watsonx.ai API 端点。接下来，将您的 watsonx.ai 项目 ID 和 API 密钥粘贴到相应的字段中。然后，选择所需的大语言模型名称。在本教程中，我们选择
6. 使用 arXiv 、新闻搜索和自定义组件的切换开关启用工具模式。单击这些组件上的任意位置，即可在标题菜单中看到此切换开关。启用此模式后，您现在可以将这些组件连接到智能体组件的“工具”字段。arXiv 和 News Search 组件已配置并准备使用。我们现在可以专注于配置其他组件。
7. 在自定义组件的标题菜单中，选择<>代码。在这里，我们可以通过编辑定义该组件的 Python 代码来定制其行为。6举个简单的例子，我们可以创建一个工具，返回今天的日期，并获取 LLM 原本无法访问的知识。请将以下样板代码替换为：
继续并保存更改。现在，您应该看到组件反映了新的名称、描述和图标。
8. 您提供给智能体的工具数量完全取决于您。但是，请记住不要用太多工具让您的智能体不堪重负，因为这可能会影响性能和准确性。我们要启用的最后一个工具是 MCP 服务器。您可以连接到您选择的任何服务器。在本教程中，我们将连接到 Alpha Vantage MCP 服务器。7官方的 Alpha Vantage MCP 服务器通过使用 Model Context 协议，方便 LLM 和智能体获取实时和过去的库存数据。要连接该服务器，请在 MCP工具组件中打开“MCP 服务器”下拉菜单，点击+添加 MCP 服务器。在 STDIO 标签页中，给服务器提供任意名称，例如 “av_mcp”，并粘贴以下命令：
做得好！您的流程已完成，应类似于以下屏幕截图。
要验证研究管道是否按预期运行，请打开演习场并与您新建的智能体聊天！向智能体提出需要调用已连接工具的问题。一些示例输入值包括：
您应该看到智能体调用其可用工具并生成正确的输出。如果您在此阶段体验到任何问题，请返回您的流程，确保您的凭据正确，并且您已按照每个步骤操作。
将此流程连接到 watsonx Orchestrate 的一种方法是将其作为 MCP 服务器。点击右上角的分享下拉菜单，然后选择“MCP 服务器”。点击进入“JSON”选项卡。您应该看到类似于以下示例的代码：
复制 JSON 片段中的 URL。请注意，这将与前面的例子有所不同。返回终端，粘贴您的 MCP 服务器 URL 代替
输出：
在浏览器中，前往 Watsonx Orchestrate 并从头开始构建一个新的智能体。输入您智能体的姓名和描述。创建后，打开工具集标签，点击添加工具按钮。从那里选择从 MCP 服务器导入工具。在选择 MCP 服务器下拉菜单中，选择我们导入的服务器，通过切换激活激活工具，关闭窗口。接下来，点击部署。部署完成后，您可以在预览聊天窗口或折叠页面菜单中的聊天界面与您的智能体聊天。
让我们向智能体询问一下吧！例如：“查找 5 篇有关量子计算的研究论文”。
太棒了！智能体聊天机器人的行为如预期般，不仅输出了正确的回答，还调用了正确的 arXiv 工具。请随意尝试不同的提示。
采用这种方法时，不需要 Code Engine。这种方法使用 watsonx Orchestrate Developer Edition SDK（watsonx Orchestrate 的一个轻量级版本，可用作本地开发服务器）来建立本地开发环境。
在开始使用 Langflow 进行本地构建之前，请安装 WxO ADK 的开发者版。请注意，本教程的第一种方法不需要此开发者版本。
在您的首选 IDE 中，设置您的环境。创建一个名为
wxo-langflow-agent/ ├── .env ├── tools/ └── agents/
2. 打开终端并激活虚拟环境。可以将
使用以下命令激活虚拟环境，如果使用了其他虚拟环境，则将
MacOS/Linux：
Windows：
3. 在 .env 文件中，设置以下环境变量。更多信息请参见设置指南。
4. 运行以下命令安装 Watsonx Orchestrate Developer Edition 服务器。我们无需安装 Langflow，因为它已包含在 ADK 开发者版本中。
如果是首次激活服务器，此命令运行可能需要数分钟。
故障排除：如果您过去在 ADK 版本 2.0 之前安装了 watsonx Orchestrate 开发者版，并且在启动容器时遇到错误，请运行：
输出结果的末尾部分应类似于以下示例。
输出：
watsonx Orchestrate ADK 将环境定义为您可以连接的 watsonx Orchestrate 实例。您的环境将是在笔记本电脑上运行的 Developer Edition 实例。您可以用命令
orchestrate env list
local
local
Orchestrate ENV 激活本地
输出：
[信息] - 已找到本地租户
[信息] - 环境“local”现已激活
接下来，运行此命令以在默认浏览器中启动聊天用户界面。
Orchestrate 聊天启动
输出：
[信息] - 聊天用户界面服务已成功启动。
[信息] - 正在等待用户界面组件初始化...
