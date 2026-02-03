AI 智能体和 RevOps

收入运营 (RevOps) 是现代企业的核心职能，它将销售、营销、客户成功，有时还包括财务团队围绕共同的收入目标进行整合。AI 智能体通过实时数据主动优化流程，非常适合与 RevOps 团队合作。这类自主化软件系统在整个收入生命周期中提供了极具价值的自动化与智能化能力，近年来已开始推动 RevOps 的变革。
RevOps 这一领域诞生于 21 世纪初，旨在为彼此孤立的上市 (GTM) 运营团队提供单一可信信息源。统一收入团队不再通过零散的电子表格和独立使用的支持文档来管理收入流程，而是让组织在整个客户生命周期内实现业务战略与数据的协同一致。
这些整合团队的绩效通常优于使用其他模型的团队：根据 Garnter 的数据，75% 的高增长公司将在 2026 年采用 RevOps 流程。
但是，RevOps 转型，也使得组织大量采用各类独立的数据看板与平台。但随着时间推移，这类工具的复杂性给 RevOps 团队带来了冗余流程与繁重的人工工作，削弱了团队整合本应带来的效率提升。自动化和预测性AI帮助简化了一些流程，使团队能够预测流失率并优化销售战略。但是，AI有望通过主动实现工作流程自动化、为销售团队提供实时洞察分析以及规模化个性化客户参与来颠覆 RevOps。
与以往的 AI 工具不同，AI 智能体能够自主判断并执行操作，在极少人工干预的情况下优化 RevOps 工作。它们充分利用机器学习、自然语言处理和推理能力，在其定义的参数内处理复杂的多步骤工作流。
这些 AI 智能体可整合整个技术栈，从客户关系管理系统 (CRM)、营销自动化平台、客户体验工具及财务系统中获取数据。作为分析工具，它们凭借全局视角识别机遇与风险，具有极高的价值。与其他 AI 工具不同，智能体 AI 工具可以适应不断变化的条件，并将多个操作链接在一起，以实现特定的收入目标。通过统一数据并构建全组织反馈闭环，AI 智能体助力企业打造真正的跨职能收入增长引擎。
依托 AI 的工具，能够为深陷数据孤岛、人工流程与规模化挑战的 RevOps 团队带来变革性成果。AI 助手响应请求并提供建议，而 AI 智能体更进一步，自主运行复杂的工作流并调用外部工具。
尽管这两类技术经常配合使用，但这种从辅助支持到主动执行的转变，为 RevOps 团队带来了本质上截然不同的价值。在 RevOps 中应用 AI 智能体的核心优势包括：
AI 智能体为受手动数据流程困扰的组织提供显著优势。智能体 AI 可主动输入、清理和协调整个 RevOps 流程中的数据，从而消除冗余并减少将信息重新输入不同平台或工具所花费的时间。智能体还能执行日常行政工作，减少代价高昂的错误，同时让人类团队专注于价值更高的任务。
AI 智能体打破了数据孤岛，并在整个技术堆栈中创建统一的客户行为视图。智能体持续在系统间同步数据，确保无论访问地点如何，交互历史和收入数据保持一致。这种统一的数据基础支持团队之间的跨职能协作。在获得相应权限后，AI 智能体还可通过调用第三方信息来完善组织数据，形成全面的客户视图，这种跨系统的完整视图仅靠人工是无法实现的。
AI 智能体通过对海量数据集的实时分析来增强决策过程。这类系统能够识别收入趋势、预测客户行为，并揭示出人类分析师仅凭自身可能无法发现，或需要耗费大量时间才能挖掘的洞见。这使得 RevOps 团队能够及早发现潜在问题，从被动解决问题转变为增长驱动的举措。
AI 智能体可实现智能线索分配与客户账户指派。AI 智能体综合考量销售人员的专业能力、工作负荷等因素，优化客户分配流程，确保每个销售机会都能匹配到最合适的销售人员。
AI 智能体独立基于客户数据进行潜在客户评分，为销售团队提供关键情报。例如，某工业设备公司近期部署了 AI 智能体，根据客户份额与账户潜力对客户进行优先级排序，最终挖掘出新的销售机会，转化率提升了 40%。部分 AI 智能体可通过分析潜在客户行为或过往成功营销案例，自动撰写个性化触达信息，帮助销售团队扩大覆盖范围，同时保持内容与客户的精准匹配。
AI 智能体通过分析沟通模式和历史数据，主动监控交易，标记潜在机会或处于风险中的机会。它们还更新 CRM 记录，从电子邮件或销售电话记录中提取关键信息。该流程可确保销售数据实时更新，并减少销售人员的行政事务性工作。
在销售预测方面，AI 智能体能够整合多源数据，识别驱动成功的先行指标，并生成有理据的预测结果。这些系统可帮助销售主管了解一些变量（包括转化率和销售周期）的变化可能如何影响目标实现。部分 AI 智能体还能自动整理竞争态势摘要，辅助交易评审，让管理者将精力集中在辅导团队上，而非信息收集。
