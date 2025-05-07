提示是提供给 AI 模型（如大型语言模型）的输入文本或查询，用于生成响应。它作为引导模型行为的主要机制，定义任务并为互动设定上下文。提示的设计显著影响输出的质量和相关性，因此选择适合特定任务的提示类型至关重要。

为了从 AI 模型中获得最佳的结果，必须了解各种提示的构建方式，以适应不同的任务和目标。提示有三种主要的构建方式：直接指令、开放式指令和特定于任务的指令。

直接指令是清晰而具体的命令，明确告诉 AI 要做什么。这些提示适用于用户对输出有明确期望的简单任务。直接提示依赖于模型解析明确指令并生成与命令非常一致的响应的能力。指令越详细，输出就越有可能满足预期。

示例：

Write a poem about nature.

在此示例中，AI 知道确切的格式[一首诗]和主题[自然]，从而生成文本。

开放式指令限制较少，鼓励 AI 探索更广泛的想法，或提供创造性和解释性响应。这些提示适用于头脑风暴、讲故事或探索性讨论，用户重视输出的多样性和独创性。开放式提示利用模型的生成能力，而不会施加限制。该模型依赖其训练数据来推断对提示的最佳处理方式，这可能会产生多样化或意想不到的结果。

示例：

Tell me about the universe.

在此示例中，AI 可以自由地决定要讨论宇宙的哪些方面，例如宇宙的起源、结构或科学理论。

特定任务指令是为精确的、以目标为导向的任务而设计的，如翻译、摘要或计算。这些提示通常设计得清晰明了，并且可以包含额外的上下文或示例以确保准确的响应。特定任务提示利用模型对专门任务的理解。它们可以结合高级提示技术，如少样本提示（提供示例）或零样本提示（不提供示例，但依赖模型的预训练知识）。

示例：

Translate this text into French: ‘Hello.’

模型理解语言翻译任务和具体的输入文本，使其能够产生期望的输出：“Bonjour”。

通过了解这些提示类型及其背后的技术细节，用户可以精心设计提示，有效引导 AI 模型，优化响应的质量和相关性。