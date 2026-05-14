AI 智能体蔓延反映了企业的技术发展速度超出了组织的治理能力这一最新形势。这种发展模式正以越来越快的速度重复上演。例如，SaaS 蔓延和影子 IT 是云技术导致的：云技术让新软件更易于采用，而负责集中管理的 IT 部门往往对各部门采用的新软件并不知情。

智能体式 AI 具备重塑工作流、构建高效人机合作的潜力，因此得到了广泛的采用。根据 IBM 的内部研究，大多数企业已经在某种程度上使用 AI 智能体。

随着能够快速创建智能体的 AI 工具大量涌现，构建智能体工具不再必须依赖软件工程师，漫长的微调过程也不复存在。Microsoft 的 Copilot Studio 和 Salesforce 的 AgentForce 等工具支持低代码和无代码智能体开发选项，这些功能强大的解决方案同时还鼓励跨部门快速部署。同一项 IBM 内部研究发现，大量企业表示 AI 蔓延已经带来了安全风险，并造成了不必要的复杂性。

这带来了重大影响：大型企业中几乎每个部门都有部署自主 AI 智能体的能力，但却缺乏控制和管理这些庞大网络的机制。然而，AI 和智能体平台开发的民主化，以及这类技术所承诺的真正商业收益，让大家很难放弃使用它们。负责任地治理 AI 智能体需要集中式、有针对性的方法，大规模监控和优化智能体行为。

缺乏可扩展模型来控制整个组织的 AI 使用，也阻碍了整个企业范围内的协调工作。在 IBM 最新一期 Mixture of Experts 播客中，Matt Kosinski 表示：“没有哪个客户的组织中不存在至少 60 起由影子 IT、影子 AI 引发的随机 AI 行为。而且每个部门和高管都声称，实际上我才是获得采购、人力资源或这个业务部门授权的负责人。”