AI 智能体可以帮助 RevOps 团队弥合营销活动与收入之间的差距。这些智能体跨多个接触点跟踪完整的客户旅程，为营销团队提供关键情报。例如，智能体可以根据哪些渠道的投资回报率最高，自动调整营销费用分配。
AI 智能体通过持续分析行为数据与互动模式，实现受众动态细分。这些智能体不再依赖静态或过时的列表，而是支持 RevOps 团队根据当前实际情况进行细分，即使潜在客户或现有客户发生变化。这种方式让不具备深厚数据经验的营销人员，也能策划执行复杂的营销活动。例如，某日本健康运动公司采用受众智能体快速完成受众细分，使活动策划效率提升了 300%。
AI 智能体促进了营销自动化平台与 CRM 系统之间数据的顺畅流动，调和差异并通过第三方数据丰富记录。部分智能体可以实时监控营销活动的表现，识别表现不佳的资产并提出调整建议。
AI 智能体可以根据可靠的实时数据提供主动支持。这类智能体可以通过持续分析客户使用习惯、互动行为、NPS 与参与度指标，实时监控客户健康状态，在续约前提前识别出存在流失风险的客户。当出现预警信号时，AI 智能体工具还能自动触发干预措施，例如发送邮件或转接至客户成功经理。
AI 智能体可以帮助 RevOps 团队识别扩张机会，识别表明客户已准备好进行追加销售或交叉销售的使用模式。当客户接近使用量限制或团队规模扩大时，它们可能会发出警报。这些见解可以自动为客户成功经理生成任务。
AI 智能体能够自动化跟进流程，提供及时指导并推荐相关资源。例如，华盛顿州的 AAA 正在使用智能体 AI，根据客户的服务历史、保险详情和具体事件个性化服务呼叫。这种方式能够在客户提出需求后，主动预判并及时响应其诉求。
通过批量处理日常沟通与监控工作，AI 智能体能够让客户成功团队专注于与战略客户的高价值关系维护，同时确保所有客户都能得到稳定、持续的关注。
AI 智能体提高财务规划的准确性和速度。智能体通过监控合同条款并在数千笔交易中应用合规标准，主动自动化复杂的审计流程。这些 AI 智能体能够在问题扩大前主动标记异常情况，降低审计风险，并确保财务报表准确反映业务表现。
部分 AI 智能体会综合组织的数据，从其他 RevOps 职能中提取信息，包括销售管道和用户留存趋势。它们还可能整合季节性模式或经济指标等动态因素。这些智能体生成滚动预测，并随着新信息的出现而不断更新，使财务主管能够了解未来的业绩，并帮助首席财务官了解各种战略决策的财务影响。
AI 智能体可根据定价规则与合同条款自动生成精准报价，简化从报价到回款的全流程。AI 智能体还会将这些合同推送给对应负责人完成审批流程。近日，Salesforce 推出了一款智能体工具，员工可通过自然语言提交报价申请，使报价处理时长从数小时缩短至几分钟。
AI 智能体可以协助计费流程，将付款与发票匹配，并自动向逾期账户发送付款提醒，以此管理催收工作。
通过将财务数据与来自销售、营销和客户成功的运营指标对接，AI 智能体使财务团队成为真正的战略合作伙伴，推动盈利增长。通过这种方式，团队能真正参与到 RevOps 中，而不是只盯着历史结果。
AI 智能体在自动化流程稳定、定义清晰的任务时效果最佳。在部署之前，最好在整个 RevOps 团队中绘制工作流，确定流程中可能存在的差异。通过审计现有流程，组织不仅能简化配置 AI 智能体，还能消除随着时间推移可能出现的低效问题。
AI 智能体的成功落地，需要一套全面的策略，在引入新工具的同时，聚焦实际价值交付。这意味着要明确定义与高影响力业务成果相关的成功指标，而不仅仅是效率提升：例如，明确目标是提高胜率、提升客户满意度还是增加收入增长。RevOps 负责人应优先选择能直接助力这些目标的 AI 智能体应用场景，确保落地工作聚焦于可量化的价值交付，而非单纯为了使用新技术而引入。
通过审慎、循环的测试与迭代机制，逐步落地部署 AI 智能体，是更具优势的做法。为试点项目设定清晰的成功标准，既包括量化指标（如周期时长、留存提升、错误率等），也涵盖来自用户的定性反馈。部分组织发现，随着智能体性能相关数据的不断积累，持续迭代有助于确保智能体达成预期效果。有计划地推广，并结合迭代和测试的反馈循环，可以让组织在问题较小且可控时就解决问题。
AI 智能体（尤其是在多个相互关联的职能中部署时），会从根本上改变团队的工作方式。组织应经常与利益相关者透明地沟通 AI 将如何融入业务，并经常提供培训，帮助团队成员有效使用 AI 协作。不仅要提供 AI 技术层面的全面信息，还要说明这些工具如何融入收入运营增长的整体战略中。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。