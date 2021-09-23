排他聚类这种分组形式规定一个数据点只能存在于一个聚类。这也可以称为“硬”聚类。K 均值聚类是一种常见的排他性聚类方法，其中数据点被分配到 K 个组中，其中 K 表示基于与每个组质心的距离的聚类数。距离给定质心最近的数据点将聚类到同一类别下。较大的 K 值表示较小的分组，更多的粒度，而较小的 K 值将具有较大的分组和较低的粒度。K 均值聚类通常用于市场细分、文档聚类、图像分割和图像压缩。

重叠聚类不同于排他聚类，因为它允许数据点属于具有不同成员资格程度的多个聚类。“软”或模糊 k 均值聚类是重叠聚类的一个示例。