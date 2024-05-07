想象一下，您是一家大型企业的人才招聘经理，正为一个关键岗位苦苦寻找合适的候选人。尽管您已在多个招聘平台发布职位信息，却仍然收到大量不匹配、缺乏吸引力的简历，筛选和甄别这些简历逐渐演变成一项艰巨的任务。结果导致，大量宝贵的时间与资源被消耗在人工筛选之中，也让招聘经理倍感挫败与压力。

在快节奏的商业环境中，这样的情形并不罕见。激烈的人才竞争使企业承受着巨大的压力，必须以更快、更高效的方式抢占顶尖人才。然而，传统招聘方法的局限日益凸显，人才招聘团队往往难以应对不断加速的业务需求。

正是在这样的背景下，搭载 IBM Watson® 的 IBM 人才优化器应运而生。我们领先的人工智能（AI）解决方案旨在助您以更智能、更高效的方式，快速找到真正契合岗位需求的理想候选人。