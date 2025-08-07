虽然 CRM 自动化具备诸多优势，但仍存在实施挑战。对于小型企业来说，自动化功能的设置复杂度以及 CRM 软件和自动化平台的定价可能令其“望而生畏”。

公司使用的数据质量也会影响自动化的质量；若数据低劣或陈旧，结果将大打折扣。如果管理不当，过度自动化可能会导致非人性化的互动，从而损害整体客户体验。自动化工作的有效性取决于组织是否选择了最适合其需求的 CRM 软件，以及是否有针对性地实施和管理自动化。