[信息] - 打开聊天界面，位置在 http://localhost:3000/chat-lite
如前面的输出所示，Langflow 编辑器可通过 watsonx Orchestrate 开发者版在端口 7861 上使用。
我们可以深入了解将 Langflow 流程导入本地 watsonx Orchestrate 服务器的两个选项：
a) 将该流程导入为本地 MCP 服务器。
b) 将流程导入为 JSON。
这一步骤与本教程前半部分中的步骤 7 类似，只有一些细微的差别。
点击 Langflow 右上角的 “共享” 下拉菜单，然后选择“MCP 服务器”。点击进入“JSON”选项卡。您应该会看到类似以下示例的代码：
{
"mcpServers": {
"lf-starter_project": {
"command": "uvx",
"args": [
"mcp-proxy",
"http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/41c9434f-67bf-439e-8dac-b7bb09b1d1ca/sse"
]
}
}
}
复制 JSON 片段中的 URL。请注意，这将与前面的例子有所不同。返回终端，使用您的 URL 而不是以下示例 URL 粘贴以下命令。 与我们在使用 IBM Cloud 时运行的命令不同，在这里您必须将
localhost
host .docker.in
orchestrate toolkits add \
--kind mcp \
--name langflow_research_mcp \
--description "LangFlow MCP Server" \
--command "uvx mcp-proxy http://host.docker.internal:7861/api/v1/mcp/project/41c9434f-67bf-439e-8dac-b7bb09b1d1ca/sse" \
--tools "*"
输出：
[信息] - 已成功导入工具包 langflow_research_mcp
在浏览器上运行的 watsonx Orchestrate 本地实例中，单击“创建新智能体”，然后输入新智能体的名称和描述。然后，点击 创建 按钮。
4. 在工具集选项卡中，点击添加工具按钮。选择“本地实例”以添加我们已导入的 MCP 服务器，勾选对应已导入 MCP 服务器的框，然后点击添加到智能体。
5. 开始聊天！
作为将流程导入为 MCP 服务器的替代方案，我们可以使用 ADK 以导出的 JSON 文件形式导入流程。
1.这种方法最适合简单的流程。出于演示目的，我们使用此流程：
单击分享按钮并选择导出，将流程导出为 JSON 格式。输入您想要的工具/流程的任何名称和描述。工具名称只能包含字母数字字符和下划线，并且不能以数字或下划线开头。
2. 将新导出的 JSON 文件添加到
3. 运行以下命令将您的流程导入到 watsonx Orchestrate。
4. 将 Langflow 流程导入为工具后，后续步骤是将其连接到智能体系统。要完成此步骤，您可以在 watsonx Orchestrate 用户界面中创建新智能体，或者将以下智能体定义复制到
现在，通过运行以下命令导入简单智能体：
5. 刷新本地运行的 watsonx Orchestrate 聊天用户界面的浏览器，以查看我们的更改是否已反映出来。在智能体下拉菜单中，选择“ArXiv 智能体”，并提出需要使用 arXiv 工具的问题！
提示示例：“给我找 5 篇关于量子计算的研究论文。”
输出：
太棒了！智能体认为有必要为此用户查询调用
本教程为您提供了利用 Langflow 和 watsonx Orchestrate 构建强大、可扩展的企业级智能体的关键技能。您学习了如何使用 watsonx Orchestrate 作为软件即服务 (SaaS) 以及 IBM Cloud，将智能体式 LangFlow 流导入为 MCP 服务器。此外，您现在还熟悉了在本地使用 IBM® watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK) 时如何导入基本的 LangFlow 流程。通过按照分步说明进行操作，您已经学会了设计、开发和部署会调用自定义和预构建工具来解决用户查询的智能体。借助 Langflow 直观的可视化界面，您可以创建复杂的工作流，而 watsonx Orchestrate 则帮助您高效管理和扩展这些智能体。下一步，通过处理实际用例来运用从本教程中获得的知识。选择组织内可从自动化中获益的具体业务问题或流程，并设计基于 Langflow 和 watsonx Orchestrate 的解决方案来加以解决。这种实践体验将巩固您的理解，并帮助您确定需要进一步改进或探索的领域。
如果遇到问题或有任何疑问，请查阅文档。故障排除指南涵盖了大多数常见问题。您还可以评论 GitHub issues，看看其他人是否遇到过类似的问题。
当利润微薄时，任何低效环节都至关重要。尽管旧版系统持续限制着 AI 在航空业的潜力，利雅得航空选择了一条不同的道路。利雅得航空与 IBM 合作，打造了全球首家 AI 原生航空公司，重新定义了更智能、更快捷、更直观的旅行方式。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
1. Satyadhar Joshi。“Review of Autonomous Systems and Collaborative AI Agent Frameworks”。 International Journal of Science and Research Archive，卷14，第 2 期，2025 年 2 月 28 日，页码 961–972，https://ijsra.net/content/review-autonomous-systems-and-collaborative-ai-agent-frameworks。
2 “智能体 | Langflow 文档。”Langflow.org ，2025，docs.langflow.org/components-agents。
3 “IBM | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/bundles-ibm。
4 “数据 | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/components-data。
5 “ArXiv | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/bundles-arxiv。
6 “组件概述 | Langflow 文档”。Langflow.org，2025 年，docs.langflow.org/concepts-components。
7 “Alpha Vantage MCP for Stock Market Data”。Alphavantage.co，2025 年，mcp.alphavantage.co/。