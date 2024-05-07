想象一下，您是一家大型企业的人才招聘经理，正为一个关键岗位苦苦寻找合适的候选人。尽管您已在多个招聘平台发布职位信息，却仍然收到大量不匹配、缺乏吸引力的简历，筛选和甄别这些简历逐渐演变成一项艰巨的任务。结果导致，大量宝贵的时间与资源被消耗在人工筛选之中，也让招聘经理倍感挫败与压力。
在快节奏的商业环境中，这样的情形并不罕见。激烈的人才竞争使企业承受着巨大的压力，必须以更快、更高效的方式抢占顶尖人才。然而，传统招聘方法的局限日益凸显，人才招聘团队往往难以应对不断加速的业务需求。
正是在这样的背景下，搭载 IBM Watson® 的 IBM 人才优化器应运而生。我们领先的人工智能（AI）解决方案旨在助您以更智能、更高效的方式，快速找到真正契合岗位需求的理想候选人。
通过在人才招聘流程中引入 AI，您可有效缩短招聘周期，提升候选人质量，同时增强招聘的包容性与多元化。我们的解决方案以客户为核心，聚焦您的实际需求，助您实现上述优势，乃至更多价值。
搭载 IBM Watson® 的 IBM 人才优化器的独特优势在于其透明且可追溯的 AI 解决方案，该方案由行为科学家打造，并获 International Data Corporation (IDC) 评为市场第一。我们的解决方案具备高度的适应性与灵活性，助您在业务与利益相关方需求持续变化的过程中，不断演进和优化人才战略。
请联系您的 IBM 代表或 IBM Business Partner®，预约成熟度评估或深入交流。我们将与您紧密合作，深入理解您的业务需求、人才战略与期望成果，并量身打造解决方案，回应您当前的战略重点与挑战。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。