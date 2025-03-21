研究人员称，尽管许多独立的框架专门关注 AI 信任、AI 风险或 AI 安全，但它们的整合和同步具有挑战性。这种缺乏协调的情况可能会导致 AI 管理碎片化。它还可能导致在 AI 实施和 AI 实践产生的风险和安全后果方面存在知识差距。
然而，AI TRiSM 框架提供了一种统一的方法，整合不同框架的核心组件以实现更全面的 AI 技术管理。
AI TRiSM 的支持者认为该框架对于降低与生成性 AI（例如大型语言模型(LLM)）的进步和日益频繁的使用相关的风险和网络威胁非常重要。生成式 AI 的使用会增加组织的攻击面，使黑客能够进行更复杂的网络攻击，并引发新的道德忧虑。AI TRiSM 应用在医疗保健和金融等领域的益处包括降低风险、增强模型监控措施，以及防范对抗性攻击和未经授权的访问。3
Gartner 表示：“AI 信任、风险和安全管理 (AI TRiSM) 可确保：
公平性通常涉及在 AI 开发生命周期期间减少或消除 AI 模型和数据中的偏见。AI 模型吸收了可以嵌入其训练数据中的社会偏见。反映社会不平等情况的有偏倚的数据收集可能会在信用评分、招聘和其他领域对历史上的边缘化群体造成伤害。
识别和化解 AI 中的偏见需要指导、管理和监控组织的 AI 活动的能力。这可以通过人工智能治理来实现，具体来说，即制定政策和实践来指导负责任的 AI 开发和 AI 技术的使用。
可靠性通常是指某事物在特定条件下、特定时间内按预期或要求运作的能力。就 AI 系统而言，满足性能预期包括在可能与系统生命周期一样长的时间内提供正确的输出。5
人工智能治理软件可使公司自动记录和监控模型信息（包括 AI 开发活动），以支持审计；开展模型风险评估；评估模型性能并防止生成有害内容；确保监管合规。虽然一些治理工具仅限于为组织内部创建的 AI 模型，但其他工具可应用于在第三方平台（例如 Amazon Bedrock 和 Microsoft Azure）创建的模型。
据 Gartner 网络研讨会所述，AI 运行时检查与执行功能涵盖 AI 模型、AI 应用程序及 AI 智能体。AI 模型、AI 应用程序及 AI 智能体确保“符合内外部控制要求”，AI 应用程序则提供“基于上下文的访问控制和动态上下文数据分类”。6
在企业 AI 的部署和管理中，实施 AI TRiSM 的用例有很多。这包括：
医疗专业人员越来越多地将 AI 驱动的工具用于各种用途，从医疗设备自动化到图像分析。AI TRiSM 方案可保护这些系统中的医疗数据免遭泄露。例如，访问控制等措施能降低未授权访问风险。
当使用包含人口统计偏差的数据集来训练 AI 算法时，结果可能会有偏倚。这一直是金融行业的一个已知问题，影响贷款审批、利息费用等。在丹麦，丹麦商业协会通过执行公平性测试来执行 AI TRiSM 实践，以验证监督金融交易的 AI 模型的预测，并提高客户信任度。7
除提升金融交易公平性外，AI TRiSM 措施有助于保护金融机构的欺诈检测系统免受对抗性攻击。8这些 AI 解决方案还有助银行遵守有关消费者保护和敏感信息保障的法律要求。
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1 Gartner 词汇表，AI TRiSM，https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/ai-trism。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在本文中使用。保留所有权利。
2、4 Gartner 文章，解决 AI 模型中的信任、风险和安全问题，Avivah Litan，2024 年 12 月 24 日，https://www.gartner.com/en/articles/ai-trust-and-ai-risk。
3, 7“人工智能信任、风险与安全管理（AI TRiSM）：框架、应用程序、挑战及未来研究方向。”Expert Systems with Applications。2024 年 4 月 15 日。
5 “AI 风险与可信度。”美国国家标准与技术研究院 (NIST)。2025 年 2 月 23 日访问。
6 人工智能治理、信任、风险和安全的 Gartner 管理框架。[网络研讨会] Gartner。2025 年 1 月 28 日访问，议程 | 人工智能治理、信任、风险和安全的 Gartner 管理框架
8 ”人工智能在现代金融中的作用：当前应用与未来前景”。Applied and Computational Engineering。2024 年 12 月。