研究人员称，尽管许多独立的框架专门关注 AI 信任、AI 风险或 AI 安全，但它们的整合和同步具有挑战性。这种缺乏协调的情况可能会导致 AI 管理碎片化。它还可能导致在 AI 实施和 AI 实践产生的风险和安全后果方面存在知识差距。

然而，AI TRiSM 框架提供了一种统一的方法，整合不同框架的核心组件以实现更全面的 AI 技术管理。

AI TRiSM 的支持者认为该框架对于降低与生成性 AI（例如大型语言模型(LLM)）的进步和日益频繁的使用相关的风险和网络威胁非常重要。生成式 AI 的使用会增加组织的攻击面，使黑客能够进行更复杂的网络攻击，并引发新的道德忧虑。AI TRiSM 应用在医疗保健和金融等领域的益处包括降低风险、增强模型监控措施，以及防范对抗性攻击和未经授权的访问。3