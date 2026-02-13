AI 智能体还需要人类吗？本周“Mixture of Experts”节目将邀请来自 Security Intelligence 的 Matt Kosinski 担任客座主持人，与 Mihai Criveti、Martin Keen 和 Kush Varshney 共同探讨相关话题。
我们将解读 Google 和 DeepMind 在印度造价高达 2,000 亿美元的 AI 基础设施投资计划——“史上规模最大的 AI 基础设施交易”。这究竟是主权、地理问题，还是另有其他原因？Anthropic 研究员 Nicholas Carlini 利用 Claude 自主构建可完全运行的 10 万行 C 编译器。我们的专家将探讨这究竟是令人印象深刻的技术成果，还是不可避免的行业趋势，以及这对人类开发人员的意义。然而，发人深省的现实问题在于：36% 的 AI 智能体技能存在安全漏洞。最后，针对 IT 领导者对 AI 投资回报率 (ROI) 的质疑，我们将探讨从“部署方式”向“所需成本”的转变，以及基于价值的定价模式能否彻底改变局面。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。
本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
欺骗 AI 智能体需要什么？事实证明，不需要很多。小组成员 Nick Bradley、Claire Nuñez 和 Jeff Crume 与主持人 Matt Kosinski 讨论了几种劫持 AI 智能体和破坏防护措施的新方法。
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