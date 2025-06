借由购物篮分析,Apriori 算法得到了普及,为音乐平台和在线零售商提供了不同的推荐引擎。它们用于交易数据集中,以识别频繁的项目集或物品集合,以确定在消费一种产品的情况下消费另一种产品的可能性。例如,如果我在 Spotify 上播放 Black Sbbath 的电台,从他们的歌曲“Orchid”开始,这个频道上的其他歌曲可能是 Led Zeppelin 的歌曲,例如“Over the Hills and Far Away”。这是根据我和其他人之前的收听习惯得出的结论。Apriori 算法使用哈希树来计数项目集,以广度优先的方式浏览数据集。