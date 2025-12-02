智能体系统当然可以“混合搭配”多种智能体类型，使每个智能体适配于所处理问题的复杂度。例如，可以想象一个医疗保健领域的场景：一家医院不仅使用基于目标的智能体来执行工作流，还使用了其他四种类型的智能体。

在最简单的层面上，一个名为“生命体征监测器”的反射智能体可能只是监测所有患者的生命体征。它的具体目标是在患者心率（例如）低于某个水平时触发警报——以便提醒医生或护士进行人工干预。这样的智能体可以依赖简单的 if/then 算法。

在更高一层，一个名为“库存智能体”的基于模型的反射智能体可以管理医院的药品和物资库存。它维护关于当前库存、历史使用模式和供应链合作伙伴响应时间的内部模型，以便更好地精简补货订单。

第三，一个名为“出院规划器”的较高级别的基于目标的智能体可能从“患者出院”这个简单的二元目标出发进行逆向规划。它将依赖预编程的策略和决策树，同时考虑未来状态，来协调检验、药物和专科医生签字——包括所有必要的子任务。如果某个步骤被延迟，它的规划模块可以重新运行，制定新的计划。（该基于目标的智能体，与大多数这类智能体一样，很可能是在大语言模型上进行了微调。）

第四，一个名为“床位分配优化器”的基于效用的智能体，可能将患者分配到不同的病房，同时试图最大化安全性、满意度和吞吐量。由于它必须管理多种利益和复杂的权衡，该智能体使用效用函数工作，评估诸如传染性、人员配置水平和病情严重程度等变量。

第五，在最高级别上，一个名为“入院助手”的学习智能体采用机器学习，从过去的经验中寻求模式，以改进分诊问题、标记高风险患者并减少冗余步骤。与较低级别的智能体不同，这个学习智能体必须持续评估不断变化的数据集，寻找可能对人类不可见的深层模式。

这五个智能体作为一组虚拟助理协同工作，解决复杂问题。通过适当的编排，以及从自然语言处理 (NLP)、生成式 AI 到计算机视觉和 API 工具调用等各种能力的集成，这个多智能体系统在需要简单的地方保持简单，在需要复杂的地方变得复杂。