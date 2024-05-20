降低运营成本

AI 可以学习和理解复杂的行为，可以学习重复性任务，例如跟踪库存，并快速准确地完成这些任务。AI 解决方案可以通过识别低效率和缓解瓶颈来降低总体运营成本。

高级实时决策

AI 使用历史数据和实时数据做出实时决策，有时还能提供对话式回答。AI 可以处理数据，分析问题的根源，并立即提出解决方案。

减少错误和浪费

AI 技术的优势之一就是能够发现行为和模式。制造商和仓库操作员可以通过这种方法训练算法，以便在出现更大错误之前及早发现缺陷，例如员工失误和产品缺陷。此外， AI 还有助于简化 ERP 框架，并且可以直接嵌入其中。

更有针对性的库存管理

如前所述，AI 可以通过广泛使用库存信息来帮助预测需求。它可以帮助制造商和供应链经理衡量客户对产品的兴趣，确定客户的需求是上升还是下降，并做出相应调整。它可以帮助制造商进行决策，提高需求预测的准确性。

提高仓库效率

AI，特别是 ML 模型，能够评估入库物料的数量并提高服务水平，从而帮助更高效地布置仓库。AI 系统还能为机器和工人规划最佳路线，成为整体仓库管理的强大动力。

更好的供应链可持续发展

通过使用 AI 提供的预测分析，公司能够使供应链更加可持续发展，对环境也更有利。制造商可以利用 AI 和 ML 模型优化卡车装载，预测最有效的交货路线，减少市场上的产品浪费。

通过模拟优化运行

供应链管理者总是希望更好地了解他们的运营情况。借助人工智能驱动的模拟，他们不仅能够获得洞察分析，还可以理解并找到改进的方法。AI 与数字孪生体协同工作，可以可视化潜在的供应链中断，并通过二维视觉模型可视化可能造成不必要停机的外部流程。