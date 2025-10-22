欢迎来到 2025 年终极提示工程指南。本资源为所有水平的学习者精心整理了工具、教程和实战案例，助您轻松掌握 AI 提示工程的核心技巧。

随着生成式 AI 持续重塑各行各业，为 AI 模型（包括大型语言模型 (LLM)，例如 IBM® Granite、OpenAI 的 GPT-4、Anthropic 的 Claude、Google 的 Bard、DALL·E 和 Stable Diffusion）编写精准提示已经成为一项关键技能。无论您是使用专有系统还是探索开源替代方案，提示工程都是释放 AI 工具全部潜力的关键。

提示工程就是新的编程。在一个越来越由机器学习驱动的世界里，通过自然语言与 AI 生成系统交流的能力至关重要。这份指南将帮助您设计、完善和优化能够带来有意义结果的提示——无论您是构建应用程序、自动化工作流还是拓展创意表达的边界。

从基础知识到高级策略，本指南是您应对大型语言模型（LLMs）、AI 提示设计和生成式 AI 创新不断演变的环境的必备参考资料。