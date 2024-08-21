数据来自多种来源且具有多种格式；框架则负责采集、转换和组织这些数据，以供 LLM 使用。数据通常是孤立且非结构化的。为了获取和组织这些数据，LlamaIndex 等数据框架必须通过通常被称为“采集管道”的流程来运行这些数据。

采集完这些数据并将其转换为 LLM 可使用的格式后，下一步便是将此信息转换为用于构建索引的数据结构。相关的常见过程是将非结构化数据转换为矢量嵌入。此流程在自然语言处理 (NLP) 领域被称为“创建嵌入”，但在数据术语中则被称为“创建索引”。1创建索引是必要的步骤，因为它有助于 LLM 按矢量索引查询和检索采集的数据。可根据所选查询策略为这些数据创建索引。

数据整合可通过将私人数据整合到 LLM 的上下文窗口或“知识库”中，来促进了上下文增强。IBM 的 Granite 3B 及 8B 模型的上下文窗口长度最近已扩展至 128,000 个令牌。2更大的上下文窗口可让模型在其工作内存中保留更多文本，从而增强其在长时间对话、冗长对话和代码库中跟踪关键细节的能力。此功能有助于 LLM 聊天机器人在短期内和更长时间内做出一致的响应。

然而，即使扩展了上下文窗口，微调后的模型也可能会在训练和推理方面产生巨大成本。使用特定或私有数据对模型进行微调需借助数据转换和系统，以便促进面向 LLM 提示功能的有效数据检索方法。RAG 方法被视为促进长上下文语言建模的理想选择。3