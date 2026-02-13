AI 智能体还需要人类吗？本周“Mixture of Experts”节目将邀请来自 Security Intelligence 的 Matt Kosinski 担任客座主持人，与 Mihai Criveti、Martin Keen 和 Kush Varshney 共同探讨相关话题。

我们将解读 Google 和 DeepMind 在印度造价高达 2,000 亿美元的 AI 基础设施投资计划——“史上规模最大的 AI 基础设施交易”。这究竟是主权、地理问题，还是另有其他原因？Anthropic 研究员 Nicholas Carlini 利用 Claude 自主构建可完全运行的 10 万行 C 编译器。我们的专家将探讨这究竟是令人印象深刻的技术成果，还是不可避免的行业趋势，以及这对人类开发人员的意义。然而，发人深省的现实问题在于：36% 的 AI 智能体技能存在安全漏洞。最后，针对 IT 领导者对 AI 投资回报率 (ROI) 的质疑，我们将探讨从“部署方式”向“所需成本”的转变，以及基于价值的定价模式能否彻底改变局面。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

1:22 - Google 在印度斥资 2,000 亿美元签订 AI 基础设施协议

7:54 – Claude 自主构建一个 C 编译器

26:25 - AI 智能体技能中的安全漏洞

39:44 - AI 投资回报率问题：衡量价值与成本

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