大多数机器学习算法只能将低维数值数据作为输入。 因此，有必要将数据转换为数值格式。 这可能涉及为文本数据创建“词袋”表示、将图像转换为像素值或将图形数据转换为数字矩阵等。

进入嵌入模型的对象作为嵌入输出，表示为向量。 向量是一个数字数组（例如 1489, 22…3, 777)，其中每个数字表示对象在指定维度的位置。 维度的数量可达到一千个或更多，具体取决于输入数据的复杂性。在 n 维空间中嵌入越接近，就越相似。 分布相似性由一个对象到另一个对象的向量点的长度确定（通过欧几里得、余弦等方法测量）。

谷歌于 2013 年开发了 Word2Vec（词到向量）模型，这是一种使用两层神经网络高效创建词嵌入的方法。 该模型将一个单词作为输入，并输出一个 n 维坐标（嵌入向量），这样，当您在三维空间中绘制这些单词向量时，就会形成同义词簇。

以下说明如何用向量表示“dad”和“mom”这两个词：

“ d 一个 d ” = [ 0.1548 , 0.4848 , … , 1.864 ]

“ m o m ” = [ 0.8785 , 0.8974 , … , 2.794 ]

尽管这两个词之间存在一些相似性，但我们预计“father”在向量空间中与“dad”的距离更近，从而产生更高的点积（两个向量相对方向的度量以及它们沿着它们指向的方向的紧密对齐程度）。

一个更复杂的示例是推荐嵌入，其工作原理是将用户和物品（如电影、产品、文章）表示为连续向量空间中的高维向量。这些嵌入捕获了反映用户偏好和物品特征的潜在特征。 目标是学习如何表示每个用户和物品，使其嵌入的点积与用户对该物品的偏好相关联。

每个用户和物品都与一个嵌入向量相关联。 这些向量通常是在训练过程中通过推荐模型学习的。 用户嵌入和物品嵌入经整理成矩阵。 用户矩阵的行代表用户，物品矩阵的行代表物品。

用户-物品对的推荐分数可通过用户的嵌入向量和物品的嵌入向量的点积来计算。 点积越高，用户对该物品感兴趣的可能性就越大。

R e c o m m e n d 一个 t i o n S c o r e = U s e r E m b e d d i n g ⋅ I t e m E m b e d d i n g

嵌入矩阵是在训练过程中通过使用历史用户-物品交互学习的。该模型旨在最小化预测分数和实际用户偏好（例如评分、点击、购买）之间的差异。

模型受训后，即可用于为用户生成前 N 个推荐。 向用户推荐预测分数最高的物品。