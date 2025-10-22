Think 时事通讯
欢迎来到 2025 年终极提示工程指南。本资源为所有水平的学习者精心整理了工具、教程和实战案例，助您轻松掌握 AI 提示工程的核心技巧。
随着生成式 AI 持续重塑各行各业，为 AI 模型（包括大型语言模型 (LLM)，例如 IBM® Granite、OpenAI 的 GPT-4、Anthropic 的 Claude、Google 的 Bard、DALL·E 和 Stable Diffusion）编写精准提示已经成为一项关键技能。无论您是使用专有系统还是探索开源替代方案，提示工程都是释放 AI 工具全部潜力的关键。
提示工程就是新的编程。在一个越来越由机器学习驱动的世界里，通过自然语言与 AI 生成系统交流的能力至关重要。这份指南将帮助您设计、完善和优化能够带来有意义结果的提示——无论您是构建应用程序、自动化工作流还是拓展创意表达的边界。
从基础知识到高级策略，本指南是您应对大型语言模型（LLMs）、AI 提示设计和生成式 AI 创新不断演变的环境的必备参考资料。
编写更好的提示仅仅是个开始。掌握高级提示技巧的真正诀窍在于理解 AI 模型运行的更广泛背景——从用户意图和对话历史到训练数据的结构和不同模型的行为。这就是上下文工程变得至关重要的地方，它使您不仅能决定您问什么，还能决定模型如何解读和回应。
通过利用检索增强生成（RAG）、总结和 JSON 等结构化输入等技术，您可以引导模型给出更准确、更相关的回应。无论您从事代码生成、内容创作还是数据分析，根据上下文进行设计都能确保与所需的输出保持一致。这种方法增强了 LLM 在各个任务中的性能，并提高了实际应用中输出的可靠性。
深入学习提示工程指南，它为学习者、开发者和 AI 爱好者设计了结构化的学习路径。无论您是构建聊天机器人、自动化复杂任务还是实验 AI 工具，本指南涵盖了掌握提示设计的艺术和科学所需的一切。
从宏观上了解提示工程，它在自然语言处理（NLP）中日益增长的重要性，以及它如何赋予用户使用高质量提示与人工智能驱动系统互动的能力。
学习如何引导 AI 智能体采取自主行动、做出决策并完成工作流中的多步骤或中间步骤——非常适合自动化和智能任务执行。
深入了解少样本提示、零样本提示和其他提示技巧，通过使用示例或极简上下文来教导大型语言模型 (LLM)，提高解决问题和适应性的能力。
了解如何编写结合文本、图像和其他媒体的提示，与像 Granite、Gemini、GPT-4o 和 DALL·E 等多模态模型互动，增强 AI 生成内容创作。
掌握有效提示的结构，使用模板确保清晰、具体并符合您的目标——对于处理用户查询和生成准确回应至关重要。
使用定性和定量方法评估提示性能，包括调试技巧和确保一致性和相关性的指标。
了解提示注入和对抗性攻击的风险，学习如何保护您的 AI 模型免受基于提示的系统漏洞的影响。
组织、记录和版本化您的提示，以便扩展和协作。高效管理数据集、跟踪更改并在项目间重复使用提示。
完善和迭代提示，以提高输出质量、减少延迟并使模型行为与您的目标保持一致——在使用 API 和训练数据时特别有用。
通过鼓励思维链提示（CoT 提示）、自我一致性和树形思维策略的结构化提示，提升 AI 推理能力，实现更深入的逻辑流程。
探索各种支持提示创建、测试、可视化和部署的 AI 工具和平台——适合开发者和研究人员。
通过使用基于提示的训练对模型进行微调，用于特定领域的任务，利用开源框架和精选数据集，超越手动提示。
浏览教育、营销、软件开发和设计等行业中提示工程的案例研究和真实应用。
深入学习像思维链提示、基于角色的提示和自我反思这样的高级策略，释放生成式 AI 和 LLM 的全部潜力。
本指南是理解和在一系列人工智能驱动的应用程序中应用提示工程的基础资源。对于那些寻求实际、动手经验的人来说，IBM.com 教程 GitHub 存储库提供了一系列使用 Python 的真实用例和逐步实现，包括代码片段和结构化工作流程。该存储库对于希望深化提示设计、模型互动和更广泛的 AI 工具生态系统专业知识的学习者和从业者来说尤其有价值。
